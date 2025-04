Camino y Nittetsu completan la adquisición del proyecto de cobre Puquios con permisos en Chile

(Información remitida por la empresa firmante)

Canadá, 25 de abril 2025.-

La empresa canadiense Camino Minerals y su socio japonés Nittetsu finalizan la compra del proyecto Puquios, una futura mina de cobre con permisos clave ya otorgados, marcando un importante avance en su estrategia de producción en América Latina

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) se complace en anunciar la finalización de la adquisición de la totalidad de las acciones de Cuprum Resources Chile SpA, titular del proyecto de cobre Puquios, situado en Chile y listo para su construcción.



"Camino está construyendo una plataforma de producción de cobre, y Puquios es el activo ideal: de tamaño adecuado, larga vida útil y con los permisos principales ya concedidos para convertirse en la próxima mina de cobre en Chile, la mayor jurisdicción cuprífera del mundo. El reciente estudio de prefactibilidad (PFS) demuestra que se trata de un proyecto sólido, con una tasa interna de retorno (TIR) del 23,4% después de impuestos y un bajo coste de capital de 142 millones de dólares estadounidenses. Nuestros próximos pasos consisten en presentar nuestro plan de negocio en los mercados globales de capitales con el objetivo de obtener una nueva calificación como productor de cobre a corto plazo dentro del sector. Nos complace contar con nuestro socio en Puquios, Nittetsu Mining, quien aportará el 50% del capital propio necesario para el desarrollo del proyecto y cuenta con la experiencia directa para liderar tanto su construcción como su operación", afirmó Jay Chmelauskas, presidente y consejero delegado de Camino.



"Mientras centramos ahora nuestros esfuerzos en la financiación del proyecto Puquios, me complace también anunciar el nombramiento de Chris Adams como nuevo presidente de Camino. Chris aporta décadas de experiencia en la financiación de proyectos mineros. Junto con el conocimiento y la trayectoria de los nuevos miembros del consejo nominados por Denham Capital —Carl Tricoli, Herculus Jacobs y Ziad Saliba—, contamos con un equipo de gestión experimentado para avanzar rápidamente hacia la construcción de Puquios", añadió Chmelauskas.



Por su parte, Mita Shinichiro, director general de Nittetsu Mining Co., Ltd., declaró: "La adquisición del proyecto Puquios representa la tercera mina de cobre en Chile en cuya construcción he participado directamente junto con Nittetsu. Contamos con una oficina establecida en la región de La Serena, donde se ubica Puquios y donde actualmente estamos construyendo nuestra segunda mina de cobre en el país: Arqueros. Como socios en la construcción y operación de Puquios, nos complace seguir fortaleciendo nuestra colaboración con Camino, primero en Perú y ahora también en Chile."



La adquisición se realizó conforme a los términos del Contrato de Compraventa de Acciones, firmado el 4 de octubre de 2024 (y posteriormente modificado), entre Camino, Santiago Metals Investment Holdings II SLU, Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (en conjunto, los "Vendedores"), Nittetsu Mining Co., Ltd. y Camino-Nittetsu Mining Chile SpA (JVCO). Tras el cierre de la operación, JVCO, sociedad constituida en Chile y participada al 50% por Camino y Nittetsu, adquirió el 100% de las acciones de Cuprum, empresa propietaria del proyecto Puquios. Este proyecto cuenta con su permiso medioambiental RCA aprobado y está listo para su construcción. La compañía considera que, junto a sus socios Denham Capital y Nittetsu, está en posición de asegurar la financiación necesaria para llevarlo a cabo.



"Con la adquisición de Puquios, Camino se posiciona de forma única en los mercados públicos como una de las pocas compañías con un proyecto de cobre listo para construir en todo el continente americano", afirmó Justin Machin, director general de Denham Capital.



"Denham comenzó a invertir en Puquios en 2018, y desde entonces hemos impulsado el proyecto mediante exploración adicional, obtención de permisos y desarrollo de la ingeniería definitiva. Nos complace asociarnos con Camino y Nittetsu para llevar Puquios desde la fase de construcción hasta su entrada en producción. La amplia experiencia que cada socio aporta será clave para ejecutar el proyecto con éxito y lograr una revalorización de Camino como futuro productor de cobre", añadió.



Es posible leer el comunicado completo en inglés en el siguiente enlace.



Nota de advertencia sobre la información prospectiva



Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información prospectiva. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "estimar", "proyectar", "creer", "anticipar", "pretender", "esperar", "planificar", "predecir", "puede" o "debería" y el negativo de estas palabras o sus variaciones o terminología comparable pretenden identificar la información prospectiva. En la elaboración de la información de carácter prospectivo contenida en este comunicado de prensa, la empresa ha aplicado determinados factores e hipótesis basados en sus convicciones actuales, así como en las hipótesis formuladas por la empresa y la información de que dispone actualmente. La información prospectiva contenida en el comunicado de prensa incluye, sin limitación, declaraciones con respecto al Proyecto Puquios (incluidos los planes con respecto al mismo, y su potencial para ser la próxima mina de cobre en Chile), y (ii) los planes de Camino para comercializar su plan de negocio y obtener una nueva calificación como nuevo productor de cobre a corto plazo en el sector. Aunque la Compañía considera que las hipótesis en las que se basa dicha información prospectiva son razonables en función de la información de que dispone en la actualidad, pueden resultar incorrectas, y la información prospectiva contenida en este comunicado está sujeta a numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados futuros difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva.



Estos factores de riesgo incluyen, entre otros, que los resultados reales de las futuras actividades de exploración y desarrollo de la empresa puedan ser diferentes de los esperados por la dirección, que la empresa no pueda obtener o sufra retrasos en la obtención de las autorizaciones y aprobaciones necesarias y el estado de los mercados de valores y materias primas. Se advierte a los lectores de que no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. La empresa no tiene la intención, y rechaza expresamente cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información de carácter prospectivo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la ley.



