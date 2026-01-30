(Información remitida por la empresa firmante)

- Conducción nocturna más segura: la cámara térmica automotriz de Raytron se integra en más de 20 modelos de vehículos

LAS VEGAS, 30 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Dado que la oscuridad, la baja visibilidad y las condiciones climáticas adversas suponen mayores riesgos para la conducción segura, las arquitecturas de percepción automotriz están evolucionando de un solo sensor a una fusión de sensores. Raytron, líder en termografía infrarroja, anunció la firma de alianzas con más de 15 fabricantes de equipamiento originales (OEM) líderes, y sus cámaras térmicas automotrices se han implementado en más de 20 modelos de vehículos, lo que marca un hito importante en la visión nocturna y la percepción en cualquier condición climática para vehículos inteligentes.

La termografía mejora la seguridad nocturna de los vehículos de pasajeros

Las colisiones entre animales y peatones siguen siendo un problema crítico para la seguridad vial nocturna. Mientras que los faros convencionales suelen ofrecer un alcance de visibilidad de 100 a 150 metros, las cámaras térmicas para automóviles de Raytron duplican ese alcance, ampliando la detección a más de 300 metros. Al capturar señales térmicas de alto contraste, el sistema identifica peatones, animales y obstáculos en total oscuridad mucho antes que las cámaras de luz visible. Al integrarse en un sistema AEB térmico, como el del Zeekr 9X, el vehículo puede iniciar el frenado de emergencia autónomo cuando los conductores no perciben los peligros durante la noche, lo que reduce significativamente el riesgo de colisiones nocturnas.

Percepción fiable para vehículos comerciales en entornos extremos

Los vehículos comerciales, como camiones mineros y camiones de carga pesada, operan frecuentemente en entornos con polvo, niebla, tormentas de arena y baja visibilidad. Estos factores ambientales reducen significativamente el rendimiento de las cámaras de luz visible y los sensores LiDAR. Por el contrario, la tecnología infrarroja de onda larga (LWIR), que opera en el rango de longitud de onda de 8-14 μm, ofrece una penetración atmosférica superior. Para vehículos pesados con distancias de frenado prolongadas, la detección temprana de obstáculos es una necesidad de seguridad, más que una mera característica. Las cámaras térmicas automotrices de Raytron ya se implementan en múltiples vehículos comerciales, como Breton, Kargobot y Zhizi Automobile, lo que contribuye a operaciones más seguras en minería, logística y transporte industrial.

La fusión de sensores impulsa el futuro de los vehículos autónomos

En la conducción autónoma L4, un solo sensor puede tener dificultades para abordar situaciones excepcionales complejas. Sensor Fusion, que combina cámara de luz visible, LiDAR, radar de imágenes 4D mmWave e imágenes térmicas infrarrojas, se ha convertido en el estándar de la industria para una percepción robusta. La termografía ofrece una ventaja única al destacar en situaciones nocturnas y de baja visibilidad, y al mejorar la detección de usuarios vulnerables de la vía (VRU) mediante sus firmas térmicas. Las cámaras térmicas automotrices de Raytron ya se han integrado con éxito en el Robotaxi de DiDi Autonomous Driving, proporcionando una capa de percepción crucial para una conducción segura y fiable.

Para más información

E-mail: sales@raytrontek.comSitio web: https://en.raytrontek.comLinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2873273/Pr.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-camara-termica-automotriz-de-raytron-se-integra-en-mas-de-20-modelos-de-vehiculos-302675036.html