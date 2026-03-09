El campus de fútbol en inglés de Inglaterra en casa consolida su alianza con el Sunderland - Inglaterra en casa

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 9 de marzo de 2026.- El campus de fútbol en inglés organizado por Inglaterra en Casa celebrará este verano una nueva edición en Pravia (Asturias) y La Nucía (Alicante), consolidando un modelo que combina formación deportiva, inmersión lingüística real y proyección internacional.

El programa se desarrolla íntegramente en inglés, no como actividad complementaria, sino como lengua vehicular durante toda la jornada. Entrenamientos técnicos, indicaciones tácticas, dinámicas de grupo y convivencia se realizan en inglés, generando un entorno donde el alumno debe interactuar de manera constante y natural.

Los campamentos de fútbol en inglés están dirigidos a niños y jóvenes que desean mejorar su fluidez mientras entrenan bajo una metodología inspirada en academias británicas. El campus ofrece modalidad residencial en pensión completa y opción de media pensión sin alojamiento, adaptándose a diferentes perfiles familiares.

Programa de becas internacionales

Uno de los elementos diferenciales del campus es su programa de becas vinculadas al Sunderland AFC, club histórico del fútbol inglés. A través del rendimiento deportivo, la actitud y la progresión demostrada durante el campus, determinados participantes pueden optar a experiencias formativas en Inglaterra.

Este programa conecta el campus con un entorno futbolístico internacional real, aportando un componente motivacional añadido y reforzando la dimensión formativa del proyecto.

Identidad educativa propia

El campus forma parte del proyecto pedagógico de Inglaterra en Casa, academia de inglés en Valencia, especializada en enseñanza dinámica y participativa con profesorado nativo. La entidad traslada al entorno deportivo la misma filosofía que aplica durante el curso académico: aprender inglés utilizándolo desde el primer momento.

La inmersión continua favorece que el alumno deje de traducir mentalmente y empiece a pensar en inglés, reforzando la seguridad comunicativa y la comprensión auditiva en contextos reales.

Oferta complementaria de verano

Además del campus deportivo, la academia amplía su propuesta estival con su escuela de verano en inglés en Valencia y Mislata, orientada a alumnos que buscan una experiencia urbana de inmersión lingüística a través de talleres creativos y actividades participativas.

Con esta estructura, Inglaterra en Casa articula un modelo de verano que combina experiencia residencial internacional y programa urbano, manteniendo un eje común: el inglés como herramienta de comunicación real.

Consolidación de un modelo

Tras varias ediciones, el campus se ha consolidado como una alternativa educativa que integra deporte, convivencia e inmersión lingüística efectiva. La continuidad anual responde a la demanda de familias que buscan propuestas formativas con valor añadido y proyección internacional.

Contacto

Emisor: Inglaterra en casa

Contacto: Inglaterra en casa

Número de contacto: 654666900