La campaña "Vivamos como galegos!" de Gadis supera 5 millones de visualizaciones y marca récord histórico

Luis Tosar, protagonista este año de la campaña - Consistente BAP Conde

(Información remitida por la empresa firmante)

Con esta campaña, realizada por su agencia Consistente BAP Conde, y con una estrategia en dos fases que combina emoción, identidad y contenido serializado, Gadis consolida su territorio de comunicación. Logrando el hito de superar los 5 millones de visualizaciones de forma completamente orgánica

Madrid, 25 de marzo de 2026.- La 19ª entrega de Vivamos como galegos! se presenta en formato de miniserie, estrenada de forma escalonada en dos capítulos, y con un protagonista destacado: el actor gallego Luis Tosar.



El primer capítulo, lanzado el pasado 6 de noviembre, gira en torno al legado emocional de un recetario familiar. A través de la historia de un hijo que revive los platos de su infancia tras la pérdida de su madre, la pieza subraya el valor del producto local como vínculo con los recuerdos y la identidad. La tradición permanece, pero deja una pregunta abierta: ¿dónde continuarla, dentro o fuera de Galicia?



El segundo capítulo, publicado una semana después y protagonizado por Luis Tosar, aborda con un tono más identitario qué significa realmente "vivir como galegos". Más allá de la gastronomía o el entorno, la campaña reivindica una forma de ser propia, en la que "levar a contraria" se convierte en un rasgo distintivo, incluso en los pequeños gestos cotidianos.



Ambas piezas confluyen en una misma idea: la importancia de los detalles que construyen la memoria, ya sea en un plato, en una persona o en una forma de entender la vida.



Música y emoción

La miniserie, creada por la agencia Consistente BAP Conde, refuerza su carga emocional con la canción Volver en el primer capítulo. Esta elección musical, cargada de nostalgia, acompaña el relato de regreso a los orígenes y potencia la conexión intergeneracional.



Un relato en dos tiempos

La campaña se articula en dos fases complementarias. La primera, más íntima, apela a la emoción a través de la memoria y la tradición culinaria. La segunda amplía el foco hacia el carácter gallego desde una perspectiva más amplia y reconocible.



Este planteamiento permite sostener el interés entre ambos lanzamientos y construir un relato progresivo: primero conecta desde la emoción; después, consolida la identidad de Vivamos como galegos! como expresión de producto y cultura.



Los spots pueden verse en la web de Vivamos como galegos! y en sus perfiles de redes sociales: Instagram, YouTube o TikTok.

Contacto

Emisor: Gadis

Nombre contacto: Majé López

Descripción contacto: Comunicación BAP Conde

Teléfono de contacto: 629845415