-La campaña de crowdfunding de CR-Scan Lizard llega a su fin con el liderazgo de la tendencia continua de Creality

SHENZHEN, China, 11 de marzo de 2022/PRNewswire/ -- En febrero, Creality lanzó la campaña de crowdfunding para el escáner 3D - CR-Scan Lizard en Kickstarter. La campaña causó un gran revuelo entre los usuarios con 1000 unidades en 17 minutos, y 1 millón de dólares en 4 horas. Hasta ahora, Creality ha recibido más de 2550 comentarios y más de mil artículos en los medios de comunicación les han mencionado.

Epílogo para el escáner 3D bien visto

La campaña de crowdfunding finalizará el 12 de marzo de 2022.https://www.kickstarter.com/projects/3dprintmill/creality-cr-scan-lizard-capturing-fine-details-of-view?ref=3yertz

Medios como ALL3DP y Tom's Hardware dieron informes detallados a CR-Scan Lizard:https://all3dp.com/1/creality-cr-scan-lizard-3d-scanner-review-specs/

Inspirándose en el escáner 3D, dos usuarios, Don Barton y Sébastien, colaboraron y produjeron con éxito una obra de teatro llamada Global Treasure Hunt mediante modelado 3D, que se presentará próximamente. https://www.facebook.com/OfficialCreality3d/photos/a.614035582135190/1786283281577075/

De grado industrial a grado de consumidor, líder en impresión 3D de múltiples escenas a través de la innovación tecnológica

CR-Scan Lizard, con un precio asequible (mínimo 300 dólares), se caracteriza por su precisión inigualable de 0,05 mm. En comparación con los escáneres de grado industrial (alrededor de 10.000 dólares), CR-Scan Lizard satisface a los consumidores tanto por su calidad como por su asequibilidad, reduciendo enormemente el gasto para los innovadores.

La utilización combinada del escáner 3D y las impresoras 3D proporcionará una mejor experiencia.

Sistema de Extrusión Directa Ender-3 S1/ S1 Pro, impresión con multifilamentos: Si el neumático de un modelo de coche se pierde o se daña, conecte el CR-Scan Lizard con el Ender-3 S1 / S1 Pro, las partes perdidas o dañadas pueden ser reimpresas o restauradas con TPU bajo condiciones de alta temperatura de hasta 300°C.

https://www.creality.com/goods-detail/creality-ender-3-s1-3d-printer



https://www.creality.com/goods-detail/creality-ender-3-s1-pro-fdm-3d-printer

Impresión de alta precisión HALOT ONE y HALOT LITE : Para los entusiastas del anime, se les anima a utilizar el CR-Scan Lizard y el Creality HALOT ONE (6,08 pulgadas) o HALOT LITE (8,9 pulgadas) juntos debido a la impresión perfecta para estructuras complejas como microagujeros y microcolumnas de 0,01 mm, creando el anime de una manera vívida.

https://www.creality.com/goods-detail/creality-halot-one-resin-3d-printer



https://www.creality.com/goods-detail/creality-halot-lite-resin-3d-printer

Impresión remota CR-10 Smart Pro: Si usted es imaginativo y quiere llevar las ideas a la realidad, CR-Scan Lizard puede ayudar a completar el modelado, después de lo cual, al conectar el escáner con CR-10 Smart Pro, los usuarios pueden imprimir en cualquier momento y en cualquier lugar con un clic en el teléfono .

https://www.creality.com/goods-detail/creality-cr-10-smart-pro-3d-printer

Impresión sin complicaciones Sermoon V1/ V1 Pro: Si las orejas de su gato de juguete se dañan accidentalmente, no se preocupe. CR-Scan Lizard puede escanear con precisión las partes dañadas con Creality Sermoon V1/V1 Pro imprimiendo las nuevas para una reparación eficaz.

https://www.creality.com/goods-detail/creality-sermoon-v1-v1-pro-3d-printer

Impresión móvil Ender-2 Pro: Si usted viaja entre diferentes lugares y planea llevar productos 3D, el compacto CR-Scan Lizard y el Ender-2 Pro que son fáciles de transportar serán la mejor opción.

Impresión profesional ABS, CR-5 Pro versión de alta temperatura: Para crear engranajes especiales, plantillas de sujeción, etc., conecte el CR-Scan Lizard con la versión de alta temperatura CR-5 Pro, y luego imprima con filamentos de impresión ABS 3D, nada es imposible .

Impresión ilimitada en el eje Z, CR-30: Siempre se necesitan herramientas en un rodaje, como una espada larga. Con CR-Scan Lizard y CR-30, escanee y luego imprima, ¡la espada estará ahí mismo!

A tu lado, hacia un desarrollo saludable

Creality celebrará el 8º aniversario el 9 de abril. Los usuarios siempre han sido el activo más valioso. Creality no sólo se preocupa de las necesidades del grupo de creadores, sino que también sigue conociendo las necesidades de los grupos no creadores con productos que se actualizan continuamente. A través de la comunicación con los usuarios, encontraron que los grupos no creadores tienen diferentes problemas en la creación de modelos, el corte, la impresión (incluyendo entornos especiales), y el post-procesamiento.

Con el fin de resolver estos problemas, Creality anunciará estrategias en el octavo aniversario para un mejor acceso a la información y la resolución de los problemas (innovación de productos, Creative Cloud 4.0, Creative Ecology, etc.) escuchando las voces y eligiendo y comprando, etc. Esté atento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1764866/CR_Scan_Lizard_page_Kickstarter.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg