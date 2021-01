Cambridge Quantum Computing nombra al profesor Bob Coecke, de la Oxford University, responsable científico

El influyente pionero en computación cuántica de alto nivel, Coecke, ha realizado contribuciones básicas para el procesamiento del lenguaje natural cuántico

CAMBRIDGE, Inglaterra, 6 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC [http://www.cambridgequantum.com/]), líder mundial en software de computación cuántica y algoritmos, se complace al anunciar el nombramiento del profesor Bob Coecke como responsable científico.

Coecke, que anteriormente trabajó como asesor científico sénior para CQC estando centrado en el desarrollo y construcción de una capacidad Quantum Natural Language Processing (QNLP), se une desde la University of Oxford tras estar más de 20 años, donde fue profesor de Quantum Foundations, Logic and Structures desde 2010. Coecke trabaja desde el campus de Oxford de nueva apertura de CQC dirigiendo un equipo científico centrado en la aplicación de su experiencia para la inteligencia artificial, incluyendo QNLP.

Sus afiliaciones de carrera académicas han incluido cargos en la Vrije Universiteit Brussel, el Imperial College London, la McGill University y la University of Cambridge. En la University of Oxford, Coecke creó y dirigió más de 50 miembros multidisciplinares de Quantum Group en el Department of Computer Science, creando uno de los grupos de computación cuántica más grandes y primarios en el mundo. Durante su estancia en la University of Oxford, supervisó a más de 50 estudiantes de Ph.D., siendo mentor de más de 100 investigaciones, con muchas de ellas trabajando desde posiciones de elevado nivel dentro del sector de la computación cuántica en la industria y otras instituciones académicas.

Ilyas Khan, consejero delegado de CQC, explicó: "Bob es una de las poquísimas personas que realmente se pueden describir como una autoridad a nivel mundial en computación cuántica. En este aspecto digamos que es 'nativo desde el punto de vista cuántico'. En los últimos 12 meses, Bob y su equipo han proporcionado avances impresionantes e hitos, incluyendo la implementación de una tarea NLP sobre ordenadores cuánticos premium de IBM, demostrando una ventaja cuántica potencial para NLP. Estamos muy emocionados de contar con la visión científica de Bob para la compañía, y estoy impaciente por que nuestros clientes y socios se beneficien por completo de su experiencia y de la de su equipo".

El profesor Coecke añadió: "Tras más de dos décadas de modelado de las herramientas de fundación para computación cuántica, estoy emocionado de unirme a CQC y de ver que estas herramientas se han convertido en parte del 'mundo real', ahora que los ordenadores cuánticos comienzan a propagarse y hacerse cada vez más relevantes. Muchas de las aspiraciones y esperanzas que hemos alimentado, por ejemplo cuando desplegamos cálculos ZX, están comenzando a llegar a sus frutos dentro de la industria de la computación cuántica. Escribir acerca del Quantum Natural Language Processing hace 12 años, y entonces durante 2020 ha sido finalmente capaz de implementar la computación cuántica real de forma gratificante en muchas cuentas. De forma más amplia, preveo un papel más importante para la IA cuántica, y estoy muy impaciente por el reto de construir una organización que se va a adherir al poder de la tecnología cuántica de forma responsable".

La investigación pionera de Coecke incluye la mecánica cuántica categórica (ahora dentro de la clasificación MSC2020 de la American Mathematical Society), cálculos ZX, significado de idioma natural de distribución de composiciones con gramática (DisCoCat), fundaciones matemáticas para teorías de recursos y QNLP. Ha sido coautor de Picturing Quantum Processes [https://www.amazon.com/Picturing-Quantum-Processes-Diagramma...], libro que contiene 5.000 fotos que proporcionan un formalismo cuántico de diagrama completo y alternativo que mientras impacta en la industria cuántica. Ha sido autor y coautor de más de 150 documentos de investigación publicados.

Además, Coecke es uno de los padres fundadores de las comunidades Quantum Physics and Logic (QPL) y Applied Category Theory (ACT), además de la publicación de acceso abierto de diamante Compositionality. Ha desempeñado un papel pivote en el resurgir de la comunidad Quantum Foundations.

Coecke fue Governing Body Fellow en el Wolfson College, Oxford, 2007-2020.

Acerca de Cambridge Quantum Computing

Fundada en 2014 y respaldada por las principales empresas de informática cuántica del mundo, CQC es uno de los líderes globales en software y algoritmos cuánticos que permite a los clientes aprovechar al máximo el hardware para informática cuántica que evoluciona rápidamente. CQC cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos y Japón y un equipo de más de 130 profesionales. Para obtener más información, visite CQC en http://www.cambridgequantum.com [http://www.cambridgequantum.com/].

