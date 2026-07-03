El cambio de equipo más numeroso en la historia de 'La Voz Kids' - Rock Factory

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de julio 2026.- Durante la fase de 'Los Asaltos', la coach Edurne y su asesora Leire otorgaron el pase directo a la semifinal a la concursante Mía. A continuación, anunciaron a los integrantes de la "Zona de Peligro", entre los que se encontraba la banda malagueña SKABUM, cuyos componentes estudian en la escuela de música Rock Factory.

Durante ese momento de la gala, ambas destacaron el valor de la formación musical y del trabajo colectivo: "Es una suerte tenerlos, son impresionantes, son la bomba... Es súper importante trabajar en equipo y no individualmente". Mientras tanto, los asesores Melody y Luis Fonsi comentaban que ya no tenían posibilidad de incorporar nuevos participantes a su equipo: "Ya no podemos robar más, ¿no?".

Antes de finalizar el tiempo de selección establecido por el formato, Edurne comentó ante los micrófonos: "Como robe a SKABUM, me muero". Una vez abierto el periodo habilitado para los cambios de equipo previstos en la mecánica del programa, Antonio Orozco pidió a su asesor, Antoñito Molina, intercambiar el asiento ya que valoró que Molina sería más rápido que el. A continuación, Antoñito Molina accionó el botón, fichando a SKABUM para el equipo de Antonio Orozco.

Este cambio de equipo constituye el más numeroso registrado en la trayectoria de La Voz Kids en España y convierte a SKABUM en la primera banda de seis componentes en alcanzar la semifinal del concurso.

Reacciones en el plató tras el cambio de equipo

La incorporación de SKABUM al equipo de Antonio Orozco dio lugar a diversas reacciones en el plató. Tras confirmarse el cambio de equipo, Edurne se tendió sobre el suelo del escenario para expresar, de forma simbólica, su pesar por la marcha de la banda: "¡Qué dolor! Que yo a partir de ahora no tenga a mi grupo... Me has quitado la mejor banda que se puede tener. Ha sido como una daga en el corazón, primero me la han clavado y luego me han rajado".

Por su parte, Antonio Orozco celebró la incorporación de la formación a su equipo y respondió a Edurne con humor: "Efectivamente. Estoy feliz, que por fin la vida me sonríe".

Con este cambio de equipo, los alumnos de la escuela Rock Factory de Málaga confirman su participación en las semifinales de la actual edición de 'La Voz Kids', pasando a competir bajo la dirección de Antonio Orozco.

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