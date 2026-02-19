Cambrex anuncia al profesor Song Lin como ganador del Premio Snapdragon 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cambrex anuncia al profesor de Cornell Song Lin como ganador del Premio Snapdragon 2025 a la Innovación en Tecnología Química

EAST RUTHERFORD, N.J., 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y Snapdragon Chemistry, una empresa de Cambrex, se enorgullecen de anunciar que el doctor Song Lin, profesor de química y biología química de la Universidad Tisch en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Cornell, ha sido galardonado con el Premio Snapdragon 2025 a la Innovación en Tecnología Química, que incluye un fondo sin restricciones de 50.000 dólares para el Laboratorio Lin.

El profesor Lin recibe el reconocimiento por su investigación pionera en química electrosintética, que ha abierto nuevas vías para el uso de la electroquímica en el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos. Su laboratorio se centra en el avance de la química orgánica, la electrosíntesis, la catálisis y el desarrollo tecnológico. Los recientes avances del profesor Lin en técnicas electroquímicas sostenibles para la síntesis de moléculas orgánicas complejas, incluyendo compuestos quirales cruciales para la innovación farmacéutica, han establecido nuevos estándares de eficiencia y responsabilidad ambiental en este campo.

"Cambrex se dedica a impulsar las fronteras de la ciencia farmacéutica mediante la innovación y la colaboración", afirmó Matthew Bio, director científico de Cambrex. "El trabajo pionero del profesor Lin en química electrosintética ejemplifica el espíritu del Premio Snapdragon y nuestro compromiso de apoyar la investigación transformadora que definirá el futuro del descubrimiento y la fabricación de fármacos".

Entre sus numerosos reconocimientos, el profesor Lin fue finalista de los Premios Nacionales Blavatnik 2025, recibió el Premio Arthur C. Cope Scholar 2023, fue reconocido como Investigador Altamente Citado por Clarivate en 2025 y ganó el Premio Desafío de Química Verde 2022. Estos honores reflejan su liderazgo y su impacto sostenido en la comunidad científica.

Establecido en 2024 por Snapdragon Chemistry, el Premio Snapdragon reconoce anualmente a un investigador académico destacado en química sintética o ingeniería cuyo trabajo tenga el potencial de impactar significativamente el descubrimiento y la fabricación de productos farmacéuticos. Anteriormente, se otorgó al profesor de Princeton Todd Hyster y al Laboratorio Hyster. Este prestigioso premio subraya el compromiso de Cambrex con la excelencia científica y la innovación en el desarrollo de moléculas pequeñas complejas, impulsando la próxima generación de avances en la ciencia farmacéutica.

