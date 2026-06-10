El calor en China podría disparar hasta un 40% la factura de la luz este verano - Tempos Energía

Con la posibilidad de que China entre en el mercado del GNL americano, la factura de la luz para los meses de verano podría experimentar una subida de hasta un 40 por ciento. El mes de julio podría llegar hasta los 93 euros el megavatio la hora

Ormuz, el lento llenado de los depósitos de gas en Europa y el comienzo del invierno presionan los futuros eléctricos del cuarto trimestre del año, registrando su máximo histórico en los 92,50 euros/MWh

El barril de Brent se mantendrá en la horquilla de los 90-105 dólares si no existe ningún tipo de acuerdo con garantías de reactivación de Ormuz. Sin embargo, la situación se agravaría si las reservas se agotan y el estrecho de Bab- el- Mandeb también se cierra bajo las órdenes de Irán

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 10 de junio de 2026.- El mercado eléctrico ha dejado en los últimos meses de obedecer al gas. El ruido generado por la actualidad en el conflicto de Oriente Medio ha hecho oscilar al gas europeo, pero desde Tempos Energía señalan a otros factores como determinantes para la factura de este verano, como son el calor en Asia y el gran condicionante, las reservas de gas en Europa. Si aprieta el calor en Asia y se disparan las compras del país, la factura de la luz para los meses de julio y agosto “tendría una subida espectacular del 40 por ciento”, indica el CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno.

En este momento, el gas natural licuado americano tiene destino Europa porque por el momento Asia no está demandando, y China lleva meses sin acelerar sus compras, pero “cuando el calor llegue y el termómetro se dispare en Shanghái, los cargueros americanos se dividirán entre la demanda de Asia y Europa”. Por el momento, Asia está pagando siete euros más por cada megavatio y, cuando la necesidad sea más urgente, “será Europa quien absorba el golpe con los depósitos a menos de la mitad de su capacidad, y con el gas sin alternativa para cubrir los picos de demanda”, analiza Aceituno, analista de mercados energéticos y CEO de Tempos Energía.

Ante esta situación, el precio de la luz de este verano no lo fijará el estrecho de Ormuz, sino que lo marcarán las temperaturas en Asia. Aceituno apunta que, si China irrumpe de nuevo en el mercado, la factura de julio podría pasar de 70 euros a la franja de los 88- 93 euros el megavatio hora. Agosto se desplazaría de los 68 euros a la zona de los 90-95 euros, el megavatio la hora. Unas cifras calificadas por el experto como el resultado de “una enorme subida de hasta un 40 por ciento”. El escenario más impactante se dibujaría en septiembre, donde el precio llegaría a rozar los 95 euros. En definitiva, “nos encontraríamos ante un verano que equivaldría a pagar el doble de lo que se pagó en 2019”.

Sin embargo, si Asia se mantiene sin comprar ante la contención de los termómetros, el gas natural licuado americano seguiría fluyendo hacia Europa y julio “podría aguantar en torno a los 85-86 euros el megavatio hora. Agosto y septiembre estarían en la franja de los 85-87 euros. “Aun así, hablamos del verano más caro de los dos últimos años”, concluye Aceituno.

Los futuros del tercer y cuarto trimestre en máximos

En relación con los futuros eléctricos, el mercado del gas cierra en los 48,46 euros el megavatio hora. El CEO de Tempos Energía explica que “estamos ante un precio estructuralmente alto” y señala que “en los últimos tres años, solo uno de cada once días ha registrado estos precios” pero, aun así, “el mercado no consigue romper a la baja”. Por el momento, “el suelo del precio sube mientras el techo aguanta”. Mientras el gas europeo corrige cerca de un 20 por ciento desde su mayor pico en el mes de marzo, la electricidad no consigue hacerlo y los trimestres más cercanos como son el verano y el invierno de 2026 marcan nuevos máximos históricos.

De hecho, el tercer trimestre acumula una subida del 43 por ciento desde el mes de enero, registrando el máximo histórico de toda su serie en 88,45 euros el megavatio hora. La corrección del mercado del gas está soportada por el calor en Asia y por los almacenamientos de gas en Europa, encontrándose a menos de la mitad de su capacidad. Con China activando sus compras, los cargamentos americanos se desviarán a Asia. Por su parte Europa se encontrará con los almacenamientos a menos de la mitad de su capacidad y “solo las centrales de gas podrán cubrir los picos de demanda”, asegura el experto en compra de energía.

Por su parte los futuros eléctricos correspondientes al cuarto trimestre han registrado esta semana su máximo histórico en los 92,50 euros el megavatio la hora, acumulando una subida desde el mes de enero del 37 por ciento. Siendo este el trimestre de mayor consumo del año con la entrada del frío, los depósitos cubrirán tres cuartas partes del llenado. Un llenado más lento debido a que “el gas de verano cuesta más caro que el de invierno, dejando pérdidas”, el analista señala que “cada metro cúbico de gas natural licuado que no llegue en verano por Ormuz revertirá en el precio de este invierno cuando las centrales de gas fijen el precio en la mayoría de sus horas”.

El precio del Brent en punto muerto y mirando a China

Los movimientos bruscos en el precio del barril de Brent han sido el resultado de cada anuncio de la guerra. Ahora el mercado opera “con fatiga de titulares”, señala Antonio Aceituno. Realmente lo que decidirá los precios en los próximos meses no será tanto el acuerdo, sino la carrera física que contenga el golpe hasta que el estrecho de Ormuz reabra.

Desde Tempos Energía trabajan sobre tres escenarios. En el primero de ellos estiman que hasta que no exista un acuerdo, el barril de Brent se mantendrá en el rango entre los 90 y los 105 dólares durante los próximos tres meses. Reconoce Aceituno que “no es un precio de pánico, pero tampoco de normalidad sino el coste de un conflicto que ni se resuelve ni estalla”.

En el caso de que las reservas se agoten, desde la consultora señalan que el precio podría verse disparado entre los 115 y los 135 dólares. Esta situación se daría no ante un nuevo ataque sino cuando los inventarios estratégicos crucen su umbral en plena temporada alta de consumo o cuando Irán decida cumplir con la amenaza de cierre del estrecho Bab- el- Mandeb, otro enclave energético para el comercio mundial. El barril de Brent solo retrocedía hasta el rango de los 78-90 dólares si se produjera un alto el fuego verificable, se abriera el estrecho con garantías y se normalizaran los flujos.

Estos tres escenarios para el Brent dependen de Pekín, y como subraya Aceituno “China ha hundido sus importaciones a mínimos de una década. Si su demanda sigue deprimida, el techo se mantiene, pero si agota su capacidad o decide reactivar las compras, el único freno que contiene la subida desaparece de golpe”, concluye el CEO de Tempos Energía.

Sobre Tempos Energía

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