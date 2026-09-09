Del calor al hielo, INBECA desarrolla el Spa Retreat de La Finca de David Lloyd - Inbeca Wellness

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.-

Los espacios de bienestar vinculados a clubes deportivos incorporan cada vez más recorridos que combinan distintas experiencias térmicas dentro de una misma propuesta. Calor seco, vapor, agua, frío y descanso conviven así en instalaciones donde el diseño debe responder tanto a criterios estéticos como técnicos y operativos. Bajo esta concepción, Inbeca Wellness ha desarrollado las soluciones termales a medida del Spa Retreat de La Finca de David Lloyd, club premium situado en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Finalizado en junio de 2024, el proyecto integra diferentes ambientes dentro de una arquitectura continua y adaptada a un entorno de uso profesional. La intervención de Inbeca Wellness comprende el diseño técnico, el desarrollo a medida, la integración en obra y la puesta en marcha de las soluciones wellness incluidas en el proyecto, coordinando necesidades específicas de temperatura, ventilación, agua, drenaje, accesibilidad y mantenimiento.

Saunas y baños de vapor con una identidad diferenciada

El recorrido comienza con dos propuestas de calor seco. El sauna Zurich está realizado en hemlock canadiense y cuenta con fachada acristalada, bancos a distintos niveles y una pared de sal del Himalaya retroiluminada como elemento central. El calefactor permanece oculto, mientras que los frentes registrables facilitan las labores de mantenimiento. El sauna Barcelona utiliza también hemlock canadiense, incorporando vidrio Parsol Bronze, herrajes negros, bancos en dos niveles e iluminación indirecta integrada.

El baño turco se articula mediante las cabinas Citrus y Crystal. La primera combina un techo abovedado, banco integrado, luz ambiental y aromaterapia cítrica, junto con generación y control de vapor y ducha interior. Crystal cuenta con superficies oscuras e iluminación cromática en tonos fríos para generar profundidad visual. Ambas mantienen una identidad propia sin romper la continuidad estética del Spa Retreat de La Finca de David Lloyd.

Del contraste del hielo a las duchas y el descanso térmico

El frío introduce el principal contrapunto al calor y al vapor mediante una cabina ice cave. El espacio reúne frigidarium, banco curvo, fuente de hielo y un recipiente circular de Solid Surface dentro de una atmósfera azul de carácter mineral. Los sistemas de refrigeración y servicio quedan ocultos para preservar la integración visual del conjunto.

Fuera de las cabinas, el recorrido continúa con las duchas Citrus y Mediterráneo, diseñadas con secuencias bitérmicas multijet que combinan agua, aroma y diferentes formas de caída. A ellas se suman tumbonas térmicas con superficies calefactadas, destinadas a introducir una pausa de descanso dentro de la experiencia.

Materiales como la madera de hemlock, la sal retroiluminada, el vidrio bronce y el Solid Surface conviven con elementos técnicos menos visibles, entre ellos sistemas de ventilación, drenajes, controles y accesos para mantenimiento. Esta combinación permite a Inbeca Wellness integrar en La Finca de David Lloyd un recorrido que enlaza calor, vapor, agua, hielo y descanso bajo un mismo criterio arquitectónico y funcional.

Contacto

Emisor: Inbeca Wellness

Contacto: Inbeca Wellness

Número de contacto: +34 93 339 13 29