Can Llobet: el equilibrio perfecto entre la paz natural y la vida urbana, a cinco minutos de Sant Cugat

Can Llobet trasciende la idea de vivienda para convertirse en un estilo de vida pensado para quienes valoran la armonía entre el entorno, la sofisticación y la cercanía a la ciudad

Barcelona, 01 de septiembre de 2025.-

NuvoBarcelona presenta Can Llobet, un enclave residencial exclusivo en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), donde el lujo se vive en cada detalle: desde la amplitud de los espacios bañados en luz natural, hasta la armoniosa conexión con un entorno natural único. Un lugar diseñado para quienes desean un refugio de serenidad sin renunciar a la proximidad y dinamismo de la ciudad.



A solo cinco minutos de Sant Cugat y veinte del centro de Barcelona, Can Llobet ofrece el equilibrio perfecto entre entorno cuidado y comodidad urbana. Distribuidas en tres grandes parcelas de más de 1.000 m cada una, las nueve viviendas han sido diseñadas para convivir con el paisaje: grandes ventanales que enmarcan el verde, interiores diáfanos luminosos y jardines privados con piscina en cada hogar, invitando a reconectar con el lento paso del tiempo.



Cada vivienda transmite una elegancia discreta, sin excesos ni artificios. Materiales nobles, texturas cálidas, líneas limpias y detalles sutiles componen un conjunto donde todo está pensado para favorecer el bienestar del día a día. Una arquitectura que respira.



"Tras la pandemia, muchas familias han priorizado una nueva forma de vivir: más espacio, más luz, más exterior", apuntan desde NuvoBarcelona, la empresa detrás de esta promoción de vivienda. En ese contexto, Can Llobet se posiciona como una respuesta clara a esa necesidad: casas con alma, que ofrecen intimidad, belleza funcional y un ritmo vital pausado, sin perder las ventajas de estar bien conectado.



La ubicación refuerza aún más su carácter excepcional. A tan solo unos minutos de centros de referencia como la Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, la Escola Bellaterra o la Escola Thau Sant Cugat, y muy cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, el proyecto se sitúa en un entorno que apuesta por la calidad educativa. También destaca la proximidad a la Catalunya Tennis Academy, a comercios de proximidad y a la estación de tren de Bellaterra, que ofrece conexión directa con Barcelona.



Todo ello convierte Can Llobet en una opción privilegiada para familias y profesionales que valoran tanto el diseño como la calidad de vida.



Can Llobet no es una promoción más: es una invitación a vivir mejor. A detenerse. A abrir las ventanas cada mañana y respirar cerca del bosque. A disfrutar del diseño sin renunciar a la calidez. A tener tiempo, espacio y horizonte.



