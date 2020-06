COMUNICADO: Cambio de paradigma para el tratamiento de los pacientes mayores con leucemia mieloide aguda

- EHA25Virtual:Un cambio de paradigma para el tratamiento de los pacientes mayores con leucemia mieloide aguda recientemente diagnosticada

LA HAYA, Países Bajos, 13 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La leucemia mieloide aguda (LMA) es principalmente una enfermedad de personas mayores. Las terapias de intensidad baja utilizadas comúnmente como estándar, como azacitidina o decitabina, ofrecen solo respuestas limitadas con una supervivencia media esperada de 9 a 10 meses y una remisión completa (CR) / CR con unas tasas de recuperación de cuenta incompleta (CRi) <40%. Evaluamos la eficacia de un régimen de combinación de azacitidina y venetoclax en pacientes LMA sin tratamiento previo que no fueron aptos para la terapia intensiva.

En un ensayo multicentro, de doble ciego, aleatorio, de fase III llamado "VIALE-A", la eficacia del régimen de combinación se comparó con el tratamiento con azacitidina más un placebo. En 431 pacientes reclutados internacionalmente en el ensayo VIALE-A, la combinación de azacitidina y venetoclax condujo a una supervivencia general mejorada (14,7 vs 9,6 meses), y tasas de respuestas mejoradas CR/CRi (66% vs 28%), en comparación con azacitidina solamente. Además, la combinación se asoció con respuestas que se produjeron más rápidamente (el tiempo medio para CR/CRi fue de solo 1,3 meses) y fueron más duraderas (duración de 1,5 años), y con mayor incidencia de independencia de transfusión (58% vs 34%).

En conclusión, este ensayo de fase III aleatorio multicentro establece venetoclax y azacitidina como nuevo estándar de atención para pacientes mayores con LMA.

Ponente: Dra. Courtney D. DiNardoAfiliación: MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, EE.UU.Abstract:#LB2601 VIALE-A: A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Study of Venetoclax with Azacitidine vs Azacitidine in Treatment-naïve Patients with Acute Myeloid Leukemia Ineligible for Intensive Chemotherapy (VIALE-A:Un estudio aleatorio, de doble ciego, controlado por placebo de Venetoclax con azacitidine vs azacitidine en pacientes sin tratamiento previo con leucemia mieloide aguda no aptos para quimioterapia intensiva)

Acerca del Congreso anual de la EHA: Cada año en junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una importante ciudad europea. Debido a la pandemia del COVID-19, EHA transforma su encuentro físico en un Congreso virtual este año. Los temas del programa científico van desde fisiología y desarrollo de células madre a leucemia; linfoma; diagnóstico y tratamiento; glóbulos rojos; glóbulos blancos y plaquetas; hemofilia y mieloma; trombosis y desórdenes sanguíneos, así como transfusión y trasplante de células madre.

