Cambrex amplía su capacidad de fabricación de péptidos en Waltham, Massachusetts

(Información remitida por la empresa firmante)

EAST RUTHERFORD, N.J., 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), anunció hoy que Snapdragon Chemistry, una compañía de Cambrex, ha ampliado su instalación de ingredientes farmacéuticos activos (API) en Waltham, Massachusetts, para respaldar aún más el desarrollo y la fabricación de terapias peptídicas.

La nueva planta de fabricación GMP aumenta la superficie total de las instalaciones en un 20 % e incluye una sala blanca ISO-7 para cromatografía HPLC preparativa y liofilización, almacenamiento en frío para materias primas y una sala de almacenamiento de productos. Con la finalización de esta inversión, Snapdragon ahora puede respaldar proyectos de péptidos desde el desarrollo hasta la fabricación GMP mediante síntesis de péptidos en fase sólida (SPPS), síntesis de péptidos en fase líquida (LPPS) o enfoques híbridos.

"Diseñamos esta planta con una estrategia de tres pasos para el desarrollo de candidatos a fármacos peptídicos", afirmó el Dr. Eric Fang, director general de Snapdragon Chemistry. "Comenzamos con la tecnología SPPS automatizada para la prueba de concepto. Paralelamente, optimizamos el proceso utilizando la tecnología LPPS para acelerar el desarrollo y reducir los costes de fabricación. Posteriormente, podemos transferir el proceso a nuestras grandes plantas de fabricación, como la de Charles City, Iowa, para producir materiales en reactores tradicionales de lotes grandes, lo que reduce significativamente el coste de dichos fármacos".

La tecnología LPPS de Snapdragon utiliza reactores discontinuos API tradicionales y flujo continuo, eliminando la dependencia de reactores especializados de fase sólida. Esta nueva tecnología LPPS reduce significativamente la demanda de disolventes y la necesidad de reactivos adicionales en comparación con los procesos estándar de síntesis de péptidos en estado sólido.

"La tecnología SPPS sin duda tiene su utilidad. La utilizamos en las primeras etapas del desarrollo para llegar a la práctica clínica y realizar pruebas de concepto rápidamente, pero no es una solución escalable si se desea abastecer a una gran población de pacientes", afirmó el Dr. Matt Bio, director científico de Cambrex. "Diseñamos el proceso LPPS para aprovechar los 1,4 millones de litros de capacidad de Cambrex para administrar terapias con péptidos".

Cambrex continúa invirtiendo en I+D en modalidades sintéticas complejas, incluyendo más innovación para la fabricación de péptidos, así como nuevas investigaciones sobre la aplicación de inteligencia artificial para la optimización de procesos de oligonucleótidos.

Acerca de Snapdragon ChemistrySnapdragon Chemistry, una empresa de Cambrex, se especializa en el desarrollo de procesos de flujo continuo y por lotes de ingredientes farmacéuticos activos (API), utilizando tecnología de automatización de vanguardia y equipos patentados para resolver complejos desafíos de desarrollo analítico y de procesos. Con sede de I+D y fabricación en Waltham, Massachusetts, los más de 70 empleados de Snapdragon mantienen fuertes vínculos con la comunidad científica local, con 31 científicos con doctorado en su plantilla.

Acerca de CambrexCambrex es una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que proporciona desarrollo y fabricación de fármacos a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco, así como servicios integrales de análisis y habilitación de IND.

Con más de 40 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que atiende a clientes globales de Norteamérica y Europa, Cambrex ofrece una gama de tecnologías y capacidades especializadas en fármacos, que incluyen flujo continuo, sustancias controladas, ciencia del estado sólido, caracterización de materiales y API de alta potencia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/5463220/Cambrex_logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2076582/5463221/Snapdragon_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cambrex-amplia-su-capacidad-de-fabricacion-de-peptidos-en-waltham-massachusetts-302532496.html