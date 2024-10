Camino presenta un resumen de la exploración del proyecto de pórfido de cobre María Cecilia en Perú

(Información remitida por la empresa firmante)

Camino Minerals Corporation (TSXV: COR) (OTC: CAMZF) (Camino o la Compañía) se complace en proporcionar un resumen de la campaña de perforación y exploración de verano en su proyecto de pórfido María Cecilia (María Cecilia " o el "Proyecto) en Ancash, Perú

Vancouver, 28 de octubre de 2024.- La campaña de verano de 2024 incluyó la construcción de carreteras de acceso y la perforación de un sondeo de diamante (MC24-001) en Pórfido 1. Los ensayos geoquímicos indican interceptaciones de cobre, molibdeno, plata y oro de baja ley en intervalos significativos, incluidos 234 metros de mineralización continua de cobre, oro, plata y molibdeno de baja ley. Además, se observó zonación mineral, intrusiones alteradas múltiples, áreas de trabajo de stock de múltiples vetas generalizadas, alteración potásica dominante, así como el potencial de mineralización de cobre en las rocas sedimentarias reactivas circundantes. La campaña de perforación logró identificar la zonación en el stock de pórfido para perforaciones de seguimiento posteriores.



En las montañas adyacentes, Toropunto y Emmanuel, se han completado más de 30.000 metros de perforación, así como un recurso conforme a la norma NI43-101. Todo el complejo de pórfidos dentro de las concesiones de Camino abarca más de 5 kilómetros, y el objetivo de perforación actual, María Cecilia, se encuentra en el centro del complejo.



Datos a destacar:



• Continuidad de la mineralización en profundidad en el sondeo MC24-001 con leyes de hasta 0,16% de cobre, 0,053ppm de oro, 5,1ppm de plata y 819ppm de molibdeno. Un sondeo continuo en los primeros 234 m arrojó una ley de 0,08% Cu, 0,007ppm Au, 0,51ppm Ag, 57ppm Mo.



• Los sondeos confirman la zonación mineral de un sistema de pórfidos en María Cecilia situado en el centro de un sistema mineralizado de 5 km que abarca desde los recursos epitermales de alta sulfuración de cobre-molibdeno-oro de Toropunto de Camino hasta los recursos de pórfidos de cobre-molibdeno de Emmanuel de Camino.



"Durante el verano de 2024, Camino centró sus esfuerzos en adquirir el activo de producción de cobre Puquios en Chile y avanzar en sus actividades de exploración de joint venture en Los Chapitos en Perú con Nittetsu Mining", dijo Jay Chmelauskas, CEO de Camino. "Hemos realizado pruebas de perforación en María Cecilia y evaluado las prioridades de exploración. María Cecilia está demostrando ser un sistema de pórfidos muy grande que merece la pena seguir perforando cuando mejoren las condiciones del mercado del cobre o después de que avancemos en nuestros activos de producción y exploración en Puquios y Los Chapitos". Si bien interceptamos 234 metros de mineralización continua de cobre, las leyes en María Cecilia aún no explican el contenido de metal en el suelo, ya sea pirita o calcopirita, generando una anomalía geofísica significativa".



El consultor geológico de Camino, José Bassán, declaró "en María Cecilia se reconocen tres estilos de mineralización: Mineralización de skarn polimetálica (Zn-Pb-Cu-Ag), depósito epitermal hidrotermal de alta sulfuración (Cu-Au) relacionado con sistemas de pórfidos y, por último, un pórfido de cobre y oro, como vemos en María Cecilia y el recurso adyacente Emmanuel. El paquete de hornfels que exhibe mejores leyes de cobre y oro que los otros pórfidos-sill implica que aún no se ha llegado a la fuente principal de mineralización de cobre".



El paquete de rocas sedimentarias del grupo Goyllarisquizga y la secuencia de hornfels tiene azimut N335 y buzamientos subverticales, observados con cartografía geológica a 1:1.000.



En María Cecilia, el 99% de la zona está cubierta por coluvión, y el nuevo acceso por carretera ha proporcionado nuevas exposiciones. Se tomaron un total de 95 muestras de virutas en las aperturas de la carretera a lo largo de 2,5 km hacia las nuevas plataformas de perforación. Todas las muestras eran anómalas en cobre, principalmente en óxidos de cobre (tenorita) en fracturas y vetillas, con 35 de estas muestras superiores al 0,1% Cu con leyes de hasta 0,32% Cu. También había 11 muestras con más de 0,01 ppm de oro, con leyes de hasta 0,061 ppm. Hubo 7 muestras superiores a 100 ppm de molibdeno, con una ley de hasta 222 ppm.



El primer sondeo de exploración en María Cecilia MC24-001 está situado en una zona de afloramiento de óxidos de cobre con leyes de hasta 0,7% Cu. El sondeo se orientó hacia el borde NO de la anomalía magnética geofísica, Pórfido 1, alcanzando una profundidad total de 696 metros, incluyendo continuidad anómala de cobre a más de 234 m de la superficie con leyes de 0,08% Cu principalmente en vetillas con calcopirita y diseminadas después de los primeros 40 m de perforación. La perforación en superficie interceptó inicialmente óxidos de cobre negro (tenorita).



El sondeo MC24-001 mostró una alteración potásica caracterizada por biotita secundaria y feldespato secundario menor. Los sulfuros identificados consisten en pirita y calcopirita de grano fino, presentes en microvetas y como diseminaciones aleatorias. Las vetas de cuarzo contienen principalmente molibdenita, y los pórfidos encontrados en el sondeo siguen la estratificación. El registro geológico del sondeo MC24-001 pone de relieve la importancia de la roca huésped hornfels dentro del sistema mineralizado del proyecto María Cecilia. El hornfels presenta mayores leyes de cobre y molibdeno en comparación con otros tipos de roca, acompañadas de una fuerte alteración potásica y un stockwork de tipos de vetillas tempranas, incluyendo vetillas EB (biotita-cuarzo), A (cuarzo con espato K), y B (cuarzo-sulfuros). Se observan sulfuros diseminados de pirita y calcopirita, junto con vetillas de cuarzo-molibdenita, en contacto con el pórfido Plg-Hb (pórfido de hornblenda).



A mayor profundidad, los pórfidos de entre 1 y 32 metros de espesor influyen en los patrones de alteración y veteado de la roca. Sin embargo, las leyes de cobre y molibdeno siguen siendo más altas dentro del paquete de hornfels, lo que sugiere que aún no se ha alcanzado la fuente primaria de mineralización de cobre.



Coordenadas finales (Este-Norte-Elevación, métrica) tomadas al final del sondeo mediante modelo GPS (GPS MAP 64) y medición de la trayectoria del sondeo con la herramienta DeviGyro #4693 cada 20m según protocolo.



Se ha registrado y muestreado el testigo del sondeo MC24-001 en las instalaciones de la empresa en la localidad de Caraz, a 20 km del proyecto. Las muestras se envían a Lima, donde se analizan por ICP-MS en las instalaciones de ALS Chemex Labs. El equipo geológico de Camino cumplió con los procedimientos internos escritos de QA/QC, donde la inserción de muestras en blanco, estándares internacionales certificados (pulpas) y duplicados cumplieron con los objetivos y resultados aceptables.







