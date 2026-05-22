Calisteniapp revoluciona el fitness global; La calistenia se profesionaliza a través del móvil - Calisteniapp

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de mayo de 2026.- El mundo del fitness está viviendo una transformación sin precedentes donde las pesas y las máquinas de gimnasio están perdiendo terreno frente al propio peso corporal. Lo que nació como una práctica urbana en parques, ahora es un fenómeno deportivo mundial que busca eficiencia y libertad.

En este escenario, la tecnología española ha tomado el mando para poner orden al caos del entrenamiento callejero. Calisteniapp surge como el motor digital que está logrando que casi 4 millones de usuarios registrados y más de 50.000 usuarios activos dejen de improvisar y empiecen a entrenar con la disciplina de un atleta profesional.

El ascenso imparable del entrenamiento con peso corporal

La disciplina de la calistenia ha dejado de ser un secreto de unos pocos para explotar en el sector del bienestar a nivel internacional. Durante los últimos años, el método basado en dominar la propia gravedad ha ganado millones de adeptos que buscan un cuerpo funcional y atlético sin depender de cuotas de gimnasio costosas o equipamiento pesado. El crecimiento es tan evidente que ya es común ver zonas de entrenamiento específicas en casi cualquier ciudad del mundo.

Este auge responde a una necesidad clara: la gente quiere resultados reales sin complicaciones logísticas. La calistenia ofrece esa versatilidad que el estilo de vida moderno exige, permitiendo entrenar en un parque, en casa o durante un viaje. Sin embargo, este crecimiento masivo necesitaba una estructura que evitara lesiones y estancamientos, algo que solo la tecnología aplicada al deporte ha podido resolver con éxito para el gran público.

Calisteniapp: La herramienta que está cambiando las reglas del juego

¿Cómo se organiza una comunidad de cuatro millones de personas que quieren ponerse en forma usando solo barras y suelo? La respuesta la tiene Calisteniapp, la plataforma española que ha logrado profesionalizar esta disciplina desde una pantalla. Esta aplicación no solo ofrece rutinas; ha creado un sistema educativo donde el usuario entiende por qué hace cada movimiento, democratizando el acceso a programas que antes solo estaban al alcance de unos pocos expertos.

La empresa opera bajo una premisa sencilla pero ambiciosa: que cualquier persona, sin importar su nivel inicial, pueda progresar de forma segura. Al ofrecer rutinas guiadas y herramientas de seguimiento precisas, la aplicación ha eliminado la barrera del "no sé por dónde empezar". Eso ha facilitado que el método se consolide como una alternativa seria y eficaz frente a los métodos de entrenamiento tradicionales, elevando el estándar de calidad en el sector fitness digital.

Un impacto global con sello español

El papel de app ha sido determinante para que la calistenia pase de ser un pasatiempo a un método de entrenamiento sostenible en el tiempo. Al proporcionar una estructura técnica y científica, Calisteniapp ha impulsado la expansión de la disciplina en mercados internacionales, convirtiéndose en el referente para usuarios de todos los continentes. La clave de su éxito reside en haber escuchado a una comunidad que pedía a gritos dejar de entrenar por instinto para empezar a ver resultados medibles.

Actualmente, con una comunidad que no deja de crecer, la empresa sigue apostando por combinar la educación deportiva con la innovación tecnológica. De hecho, todo comenzó con un equipo muy pequeño de personas que crearon la aplicación para ellos. Específicamente, Iñaki Tajes y Yerai Alonso quienes entrenaban calistenia y, a día de hoy, siguen haciéndolo aún más motivados por su gran proyecto.

Contacto

Emisor: Calisteniapp

Contacto: Calisteniapp

Número de contacto: 616830202