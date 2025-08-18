Can-Am lanza el vehículo side-by-side Traxter de nueva generación con ingeniería dedicada al rendimiento extremo (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo Can-Am Traxter HD11 2026 eleva estándares en el segmento recreativo-servicio de vehículos side-by-side.

LAUSANA, Suiza, 18 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Can-Am, icónica marca de BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO), cambia el panorama del vehículo side-by-side para usos recreativo y de servicio con la nueva generación de su modelo Can-Am Traxter. Apreciado por granjeros, rancheros y aficionados al deporte de todo el mundo, el Traxter es bien conocido por su potencia y capacidad para el trabajo y la diversión todo en uno. En su versión 2026, esta emblemática bestia viene completamente renovada, solidificando aún más su posición como uno de los vehículos side-by-side del segmento recreativo-servicio más capaces, versátiles y fiables del mercado.

"En Can-Am, sabemos que el reloj nunca se detiene para granjeros, rancheros y constructores de todo el mundo", afirma Julie Tourville, directora de marketing global de Can-Am Off-Road en BRP. "Esta nueva plataforma Traxter está diseñada para demostrarlo y colocarse a la altura del espíritu incansable de nuestros trabajadores clientes. Ya sea en la gestión de terreno agrícola, trabajos de construcción o conducción deportiva por pistas rurales, el Traxter de nueva generación tiene el cometido de ofrecer valor a nuestros aficionados con prestaciones prácticas líderes de clase, tecnología punta en el sector y rendimiento fiable a su disposición para dejar el trabajo bien hecho y mucho más."

Tren motor

En el núcleo del Can-Am Traxter de próxima generación se encuentra el nuevo motor Rotax ACE HD11 de 3 cilindros en línea y 999 cc, que alardea de 95 CV y 94,9 Nm de par. La planta de alimentación energética HD11 viene acompañada por un nuevo sistema de transmisión continuamente variable (CVT) y embrague principal pDrive, todo ello diseñado para llevar la potencia al suelo con precisión y mejorar tanto su entrega a baja velocidad como la fiabilidad general. Con tres nuevos modos de conducción seleccionables (Normal, Work y Sport), el motor optimiza el rendimiento para los trabajos más duros, desde el remolcado de cargas pesadas a la conquista de los terrenos más abruptos.

Un nuevo sistema de admisión favorece el flujo de aire para lograr el funcionamiento óptimo del motor, mientras que el sistema de refrigeración actualizado gestiona la temperatura del motor y mejora el rendimiento del sistema de calentamiento y ventilación. Los packs Traxter HD11 y MAX HD11 2026 integran un diferencial delantero Open-4Lok con sistema ABS para maximizar la tracción en la mayoría de las condiciones.

El nuevo Traxter continúa a la cabeza del segmento con prestaciones de carga útil, capacidad de carga y remolcado que lo hacen líderes de su clase y, ahora, con un nuevo depósito de combustible ampliado de 45 litros que permite alargar el día en el trabajo o la pista.

Suspensión y chasis

Un tren motor líder de clase exige un pack de suspensión y un chasis a la altura de las circunstancias. El Traxter 2026 presenta geometría de suspensión nueva con un diseño de 165 cm y dobles trapecios en arco un 50 % más grandes. Los componentes de la suspensión y la dirección son más robustos y están montados con casquillos de caucho dobles, primicia en el sector, para garantizar mantenimiento reducido y conducción más silenciosa. El chasis también se ha reforzado para casos de trabajo exigente y diversión extrema, e incluye un sistema de protección antivuelco (ROPS) mejorado. Estos cambios no solo incrementan la resistencia, sino que, además, proporcionan manejo más estable y preciso y rendimiento de la suspensión avanzado incluso cuando el vehículo va cargado de herramientas y equipamiento. El Traxter presenta 30,5 cm de recorrido de la suspensión delante y detrás, con 35,6 cm de distancia de los bajos al suelo, insuperable en su clase. También se ha reducido el radio de giro, por lo que las maniobras en espacios limitados son más fáciles que nunca.

Finalmente, los nuevos rotores de los frenos delanteros más grandes, de 262 mm, vienen equipados con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm y nuevas pastillas de freno. El conjunto reporta capacidad de parada que inspira confianza, incluso en condiciones de carga pesada.

Capacidad de servicio y experiencia de conducción

Con capacidad para afrontar el trabajo más duro con mayor inteligencia que nunca, el Traxter 2026 ofrece confort cuando se desea y funcionalidad superior cuando se necesita. La ergonomía parte de la cabina más amplia de la clase y un 8 % más de espacio para las piernas que las unidades comparables de la competencia. En adición, el volante con ajuste de inclinación rápido facilita el acceso al vehículo. A su vez, el ángulo del respaldo y la espuma del asiento se han revisado para ofrecer apoyo y comodidad superiores.

Con más de 200 accesorios disponibles para elegir, el usuario puede personalizar su Traxter para adaptarlo perfectamente a sus necesidades de trabajo y estilo de conducción. Desde prácticas cajas de carga LinQ a una nueva montura de pala de trabajo integrada y accesorios intuitivos SMART, esta bestia es un lienzo en blanco listo para la personalización. Con vistas a equipar el Traxter 2026 con accesorios electrónicos o usar herramientas y equipos eléctricos, el nuevo sistema de carga produce 1700 W, el doble que la generación anterior.

Para mejorar el campo de visión en condiciones de iluminación escasa, el Traxter 2026 presenta nuevos faros LED, con potencia un 45 % superior a la versión anterior. Asimismo, las nuevas luces LED traseras incluyen luz de marcha atrás que se enciende durante el retroceso.

Con diseño centrado en el usuario, el nuevo Traxter proporciona acceso sencillo a los puntos de servicio, así como intervalos de servicio entre los más largos y costos de mantenimiento entre los más bajos del sector. Esto significa menos tiempo de inactividad por reparaciones y más tiempo en la pista o el trabajo.

Gama de vehículos

El Traxter HD11 2026 se ofrece en dos configuraciones distintas del modelo: Traxter XU HD11 y Traxter MAX XU HD11, ambos con ABS.

Todos los detalles sobre la gama Can-Am Traxter están disponibles en can-am.brp.com .

Acerca de BRP

80 años de ingeniosidad y atención minuciosamente centrada en el cliente convierten a BRP Inc. en líder global del sector de productos para deportes motorizados, sistemas de propulsión y embarcaciones. Gracias a su cartera de marcas exclusivas y líderes del sector, como motonieves Ski-Doo y Lynx, pontones y motos acuáticas Sea-Doo, vehículos Can-Am para carretera y todoterreno, embarcaciones Quintrex, pontones Manitou y sistemas de propulsión marina Rotax, así como motores Rotax para karts y aeronaves de recreo, BRP hace posible emocionantes aventuras y brinda acceso a experiencias en entornos distintos. La empresa completa sus gamas de productos con una cartera de piezas de repuesto, accesorios y ropa que optimizan la experiencia de conducción. Comprometida con el crecimiento responsable de la empresa, BRP está desarrollando modelos eléctricos para sus líneas de productos existentes. Con sede central en Quebec, Canadá, BRP presenta ventas anuales de 7 800 millones de dólares (CAD) en más de 130 países y cuenta con una plantilla que incluye aproximadamente 16 500 personas de gran dedicación y habilidad (a fecha del 31 de enero de 2025).

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos.

