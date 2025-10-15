Camino inicia la perforación en Los Chapitos, reconocido entre los 15 proyectos prioritarios de Perú

(Información remitida por la empresa firmante)

Vancouver, 15 de octubre de 2025.-

Camino Minerals comienza su campaña de perforación en el proyecto de cobre Los Chapitos, en Perú, tras ser seleccionado por el Ministerio de Energía y Minas como uno de los 15 proyectos de exploración estratégica dentro de la iniciativa nacional Perú Explora 2025-2026

Camino Minerals Corporation (TSXV: COR)(OTC: CAMZF) ("Camino" o la "Compañía") anuncia la movilización del equipo de perforación para iniciar su campaña de descubrimiento en el proyecto de cobre Los Chapitos, ubicado en Perú.



La campaña de exploración 2025, desarrollada junto a su socio Nittetsu Mining Co., Ltd., permitió identificar varios objetivos de perforación prometedores. Los trabajos se centrarán en descubrir nuevos depósitos de cobre y plata en áreas no perforadas como Mirador, Piloto, Maqui y Sombrero Blanco, donde los resultados geoquímicos han mostrado valores elevados de cobre y plata, así como en extender zonas mineralizadas previamente perforadas en Adriana, Lourdes y Katty (Enjambre).



Aspectos destacados:



• Resultados de muestreo en zanjas: • Mirador: 129 m @ 0,98 % Cu y 20,59 ppm Ag



• Piloto: 12 m @ 2,3 % Cu y 21,13 ppm Ag



• Maqui: 7 m @ 4,3 % Cu y 25,5 ppm Ag



• Enjambre: 18 m @ 1,57 % Cu y 11,35 ppm Ag



• Adriana: 15 m @ 0,75 % Cu y 9,46 ppm Ag



• Lourdes: 6 m @ 2,80 % Cu y 31,55 ppm Ag



• Sombrero Blanco: 25 m @ 0,52 % Cu y 3,00 ppm Ag







• La mineralización está asociada a óxidos y sulfuros de cobre alojados en rocas intrusivas y volcánicas.



• Fuerte correlación positiva entre cobre y plata.



• El inicio de las perforaciones está previsto para principios de noviembre de 2025.



• El Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) ha incluido Los Chapitos entre los 15 proyectos de exploración prioritarios.



Los Chapitos es el proyecto de exploración de cobre de Camino junto a su socio Nittetsu Mining Co., Ltd., que obtendrá una participación del 35 % al completar una inversión total de 10 millones de dólares canadienses (ver comunicado de prensa del 14 de junio de 2023).



Rio Tinto, uno de los mayores productores de cobre del mundo, ha adquirido recientemente concesiones adyacentes a Los Chapitos.



Camino también avanza en su proyecto de desarrollo minero, la mina de cobre Puquios, lista para su construcción en Chile, en asociación con Nittetsu.



"Los Chapitos ha sido reconocido por el Ministerio de Energía y Minas de Perú como uno de los proyectos prioritarios para promover la exploración de minerales estratégicos durante 2025 y 2026, en el marco de la iniciativa nacional Perú Explora. Además, grandes compañías como Rio Tinto han mostrado interés en la zona al adquirir terrenos colindantes a nuestro proyecto", comentó Jay Chmelauskas, CEO de Camino.



"Nuestra campaña de perforación en Los Chapitos comenzará en noviembre en Perú, mientras avanzamos en el financiamiento para la construcción de nuestra mina de cobre Puquios en Chile", añadió.



"La perforación en Los Chapitos sigue a un intenso trabajo geológico de campo, que incluyó mapeo geológico, muestreo de suelos y rocas, y excavaciones mecanizadas en los objetivos situados en las franjas de Diva y La Estancia", añadió Orlando Pariona, geólogo principal de Camino Corp.



"Este trabajo nos ha permitido identificar los objetivos con mayor potencial para ampliar o descubrir nuevos cuerpos mineralizados de Cu-Ag", finalizó.



Campaña de perforación en Los Chapitos

El objetivo de esta campaña es interceptar brechas mineralizadas y mantos de cobre identificados en superficie mediante mapeo detallado y excavaciones mecanizadas, con el fin de evaluar su continuidad y extensión en profundidad y confirmar los altos contenidos de cobre y plata observados en superficie.



El programa inicial contempla aproximadamente nueve perforaciones, con un total de 1.200 metros, y se espera ampliar a más de 3.000 metros con la próxima inversión de 1,5 millones de dólares de Nittetsu, prevista para diciembre de 2025.



Los objetivos de perforación se ubican a lo largo de las franjas Diva y La Estancia, donde los trabajos recientes han demostrado un alto potencial de mineralización de cobre.



Los objetivos de la franja Diva incluyen Mirador, Adriana, Katty (Piloto, Maqui y Enjambre) y Lourdes, mientras que Sombrero Blanco, en la franja La Estancia, será un objetivo prioritario una vez se obtengan los permisos de perforación correspondientes.



Este nuevo programa se basa en los resultados obtenidos durante las campañas de perforación de 2017 a 2023, que confirmaron la presencia de mineralización de cobre de alta ley en las rocas volcánicas de la Formación Chocolate, particularmente en los sectores Adriana, Lourdes y Enjambre.



Con base en estos resultados, el equipo geológico de Camino ha desarrollado modelos tridimensionales detallados del sistema mineralizado, sustentados en mapeo estructural y litológico de alta resolución.



Los Chapitos se encuentra en una ubicación estratégica, con acceso vial, infraestructura disponible y proximidad a la costa del Pacífico, lo que le otorga ventajas logísticas significativas para su futuro desarrollo.



Durante octubre de 2025, se movilizarán excavadoras y plataformas de perforación al sitio para preparar las plataformas de perforación, con el inicio de las labores previsto para noviembre.



El objetivo de perforación descrito en este comunicado es conceptual por naturaleza. La exploración realizada hasta la fecha no es suficiente para definir un recurso mineral, y no hay certeza de que una exploración adicional permita delinearlo como tal.



Actualización del Proyecto Los Chapitos

El Proyecto Los Chapitos ha sido seleccionado por el Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) como uno de los 15 proyectos prioritarios de exploración dentro de la iniciativa nacional "Perú Explora: Acciones para impulsar el avance de proyectos estratégicos de exploración minera 2025-2026".



Desde julio de 2025, el MINEM ha celebrado reuniones técnicas de trabajo con las compañías que lideran los principales proyectos de exploración del país. El objetivo de esta iniciativa es facilitar los procesos de permisos, atraer nuevas inversiones y fortalecer una cartera sostenible de proyectos con impacto regional y nacional.



En septiembre de 2025, Camino participó en una sesión de trabajo en el Ministerio de Energía y Minas junto a representantes de la Dirección de Promoción Minera, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros y la Dirección General de Minería, reafirmando su compromiso con una exploración responsable y sostenible en Perú.



Sobre Camino



Camino Minerals Corporation es una empresa de exploración de cobre en etapa de descubrimiento y desarrollo. El 7 de octubre de 2024, la compañía firmó un Acuerdo Definitivo para adquirir la mina de cobre Puquios, lista para construcción en Chile.



Camino está centrada en el desarrollo de activos productores de cobre, como Puquios, y en el avance de su proyecto de exploración IOCG Los Chapitos en Perú hasta su delineación de recursos y desarrollo, además de la generación de nuevos descubrimientos.



La compañía también ha obtenido permisos para realizar perforaciones exploratorias en el proyecto de pórfido de cobre María Cecilia, con el fin de ampliar sus recursos NI 43-101, y ha incrementado su superficie en el proyecto de cobre y plata Plata Dorada.



Camino busca construir un portafolio de activos cupríferos avanzados capaces de suministrar cobre a una economía global cada vez más intensiva en este metal esencial para la electrificación.



Para más información www.caminocorp.com



Emisor Camino Minerals Corporation

Contacto

Nombre contacto: Jay Chmelauskas

Descripción contacto: CEO y presidente de Camino Minerals Corporation

Teléfono de contacto: (604) 493-2058



