Cambrex da inicio a una expansión de 120 millones de dólares en Charles City, Iowa

(Información remitida por la empresa firmante)

EAST RUTHERFORD, N.J., 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder a nivel mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), ha celebrado hoy el inicio de las obras de una ampliación de 120 millones de dólares en sus instalaciones de Charles City, Iowa.

La ampliación añadirá 160.000 litros de capacidad de fabricación, lo que incrementará la capacidad total de la planta en aproximadamente un 25%, hasta alcanzar cerca de un millón de litros, y servirá de apoyo al desarrollo y la fabricación comercial de principios activos farmacéuticos (API) de moléculas pequeñas y péptidos sintéticos. Se prevé que el proyecto concluya en el cuarto trimestre de 2028.

Cambrex celebró el inicio de la construcción con una ceremonia de inauguración el 29 de octubre, que reunió a líderes de la empresa, empleados, funcionarios estatales y locales y miembros de la comunidad de Charles City. El hito se produce cuando el sitio de Charles City celebra su centenario, marcando un siglo de operaciones en la instalación.

Este inicio de obras marca un hito importante en nuestra inversión continua en la manufactura en Estados Unidos y en las instalaciones de Charles City, señaló Claudio Russolo, director de operaciones y próximo consejero delegado de Cambrex. En momentos en que el centro celebra su centenario, esta ampliación refleja tanto su larga trayectoria como su relevancia continua para nuestro futuro. Al incrementar la capacidad a escala comercial, tanto para la fabricación de moléculas pequeñas como de péptidos, reforzamos nuestra aptitud para respaldar a los clientes a medida que sus programas avanzan desde la etapa de desarrollo hasta la comercialización.

Las instalaciones de Charles City ofrecen servicios de desarrollo y fabricación de principios activos (API) de moléculas pequeñas, péptidos sintéticos e intermedios farmacéuticos, brindando apoyo a proyectos desde la fase de desarrollo clínico hasta la producción a escala comercial. Esta ampliación aprovecha la infraestructura y la experiencia técnica ya existentes en el centro, al tiempo que aporta capacidad adicional para satisfacer la demanda de los clientes.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder a nivel mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece servicios de desarrollo y fabricación de principios activos a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco, así como servicios analíticos integrales.

Con más de 45 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que prestan servicios a clientes globales en Norteamérica y Europa, Cambrex ofrece una gama de tecnologías y capacidades especializadas en sustancias farmacológicas, que incluyen el flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia del estado sólido, biocatálisis, caracterización de materiales, síntesis complejas y principios activos farmacéuticos (API) de alta potencia.

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