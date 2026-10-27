Camino y Nittetsu inician con Ausenco la siguiente fase de ingeniería de detalle de Puquios en Chile

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(Información remitida por la empresa firmante)

Camino Minerals Corporation (TSXV)(OTCID) ("Camino" o la "Compañía") se complace en anunciar que, tras completar con éxito el estudio de la fase de ingeniería crítica con Ausenco, la compañía ha celebrado oficialmente la reunión de lanzamiento de la siguiente fase de servicios de ingeniería de detalle con Ausenco Chile Ltda. ("Ausenco") para el proyecto de cobre Puquios (el "Proyecto Puquios")

Esta transición a la ingeniería de detalle representa un importante avance en el desarrollo del proyecto, al permitir definir las especificaciones técnicas y preparar el Proyecto Puquios para la fase de construcción.



Marcelo Bruna, CEO de la empresa conjunta Puquios, declaró: "Con el inicio de la ingeniería de detalle, el equipo directivo mantiene su atención en el seguimiento riguroso de los hitos y el control de costes mientras avanzamos hacia el comienzo de las obras".



Jay Chmelauskas, CEO de Camino, añadió: "Estamos trabajando estrechamente con Nittetsu para finalizar los acuerdos destinados a obtener una posible línea de financiación mediante deuda japonesa que permita iniciar la construcción, y la siguiente fase de ingeniería de detalle mantiene el proyecto según lo previsto. Ausenco es una empresa de ingeniería y consultoría de primer nivel que ha realizado estudios de ingeniería anteriores para el Proyecto Puquios y está bien posicionada para llevar el proyecto a la fase de construcción".



La fase de ingeniería de detalle se desarrollará conforme a los siguientes parámetros:



• Ingeniería total: se estiman 85.000 horas de trabajo de ingeniería especializada.







• Duración de la fase: está prevista una duración de 12 meses para mantener el proyecto según lo planificado durante la construcción.







• Asignación de capital: valorada en 6,2 millones de dólares estadounidenses, asignados y optimizados dentro del presupuesto de gastos de capital del proyecto.







• Generación de valor: proporcionar datos precisos para agilizar las adquisiciones y minimizar la repetición de trabajos sobre el terreno mediante el uso de modelos avanzados en 2D y 3D y la optimización de la constructibilidad.







Acerca de Ausenco

Ausenco es una empresa global de ingeniería, consultoría y ejecución de proyectos especializada en la industria de los minerales y metales. Con tres décadas de experiencia internacional, Ausenco trabaja junto a sus clientes para afrontar desafíos complejos, desde los primeros estudios hasta el cierre definitivo, en todas las fases de los proyectos y en los cinco continentes.



Profundamente arraigados en la industria de los minerales y metales, los profesionales de Ausenco combinan sólidos conocimientos técnicos, experiencia práctica y conocimientos adquiridos a lo largo de los años para ofrecer soluciones prácticas y orientadas al futuro que reducen los riesgos y generan valor.



(www.ausenco.com).



Acerca de Camino

Camino es una empresa de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. A través de Cuprum Resources Chile SpA, una empresa conjunta participada al 50 % con Nittetsu Mining Co., Ltd., Camino está impulsando el proyecto de cobre Puquios en Chile, preparado para iniciar su construcción, hacia las fases de desarrollo y producción.



Camino también está avanzando en su proyecto de cobre IOCG Costa de Cobre, situado en Perú, una empresa conjunta con Nittetsu Mining en la que Camino posee una participación del 65 %, con el objetivo de delimitar los recursos, desarrollar el proyecto y realizar nuevos descubrimientos.



Asimismo, Camino ha obtenido los permisos para llevar a cabo perforaciones de exploración destinadas a realizar nuevos descubrimientos en el proyecto de pórfido de cobre Maria Cecilia, con el fin de ampliar sus recursos conforme a la norma NI 43-101.



Además, Camino ha ampliado su superficie de terrenos en el proyecto de cobre y plata Plata Dorada.



Camino busca adquirir una cartera de activos de cobre avanzados que tengan potencial para suministrar este metal a una economía mundial cada vez más electrificada y con una elevada demanda de cobre.



Para obtener más información, consultar el sitio web de Camino en www.caminocorp.com.



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Determinadas informaciones contenidas en este comunicado constituyen información prospectiva. Al realizar las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado, la Compañía ha aplicado determinados factores e hipótesis basados en sus convicciones actuales, así como en las hipótesis formuladas y la información de la que dispone actualmente.



La información prospectiva contenida en este comunicado incluye, entre otros aspectos, declaraciones relativas a la expectativa de obtener una línea de financiación mediante deuda, el inicio de la disposición de fondos y de la construcción del Proyecto Puquios, así como las perspectivas de crecimiento del negocio mediante la tecnología u otros medios.



Aunque la Compañía considera que estas hipótesis son razonables sobre la base de la información de la que dispone actualmente, podrían resultar incorrectas, y la información prospectiva contenida en este comunicado está sujeta a numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados futuros difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva.



Entre estos factores de riesgo se incluyen, entre otros, la posibilidad de que los resultados reales de las actividades de exploración de la Compañía difieran de los previstos por la dirección; que las interpretaciones geológicas, incluida la continuidad o extensión de los cuerpos mineralizados, puedan cambiar como resultado de perforaciones adicionales; que la Compañía no llegue a obtener los beneficios de las empresas conjuntas y/o las alianzas estratégicas; que la Compañía no pueda obtener los permisos, autorizaciones y aprobaciones necesarios o experimente retrasos en su obtención; los riesgos operativos y técnicos inherentes a la exploración; que la línea de financiación mediante deuda propuesta no llegue a formalizarse en las condiciones actualmente previstas o no se formalice en absoluto; y los riesgos relacionados con la situación de los mercados de valores y de materias primas.



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