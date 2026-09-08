Los camiones superan en eficiencia a los turismos en las carreteras de cinco de las siete capitales europeas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Según datos de Geotab, Madrid es la ciudad con las condiciones más difíciles para los camiones

MADRID, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información generada por IA, revela que los vehículos comerciales obtienen mejores resultados de eficiencia vial que los turismos en cinco de siete ciudades europeas, según nuevos datos de su Índice de eficiencia de transporte urbano de mercancías.

El índice puntúa por separado el rendimiento de los camiones y los turismos de cada ciudad en una escala de 0 a 100, teniendo en cuenta la fluidez del tráfico y la cantidad de combustible que se desperdicia al mantener el motor al ralentí. Una puntuación más alta refleja un entorno operativo más eficiente. Los resultados se basan en datos de vehículos conectados correspondientes a todo el año 2025 en siete ciudades europeas. En los casos en que los camiones obtienen mejores puntuaciones que los turismos, los datos sugieren que esto puede deberse, en parte, a la programación de los horarios fuera de las horas punta y a la planificación profesional de las rutas, lo que reduce la exposición a las condiciones de mayor congestión.

En las siete ciudades, la diferencia entre camiones y turismos oscila entre +26 puntos en Roma y -6 en Madrid. Roma y Berlín presentan las mayores ventajas para los camiones, un resultado que puede explicarse por las franjas horarias de acceso para el transporte de mercancías y las redes viarias distribuidas que las empresas profesionales pueden aprovechar de forma eficaz. Les siguen Dublín y Ámsterdam, ambas con diferencias de dos dígitos a favor de los camiones. París se sitúa en un término medio contraintuitivo: los camiones superan a los turismos a pesar de presentar la tasa de inactividad más alta del estudio, ya que los turismos se enfrentan a condiciones aún peores.

Solo Londres y Madrid se salen de la norma, aunque por razones diferentes. Los resultados de Londres pueden reflejar un entorno normativo que afecta de manera especialmente negativa a los vehículos comerciales: restricciones en los carriles bus que los camiones no pueden utilizar, normativas de carga y descarga que concentran las entregas en franjas horarias ya de por sí congestionadas, y requisitos de zonas de bajas emisiones cuyos costes de cumplimiento recaen de manera desproporcionada sobre las flotas comerciales más antiguas. El reto de Madrid es más estructural. Su puntuación de 8 en cuanto a la idoneidad de la red para los camiones es la más baja de todo el conjunto de datos, lo que significa que la red viaria prácticamente no ofrece franjas con condiciones operativas favorables para los vehículos comerciales a ninguna hora del día.

Madrid: sin tregua, sin capacidad de previsión

Madrid es la única ciudad en la que los turismos superan claramente a los camiones, con una diferencia de 6 puntos a favor de los turismos (puntuación de los turismos: 28; puntuación de los camiones: 22). Ambas puntuaciones son bajas: Madrid se sitúa en la parte inferior del índice de eficiencia general, pero la puntuación de 8 en cuanto a la idoneidad de la red para los camiones es la más baja de todo el estudio. Prácticamente a cualquier hora del día, la congestión para los vehículos comerciales supera el umbral crítico. La puntuación de Madrid en variabilidad del tiempo de trayecto de los camiones, de 33, es menos de la mitad de la obtenida por la siguiente ciudad con peor puntuación. Esto indica que los operadores no solo se enfrentan a una congestión constante, sino también a condiciones difícilmente previsibles. Sin momentos de respiro y sin datos fiables sobre el tiempo de trayecto: esa combinación convierte a Madrid en el entorno más complicado para los vehículos comerciales de las siete ciudades.

El efecto en la flota profesional

La ventaja de la gestión profesional se reduce en aquellas ciudades en las que las condiciones estructurales impuestas a los vehículos comerciales son tan adversas que la gestión profesional por sí sola no puede compensarlas por completo. Para los operadores de flotas, los datos muestran dónde esa ventaja es más sólida y, de igual forma, dónde el reto responde más a las limitaciones de la infraestructura que a la gestión operativa. También señalan los mercados en los que es necesario respaldar con datos la necesidad de cambios normativos.

Miguel Fayos, Associate Vice-President, EMEA Solutions Engineering en Geotab, comenta: "La suposición de que los camiones son siempre la principal fuente de ineficiencia en las carreteras urbanas no se sostiene a la luz de estos datos. En la mayoría de las ciudades europeas, las operaciones de flotas profesionales superan al tráfico general de pasajeros por un margen significativo; esto es fruto de rutas estructuradas, una mejor planificación de horarios y decisiones basadas en datos a las que los conductores particulares simplemente no tienen acceso. Para los operadores de cualquier ciudad, el mensaje es el mismo: cuanto más clara sea tu visión de dónde se generan los costes, mejor posicionado estarás para actuar".

Puedes leer el informe completo aquí.

Metodología

El Índice de eficiencia de transporte urbano de mercancías en Europa puntúa cada ciudad en una escala de 0 a 100 a partir de dos dimensiones evaluadas por separado para vehículos ligeros y camiones, y posteriormente combinadas mediante una ponderación 60/40 (turismos/camiones). Este enfoque refleja que la mayor parte de la demanda vial corresponde a vehículos de pasajeros, mientras que el componente de camiones captura específicamente la eficiencia logística.

El índice combina dos tipos de análisis que permiten obtener una imagen más fiel del impacto operativo real al que se enfrenta una flota cada día.La primera dimensión, relacionada con el comportamiento del tráfico, representa el 75 % de la puntuación de cada tipo de vehículo y mide tres factores: carga de congestión (congestión acumulada a lo largo del día, con un peso del 50 %), franjas horarias sin congestión (horas diarias de circulación fluida, con un peso del 25 %) y variabilidad de los tiempos de trayecto (predictibilidad de los desplazamientos, también con un peso del 25 %).

La segunda dimensión, centrada en el coste de la congestión, representa el 25 % restante y mide el ralentí de los vehículos durante los trayectos como indicador del desperdicio generado por el sistema. Un mayor porcentaje de ralentí refleja congestión, mala sincronización semafórica y cuellos de botella.

Todas las puntuaciones se basan en datos correspondientes al conjunto del año 2025 (enero-diciembre) procedentes de la plataforma de vehículos conectados de Geotab en siete ciudades: Berlín, Ámsterdam, Dublín, Roma, París, Londres y Madrid. Las puntuaciones representan comparaciones relativas normalizadas basadas en una muestra de vehículos conectados, y no un censo completo.

Sobre Geotab

Geotab es un líder mundial en soluciones para vehículos conectados y gestión de activos, con sedes en Oakville (Ontario) y Atlanta (Georgia). Nuestra misión es hacer del mundo un lugar más seguro, eficiente y sostenible. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento y las operaciones de las flotas, reduciendo costes e impulsando la eficiencia. Con la ayuda de los mejores equipos científicos de datos e ingeniería, damos servicio a aproximadamente 100.000 clientes en todo el mundo y procesamos 100.000 millones de puntos de datos diarios procedentes de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Empresas de la lista Fortune 500, flotas de tamaño medio y las más grandes flotas del sector público del mundo, incluido el gobierno federal de EE. UU., confían en Geotab. Tenemos un compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos y hemos recibido las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, nuestro ecosistema de partners de renombre y el Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para las flotas. Este año, estamos celebrado 25 años de innovación. Visite www.geotab.com/es y síganos en LinkedIn para más información.

GEOTAB y GEOTAB MARKETPLACE son marcas registradas de Geotab Inc. en Canadá, Estados Unidos y/u otros países.

Para más información:Paula Valdés / Delfina Kalfaiangeotab@appletree.agency

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