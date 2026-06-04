La campaña Heritage Adapts! se lanza para acelerar la adaptación del patrimonio cultural al cambio climático

(Información remitida por la empresa firmante)

-La campaña Heritage Adapts!, reconocida por la ONU, se lanza para acelerar la adaptación del patrimonio cultural al cambio climático para 2030

WASHINGTON, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Heritage Adapts! se lanza hoy como la primera campaña global que une al sector del patrimonio cultural en torno a una misión común: lograr que al menos 3.000 sitios y prácticas adopten medidas de adaptación climática lideradas localmente para 2030. Impulsada por una coalición liderada por Preserving Legacies, una iniciativa apoyada por la National Geographic Society, moviliza a los responsables locales del patrimonio cultural en torno a un compromiso colectivo y les proporciona la orientación técnica, el acceso a datos locales y las conexiones globales necesarias para su éxito. Reconocida en el marco de la Agenda de Acción Climática Global de la ONU como uno de los 120 planes de acción climática más prometedores, Heritage Adapts! demuestra cómo la protección del patrimonio cultural puede fortalecer la resiliencia de las comunidades.

El lanzamiento de Heritage Adapts! coincide con el creciente riesgo climático para el patrimonio cultural. Los peligros relacionados con el clima en los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO han aumentado un 40 % en una década, y más de uno de cada cuatro podría alcanzar puntos de inflexión potencialmente irreversibles para 2050, según un informe reciente de la UNESCO. Sin embargo, estos datos solo abarcan una fracción del patrimonio mundial; la mayoría de los sitios y prácticas que las comunidades valoran permanecen sin ser monitoreados por los marcos internacionales. Esta brecha es, en sí misma, parte del problema. La adaptación del patrimonio cultural también sigue estando prácticamente ausente de la financiación y las políticas climáticas, lo que deja a muchos gestores con recursos y apoyo limitados. No obstante, el patrimonio cultural no solo está en riesgo, sino que forma parte de la solución, una fuente de resiliencia comunitaria y de soluciones probadas que siguen siendo relevantes hoy en día.

Heritage Adapts!, con su coalición fundadora de más de 100 organizaciones y gestores culturales de todo el mundo, tiene como objetivo subsanar esta deficiencia y acelerar la adaptación climática para todo tipo de patrimonio cultural.

Mientras el mundo se precipita hacia un calentamiento de 2 grados Celsius, nos encontramos en una carrera contrarreloj para ayudar a las comunidades —y a la cultura y el patrimonio que las sustentan— a adaptarse mientras aún hay tiempo. El nuevo Objetivo Global de la ONU sobre la adaptación del patrimonio cultural puede ser transformador, pero solo si impulsa un apoyo real para cada sitio y práctica cultural. En todo el mundo, los socios se están uniendo para aprovechar urgentemente este momento. Esa determinación compartida es la fuerza motriz de Heritage Adapts! - Andrew Potts, director de Políticas, Preserving Legacies.

Su esencia es una plataforma de comunidad de acción en línea construida en torno a un programa de adaptación a ritmo propio que abarca cada etapa, haciendo que el proceso sea accesible independientemente del punto de partida.

"Al proporcionar a los guardianes del patrimonio una plataforma para compartir conocimientos, aprender y apoyarse mutuamente, Heritage Adapts! ayudará a salvaguardar los lugares y prácticas patrimoniales irremplazables de comunidades en todos los rincones del planeta. Este esfuerzo se alinea perfectamente con la misión de la National Geographic Society de iluminar y proteger las maravillas de nuestro mundo. Proteger los sitios patrimoniales de nuestro mundo del cambio climático no es una tarea que ninguna comunidad o nación pueda abordar por sí sola. Al unir la ciencia con la sabiduría local, la iniciativa Heritage Adapts! garantiza que llegaremos lejos juntos, salvaguardando nuestra historia humana compartida para las generaciones venideras". - Ian Miller, director de Ciencia e Innovación, National Geographic Society

"Esta iniciativa es fundamental porque la cultura y el patrimonio conectan a las comunidades con su identidad, su tierra, su historia y su futuro. Moldean la forma en que las personas comprenden el riesgo, responden al cambio y desarrollan resiliencia. Como se destacó durante la COP30, la acción climática comienza y termina con las personas, y la cultura es una de las herramientas más poderosas para un cambio duradero. Esta iniciativa demuestra la fortaleza de la agenda de acción climática y su alineación con el objetivo global de adaptación como plataforma para la colaboración e implementación de múltiples partes interesadas". - Dan Ioschpe, Campeón de Alto Nivel sobre el Clima de la COP30

Únase a la comunidad y comience a adaptarse en act.heritageadapts.org.

Materiales para los medios disponibles bajo solicitud.

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