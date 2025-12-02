Cambium adquiere SHD Group para acelerar su plataforma de producción e innovación de materiales (2)

Cambium adquiere SHD Group, fabricante global de compuestos avanzados, para acelerar su plataforma de producción e innovación de materiales

EL SEGUNDO, California, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cambium, pionero en materiales avanzados para sectores de alto rendimiento, anunció la adquisición de SHD Group, con sede en Sleaford, Reino Unido, un fabricante global de compuestos avanzados con plantas de producción en EE. UU., Reino Unido y la UE, y una base de clientes en los mercados industriales y aeroespaciales de alto rendimiento.

La adquisición crea un líder global en materiales avanzados, que combina la innovación en materiales impulsada por IA con una fabricación escalable y cualificada para atender a los mercados aeroespacial, de defensa, energético, de automoción de alto rendimiento, de deportes de motor, marítimo y otros mercados industriales avanzados.

SHD opera cuatro plantas: una en su sede de Reino Unido, dos en EE. UU. (Carolina del Norte y Oklahoma) y una en la UE (Eslovenia). Junto con la sede de Cambium en California, la empresa fusionada contará con una presencia global en innovación y fabricación capaz de atender a sus clientes dondequiera que operen.

La empresa fusionada tendrá su sede en El Segundo, California, y SHD operará como "SHD, una empresa de Cambium", manteniendo su liderazgo, operaciones y relaciones con los clientes sin cambios. Brett Schneider, director de la junta directiva de Cambium, se convierte en presidente de SHD y Cambium Composites. Los fundadores de SHD, Steve y Helen Doughty, continúan como directores de Innovación y de Integración, respectivamente, para garantizar la continuidad del equipo de SHD, sus clientes y proveedores durante esta próxima fase de alto crecimiento.

No se revelaron los términos financieros.

Fundamento estratégicoJuntos, Cambium y SHD crean una plataforma capaz de ofrecer nuevas soluciones de materiales con mayor rapidez, desde el diseño molecular basado en IA hasta la fabricación a gran escala en EE. UU., Reino Unido y la UE. Esta alianza fortalece las cadenas de suministro globales, a la vez que amplía las soluciones de alto rendimiento para los mercados aeroespacial, de automovilismo, automoción, energético e industrial. Entre los factores clave de la adquisición se incluyen:

Presencia global: Fabricación cualificada en EE. UU., Reino Unido y la UE que entrega materiales personalizados hasta 10 veces más rápido que la competencia.

Sistema de producción ágil: Líneas propias con bajo nivel de desperdicios que permiten cambios rápidos y escalabilidad desde lotes pequeños hasta producción en masa, respaldadas por más de 100 proveedores globales, minimizando el riesgo en la cadena de suministro y entregando soluciones de materiales compuestos en plazos de entrega cortos.

Base de clientes y cultura consolidadas: Cientos de clientes del sector aeroespacial, automovilístico, náutico e industrial; un enfoque compartido en la velocidad, el servicio y la innovación.

Ingeniería propia: SHD diseña y construye máquinas y procesos propios con mayor rapidez y a un precio más asequible que el estándar de la industria, lo que permite una expansión y actualizaciones eficientes para materiales compuestos avanzados de alto rendimiento.

Desarrollo sostenible: SHD aporta una profunda experiencia en el desarrollo de materiales sostenibles, demandado por muchas empresas aeroespaciales y de otras industrias, utilizando sistemas avanzados de resina y procesos de fabricación con bajo nivel de desperdicios que complementan la misión de Cambium de diseñar materiales de alto rendimiento con un impacto ambiental reducido.

"Helen y Steve [Doughty] han construido una empresa verdaderamente increíble, que no solo se ajusta a la visión de Cambium de redefinir lo que es posible con materiales avanzados, sino que también será una excelente integración cultural", afirmó Simon Waddington, cofundador y consejero delegado de Cambium. "Han construido un sistema de producción con tiempos de respuesta extraordinariamente rápidos que entrega pedidos diez veces más rápido que la competencia, incluso entregando soluciones de producto en 48 horas. La empresa también tiene una filosofía palpable de calidad y cuidado, que Steve y Helen diseñaron desde el primer día y cultivaron a lo largo de 16 años. Para Cambium, todo esto tiene un impacto tectónico desde el primer día para nuestro equipo, socios y clientes".

Steve y Helen Doughty, fundadores de SHD, afirmaron: "La adquisición de SHD Group por parte de Cambium es la alianza perfecta para nosotros. La cultura y la filosofía de SHD que tanto nos hemos esforzado por mantener y fomentar son compartidas por ambas empresas. Los recursos y la inversión adicionales, junto con una considerable experiencia en compuestos, garantizarán el crecimiento y la expansión continuos de SHD dentro del Grupo Cambium".

"La combinación de los materiales innovadores de alta tecnología que Cambium desarrolla con la experiencia de SHD en fabricación, desarrollo de resinas y producción permitirá una fuerza dinámica y progresista que trascienda los límites del mercado de los compuestos. A nuestro personal, clientes y proveedores, les agradecemos su apoyo a lo largo de los años y estamos muy entusiasmados por el próximo capítulo junto a Cambium".

Brett Schneider, presidente de SHD y Cambium Composites, añadió: "Me entusiasma ver la unión de estos dos equipos. La combinación de la innovación en materiales avanzados de Cambium, basada en IA y orientada a las necesidades específicas de los clientes, con la cultura de SHD, su amplia gama de productos, su presencia global demostrada, la mentalidad de respuesta rápida de sus equipos de mecánicos y sus activos patentados, permite un desarrollo realmente único en compuestos avanzados. La capacidad de desarrollar soluciones diferenciadas y escalarlas rápidamente de forma rentable para apoyar programas y segmentos de alto crecimiento es verdaderamente única en el mundo de los compuestos. La combinación de Cambium y SHD redefine el futuro del desarrollo y la producción de materiales avanzados a escala y ofrece a los clientes, tanto antiguos como emergentes, un impulsor de crecimiento inexistente en la actualidad".

Acerca de CambiumCambium está redefiniendo la forma en que se descubren, diseñan y fabrican materiales avanzados. La compañía desarrolla materiales avanzados de última generación para aplicaciones de defensa de doble uso que mejoran el rendimiento y la supervivencia en tierra, aire, mar y espacio. La plataforma de materiales patentada de Cambium rediseña molecularmente polímeros desde sus principios básicos, combinando el diseño molecular impulsado por IA con la química, la ciencia de los materiales y la biología de vanguardia. El resultado es un rendimiento excepcional, una fabricación ágil y una velocidad excepcional desde el concepto hasta la producción. La fabricación se lleva a cabo a través de una cadena de suministro nacional segura, flexible y escalable, lo que permite a los innovadores en defensa y comercio pasar del prototipo a la producción a gran escala en tiempo récord. Visite cambium-usa.com .

Acerca de SHD, una empresa CambiumSHD es un fabricante global líder en tecnología avanzada de compuestos. Con una posición privilegiada en la industria de los compuestos, SHD es un proveedor de preimpregnados rápido, ágil e innovador que proporciona a sus clientes globales los materiales que necesitan en plazos de entrega cortos, con el respaldo de un equipo técnico altamente experimentado que los acompaña desde la fase de concepción hasta la producción. Con cuatro plantas de fabricación en el Reino Unido, la UE y EE. UU., SHD ofrece la fabricación, prueba y prototipado de soluciones de materiales novedosos, trabajando en estrecha colaboración con los clientes para encontrar el producto adecuado para su aplicación. Con las certificaciones EN9100:2018 e ISO9001:2015, SHD se enorgullece de su compromiso con la calidad, un servicio excepcional y una rápida respuesta a las necesidades del cliente. Visite shdcomposites.com .

