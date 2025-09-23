Cambio de dirección en tesa: el Dr. Kourosh Bahrami sucede al Dr. Norman Goldberg

(Información remitida por la empresa firmante)

NORDERSTEDT, Alemania, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Consejo de Supervisión de tesa SE ha nombrado al Dr. Kourosh Bahrami nuevo presidente del Consejo Ejecutivo. Asumirá el cargo el 1 de octubre de 2025 en sustitución del Dr. Norman Goldberg, quien deja la empresa por propia solicitud.

El Dr. Bahrami cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo internacional y emprendimiento, tanto en B2B como en B2C. Recientemente, dirigió el negocio de adhesivos industriales LOCTITE en Henkel. Su experiencia abarca ventas, marketing y cadena de suministro, así como un profundo conocimiento de mercados clave como la automoción, el mantenimiento y la reparación industrial y las aplicaciones de la industria 4.0. El Dr. Bahrami ha vivido y trabajado en Europa, Estados Unidos y Asia. Tiene formación en administración de empresas, está casado y es padre de tres hijos.

"La excepcional experiencia del Dr. Bahrami en tecnologías adhesivas y sus capacidades estratégicas serán fundamentales para impulsar aún más el crecimiento de tesa", afirmó Arunjai Mittal, presidente del Consejo de Supervisión de tesa SE. "Su trayectoria como líder inspirador, formando equipos excepcionales y empoderados, logrando un crecimiento desproporcionado y transformando con éxito negocios para el éxito a largo plazo, lo convierte en la opción ideal para suceder al Dr. Goldberg. El Consejo de Supervisión está muy entusiasmado de ver a tesa continuar su exitosa trayectoria bajo el liderazgo del Dr. Bahrami".

"tesa es una empresa con una larga trayectoria, una impresionante experiencia técnica y una sólida reputación como líder en tecnología e innovación en el sector de las soluciones de cintas adhesivas", afirmó el Dr. Bahrami. "Espero construir sobre esta sólida base, junto con mis futuros colegas de la Junta Directiva, todo el equipo de tesa y nuestros socios, generar valor añadido para el cliente a gran escala y llevar a tesa al siguiente capítulo de crecimiento sostenible".

El Dr. Goldberg ha sido miembro del Consejo de Administración de tesa desde 2017, primero como director Industrial y desde 2020 como consejero delegado. Durante este tiempo, ha desempeñado un papel clave en la transformación de tesa en una empresa global de soluciones adhesivas. Con su enfoque en la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y la excelencia técnica, ha impulsado significativamente y fortalecido la posición de la empresa en el mercado.

"Liderar tesa durante los últimos años ha sido un verdadero privilegio", afirmó el Dr. Goldberg. "Junto con un equipo global dedicado, hemos acelerado la innovación, nos hemos expandido internacionalmente y hemos posicionado a la empresa con mayor solidez que nunca para un futuro innovador y sostenible. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado y deseo a la empresa y a Kourosh Bahrami todo lo mejor, y estoy seguro de que tesa continuará por este camino de éxito".

"En nombre del Consejo de Supervisión, quisiera agradecer al Dr. Goldberg sus extraordinarias contribuciones y su liderazgo transformador durante su mandato. Bajo su dirección, tesa ha crecido de forma rentable y consolidado su posición como líder tecnológico. No solo impulsó la innovación y abrió nuevas perspectivas de negocio, sino que también impulsó la internacionalización y cultivó una cultura que valora la diversidad de mentalidades. Este enfoque visionario ha posicionado a la empresa para un futuro dinámico, sostenible e innovador", declaró Mittal.

El Consejo de Supervisión le desea al Dr. Norman Goldberg todo lo mejor para su futuro y al Dr. Kourosh Bahrami un exitoso comienzo en tesa.

Acerca de tesa SE

Como empresa multinacional, tesa desarrolla cintas adhesivas innovadoras y soluciones de productos autoadhesivos para diversas industrias, clientes comerciales y consumidores finales. Ya contamos con más de 7.000 soluciones adhesivas tesa que ayudan a mejorar el trabajo, los productos y la vida de nuestros clientes. Hoy en día, nos centramos en la sostenibilidad y los procesos de ahorro energético. tesa invierte en el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente y procesos de fabricación sin disolventes, así como en el uso de energías renovables en sus instalaciones.

tesa está activa en 100 países y opera plantas en Alemania, Italia, China, EE.UU. y Vietnam. Aproximadamente tres cuartas partes de las ventas del Grupo tesa (2024: 1.700 millones de euros) provienen de aplicaciones para la industria. Junto con sus clientes internacionales, tesa desarrolla innovaciones personalizadas a nivel de producto y proceso. Ya se pueden instalar más de 130 cintas tesa en un coche eléctrico y más de 70 en un smartphone. En los sectores de la impresión y la construcción, tesa también se introduce constantemente en nuevos segmentos y países con sus cintas adhesivas especiales. La compañía genera casi una cuarta parte de sus ventas con productos para consumidores finales y profesionales. 300 aplicaciones, como la legendaria tesafilm, simplifican la vida o, en el caso de la protección contra insectos, la hacen incluso más agradable. tesa se encuentra entre los principales fabricantes mundiales de soluciones adhesivas. Desde 2001, tesa SE es una filial 100% independiente de Beiersdorf AG (es decir, NIVEA, Eucerin, la prairie) con aproximadamente 5.400 empleados en la actualidad.

Contacto:

tesa SE – Comunicaciones CorporativasHugo-Kirchberg-Str. 122848 NorderstedtAlemaniapr@tesa.comTeléfono: +49 40 88899 0

