Camino anuncia resultados de canal de alta ley de cobre en Los Chapitos

Camino anuncia resultados de canal de alta ley de 7 metros @ 4,3% de cobre, 25,5 ppm de plata y 18 metros @ 1,57 % de cobre y 11,35 ppm de plata en Los Chapitos en Perú

Vancouver, 20 de junio de 2025.- Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) (Camino o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de los canales de cobre de alta ley del prospecto Katty ubicado en la Tendencia Diva, uno de varios objetivos prospectivos en el Proyecto de Cobre Los Chapitos (Los Chapitos o el Proyecto) de la Compañía en Perú. Un total de 12 canales excavados fueron completados en el prospecto y todos los canales contenían intercepciones significativas de alta ley de cobre con plata asociada. Los Chapitos es el segundo proyecto de cobre de Camino con su socio Nittetsu Mining Co, Ltd. (Nittetsu), que puede obtener una participación del 35% en Los Chapitos una vez que complete una inversión total de 10 millones de dólares canadienses (véase el comunicado de prensa del 14 de junio del 2023). Rio Tinto, uno de los principales productores de cobre, recientemente estacó terrenos adyacentes a Los Chapitos (ver comunicado de prensa del 17 de mayo del 2024). Camino también está avanzando en su proyecto de desarrollo minero, el Proyecto de Cobre Puquios, con Nittetsu Mining en Chile (ver comunicado de prensa del 17 de abril de 2025).



Lo más destacado:



• Los nuevos resultados del canal incluyen: • 18 metros @ 1,57 % Cu y 11,36 ppm Ag



• 12 metros @ 2,3% Cu y 21,13 ppm Ag



• 7 metros @ 4,3% Cu y 25,5 ppm Ag



• Mineralización de cobre asociada a óxidos y sulfuros de cobre alojados en rocas intrusivas en contacto con rocas volcánicas.



• Muestreo de canal situado a lo largo de la recientemente identificada falla de Maqui, una falla secundaria a lo largo del corredor de cobre establecido de Diva.



• Fuerte correlación positiva entre la mineralización de cobre y plata.



• Las muestras de roca son representativas, no selectivas, muestras de canal continuas (cada una de 1-2 m de anchura) de varios tipos de roca, incluidas rocas intrusivas o volcánicas.



• Continúa la exploración a lo largo de la falla Maqui en Katty para identificar y priorizar los objetivos de perforación para la próxima campaña de perforación.



Actualmente, la atención se centra en la ampliación de la zona de ocurrencia de minerales, la evaluación de las conexiones geológicas tanto con la zona Katty, la zona Koji Sur para explorar una posible conexión con la zona Adriana, que ha demostrado la zona mineralizada de cobre más continua y significativa en Los Chapitos con más de 20.000 metros de perforación completada. Si la continuidad de la mineralización se confirma a través de la exploración que conecta las zonas Katty y Koji a Adriana, el sistema mineral global podría ser significativo.



"Los recientes resultados de canal con leyes de cobre tan altas como 2 a 4% de cobre y mineralización de plata asociada en intervalos significativos, son algunas de nuestras mejores muestras de canal en Los Chapitos en una nueva área cerca de 1 km al sur de nuestra principal zona Adriana de mineralización de cobre", comentó Jay Chmelauskas, CEO de Camino. "Katty es un área con perspectivas desarrolladas durante el último año por nuestro socio Nittetsu y nuestro equipo geológico y consultores de Perú, ahora somos capaces de reevaluar el potencial con una perspectiva fresca para conectar y hacer crecer la mineralización de cobre en esta área. Durante los próximos 6 meses, Camino permanecerá activo con perforaciones de exploración en Perú, mientras avanzamos en el desarrollo de nuestra mina de cobre Puquios en Chile".



"El muestreo del canal abarca un área de más de 500 metros. Hemos visto mineralización similar en la zona Adriana, ubicada a 1 km de distancia, donde las intercepciones de perforación históricas han demostrado cobre de alta ley en profundidad, incluyendo 4,5 metros de 5,01% de cobre de 245,5 m en el sondaje DCH-012. Los intervalos de cobre de alta ley en los canales recientes, como 7 metros de 4,3% de cobre, están en la superficie", dijo José Bassan, geólogo consultor de Los Chapitos.



Alexandra Lostaunau, geóloga de Camino, comentó: "Si bien la próxima campaña de perforación planificada continuará priorizando y apuntando a los óxidos de cobre cercanos a la superficie, también consideraremos objetivos de sulfuro de cobre en profundidad, proporcionando oportunidades adicionales para descubrimientos más grandes. Durante los últimos seis meses, nuestro equipo ha llevado a cabo una cartografía geológica detallada a escala 1:2.000, con el claro objetivo de comprender mejor el estilo y el tamaño potencial de la mineralización presente en Katty. Este trabajo detallado ha arrojado resultados que superan nuestras expectativas".



El mapeo geológico detallado a escala 1:2000 dentro del objetivo Katty ha dado como resultado el descubrimiento de nuevas zonas con mineralización de óxidos de cobre y la asignación de nuevos objetivos de alto valor como Maqui, Piloto y Katty (Figura 3). Las actividades de exploración se han centrado en el mapeo y muestreo de óxidos de cobre a lo largo de la Tendencia Diva y fallas secundarias a ella en la Falla Maqui. El estilo de mineralización es Cu-Ag en forma de mantos alojados en pórfido diorítico (roca intrusiva) en contacto con toba cristalina andesítica (roca volcánica) y consiste en óxidos de cobre como malaquita, crisocola, atacamita y guata de cobre acompañados de sulfuros como calcopirita, bornita y pirita que está estructuralmente controlada por las fallas Maqui y Diva.



La mineralización de óxido de cobre en el objetivo de Katty se extiende sobre una superficie aparente de aproximadamente 700 metros por 650 metros. La zona presenta una cubierta de tierra intercalada con afloramientos de mineralización de óxido de cobre, lo que sugiere la continuidad del sistema mineralizado subterráneo.



El equipo de geología de Camino cree que esta mineralización podría extenderse más allá de la zona de afloramiento, bajo la cubierta del suelo. Para evaluar esta posibilidad, se recogieron un total de 42 muestras en 12 canales. Todos los resultados arrojaron leyes superiores al 0,3% de cobre, lo que refuerza el potencial de esta zona como fuente significativa de mineralización superficial y cercana a la superficie.



El objetivo de Katty ha mostrado buenos resultados geoquímicos en roca, lo que indica la presencia de un sistema mineralizado de Cu-Ag con un alto potencial de descubrimiento. Estos resultados refuerzan significativamente el modelo geológico de la zona y respaldan el enfoque de exploración adoptado.



Sobre la base de los datos alentadores, la Compañía se complace en anunciar que se encuentra en una etapa avanzada de planificación para iniciar la siguiente fase de perforación, con el objetivo de evaluar también el potencial de cobre en profundidad para la definición y mejora de los recursos. El objetivo Katty se perfila ahora como una de las zonas más prometedoras dentro del corredor de cobre Diva de 8 km en Los Chapitos.



El comunicado completo se puede ver en el siguiente link: click aqui





