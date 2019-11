COMUNICADO: Cambridge Quantum Computing consigue resultados revolucionarios en química cuántica

Publicado 20/11/2019 14:17:14 CET

CQC consigue VQE "off the ground" y proporciona una ruta eficaz hacia las moléculas excitadas simuladas que utilizan ordenadores cuánticos

CAMBRIDGE, Inglaterra, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ --

Cambridge Quantum Computing ("CQC") anunció hoy un importante descubrimiento en química cuántica que mejorará y acelerará la comercialización de la computación cuántica en un área esencial del esfuerzo humano - la búsqueda de nuevos materiales en sectores como la energía y los productos farmacéuticos.

Simular de forma precisa cómo los átomos se compartan al absorber energía es una parte esencial para desarrollar materiales avanzados, como paneles solares eficaces. Las computadoras cuánticas proporcionan una ruta hacia simulaciones muy precisas de estos procesos que están fuera del alcance de las computadoras clásicas actuales. Mientras que los algoritmos cuánticos, como el conocido Variational Quantum Eigensolver ("VQE") son particularmente idóneos ejecutando en dispositivos cuánticos actuales, VQE estaba limitado hasta el momento a la simulación de electrones en su estado de energía más bajo, algo que por ejemplo no es útil para modelar la luz del sol tocando un panel solar para excitar un electrón y generar electricidad. Para simular los denominados estados "excitados", había que realizar un cálculo de VQE por el estado de energía más bajo seguido por otros algoritmos diseñados para estados excitados, siendo algo que consume recursos computacionales valiosos.

El equipo CQS basado en Cambridge y liderado por los científicos David Muñoz Ramo y Gabriel Greene-Diniz ha publicado un documento científico pre-impreso en el que se detalla un hito revolucionario que recrea un retraso con los mismos problemas exactos indicados anteriormente. En un artículo reciente titulado "Calculation of excited states via symmetry constraints in the Variational Quantum Eigensolver", CQC muestra, por primera vez, cómo es posible adaptar el algoritmo VQE al cálculo directo de los estados excitados en las moléculas particulares, realizando un bypass de la necesidad de calcular primero el estado de energía más bajo. Esto mejora la eficacia de los cálculos del estado excitado para muchas de las moléculas de interés industrial, siendo un primer paso importante y vital en el desarrollo de materiales de próxima generación. Esta revolución se aplicará a CQC con efecto inmediato a través de su plataforma de software empresarial única para cálculos de química cuántica "EUMEN".

Lea el documento científico completo en: https://arxiv.org/abs/1910.05168 [https://arxiv.org/abs/1910.05168].

