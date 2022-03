CAMPAÑA HUBLOT KYLIAN MBAPPÉ

Hublot Ambassador Kylian Mbappé shot by Ezra Petronio

En una palabra: excelencia

NYON, Suiza, 15 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, Kylian Mbappé encarna la fuerza de los sueños y la pasión, alimentada por su juventud y confirmada por sus numerosos éxitos. Al otro lado del objetivo de Ezra Petronio, director artístico multidisciplinario, la excelencia se expresa mediante una estética atemporal sin adornos, una modernidad desprovista de artificios. El jugador mundial, conocido por su inteligencia a la hora de jugar, su energía y su dedicación, es el icono de un deporte global; sin embargo, lo que el fotógrafo de renombre internacional ha optado por captar para esta nueva campaña publicitaria de Hublot es la intensidad de una mirada franca y la accesibilidad de la persona.

Un trío unido por un conjunto de valores entre los que se incluyen la búsqueda de la perfección, la creatividad, el trabajo y la integridad madurados con el tiempo.

"Me siento feliz de haberme entregado durante estas sesiones de trabajo a abordar la relación del hombre con el tiempo. Me gusta la sencillez y las cosas hermosas, que perduran y tienen alma." - KYLIAN MBAPPÉ, FUTBOLISTA INTERNACIONAL

"Embajador de la marca, Kylian es unánimemente elogiado por su excelencia en el campo y su humildad fuera de él. Ezra es un amante de la perfección cuya visión creativa es una firma única, ya que su inspiración bebe de todas las artes creativas. Sus respectivas posturas se hacen eco de la filosofía de Hublot, por lo que nos hace muy felices haberlos reunido para esta campaña." - RICARDO GUADALUPE, CEO DE HUBLOT

"Lo que más me gusta cuando hago un retrato es captar esa chispa, ese algo que nos hace únicos. Y para despertar la emoción del espectador, nada debe distraer su mirada de lo esencial.

"Lo que me fascina de Kylian, más allá de su creatividad, su virtuosismo y la perfección de su arte, es su pasión, su inteligencia y la fuerza interior que le impulsa." - EZRA PETRONIO, DIRECTOR ARTÍSTICO

HUBLOT

Fundada en Suiza en 1980, HUBLOT se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su presidente, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones —desde las más sencillas hasta las más sofisticadas— portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento esplendoroso.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos manufactura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, HUBLOT apuesta por un futuro visionario para una marca de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra época (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) y con los mejores embajadores del momento (Chiara Ferragni, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé, Novak Djokovic).

Sumérjase en el universo de HUBLOT en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio, Singapur, Zurich y en HUBLOT.com

