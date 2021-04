CALVET reafirma su compromiso social con las familias más desfavorecidas de Barcelona

CALVET continúa un año más trabajando para ayudar a las personas más desfavorecidas mediante acciones humanitarias en favor de los sectores más afectados por la crisis, provocada esta vez por la pandemia de la COVID-19, donando 360 lotes de primera necesidad a personas en estado de precariedad

La llegada del coronavirus no ha hecho más que desestabilizar las estructuras sociales y potenciar las carencias de las familias más desfavorecidas. La precariedad ya era un factor existente en Barcelona y debido a la pandemia son cada vez más las personas que se ven afectadas por la situación económica y social que se está viviendo a escala mundial.



"La crisis de la COVID-19 no ha hecho más que agravar los déficits y las carencias que ya observábamos durante 2019", explica Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona.



El Raval, una de las zonas de Barcelona más necesitadas

A raíz de la pandemia se ha hecho más que evidente que se necesita más que nunca ayudar. El Raval es una de las zonas de Barcelona más afectadas y cada día aumentan las familias que hacen colas para poder comer.



Es aquí donde CALVET ha visto la importancia de seguir con su labor de apoyo social de gran impacto en este sector de la sociedad. Este año, del mismo modo que en 2020, han decidido mantener su apoyo y colaboración con la Comunidad de Sant’egidio del Raval, con una nueva donación de lotes de comida para las familias más desfavorecidas.



“Vimos que había mucha gente que de un día para otro se encontró en situación de precariedad y en ese momento decidimos que debíamos hacer algo al respecto.



Nuestro Gerente, el Sr. Calvet, aprobó una generosa donación de 25.000€ y gracias a eso hicimos una aportación de 18 toneladas de alimentos básicos, que repartimos a lo largo del 2020, mediante La Comunidad de Sant'egidio, a personas en estado de precariedad”, afirman desde CALVET.



Este 2021, siguen con sus acciones solidarias y el 14 de abril hicieron la primera entrega de 120 lotes de comida. En total se harán 3 entregas iguales (6 toneladas).



Calvet y su compromiso social, una cuestión de valores

La labor social por parte de la empresa especializada en servicios inmobiliarios no es un hecho aislado, sino que forma parte de su ADN y de sus valores.



“Desde hace años, en CALVET destinamos parte de los beneficios a obras sociales para ayudar a las zonas más desfavorecidas de Barcelona haciendo hincapié en los pilares que son la familia y los niños, procurando salud, alimentos y estudios para que puedan tener una vida digna y que posean las herramientas necesarias para labrarse un futuro prometedor”.



Acerca de CALVET

CALVET es una empresa especializada en la administración de fincas, gestión de patrimonio, servicios jurídicos, compraventa y alquiler, ofreciendo un servicio inmobiliario de alta calidad en Barcelona y provincia, con una experiencia de 70 años en el sector.



Más información en: https://calvetpremium.com/







