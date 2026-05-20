(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitcoin vuelve a sus orígenes: Canaan Inc. se une a la mesa redonda "El renacimiento de la minería doméstica" en Bitcoin 2026

SINGAPUR, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En la conferencia Bitcoin 2026 celebrada en Las Vegas, Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) fue invitada a participar en la mesa redonda titulada "El regreso de Bitcoin a sus orígenes: ¿Por qué la minería doméstica está resurgiendo?". La sesión exploró la intersección entre la potencia informática descentralizada y la sinergia energética doméstica.

De mineros USB a concentradores de energía para el hogar

El legado de Canaan en el sector de la minería doméstica comenzó con la serie Avalon Nano. Diseñada con un formato compacto y portátil, esta serie facilitó la participación de los usuarios comunes en la red Bitcoin. Desde sus inicios, la compañía ha sido pionera en la aplicación doméstica de la recuperación de calor de los chips informáticos.

En los últimos años, Canaan ha acelerado significativamente la evolución de su ecosistema de productos para el hogar:

Diciembre de 2023: Lanzamiento de Avalon Nano 3 .

Lanzamiento de . Enero de 2025 (CES Las Vegas): Lanzamiento oficial de Avalon Mini 3 y Avalon Nano 3S. El Mini 3 cuenta con capacidades integradas de calefacción doméstica, mientras que el Nano 3S sirve como una actualización de alto rendimiento del Nano

Lanzamiento oficial de y El Mini 3 cuenta con capacidades integradas de calefacción doméstica, mientras que el Nano 3S sirve como una actualización de alto rendimiento del Nano Marzo de 2025: Lanzamiento de Avalon Q, un modelo especializado de funcionamiento silencioso que equilibra el hashing de alta eficiencia con bajos niveles de ruido.

Perspectiva de la industria en la mesa redonda

Durante el debate en Bitcoin 2026, el Dr. Aviral Shukla, fundador de Altair Technology, compartió su perspectiva sobre la transición hacia el hardware doméstico de nivel profesional:

"Canaan ofrece una gama completa de mineros domésticos más potentes que, además, funcionan como excelentes calefactores. Si se busca escalar la minería, conviene optar por algunas de estas opciones más eficientes y potentes en lugar de depender únicamente de los mineros más pequeños y económicos".

Expansión de canales y venta minorista

Tras la exitosa validación del mercado a principios de 2025, la serie Avalon Home continúa su expansión estratégica. Canaan está optimizando sistemáticamente su infraestructura de distribución para ofrecer productos informáticos fiables e intuitivos a un público minorista más amplio. Este enfoque en el terminal minorista busca fortalecer una red más resiliente y descentralizada de mineros domésticos en todo el mundo.

Acerca de Canaan Inc.

Fundada en 2013, Canaan Inc. (NASDAQ: CAN), empresa innovadora en minería de criptomonedas, se especializa en el diseño de chips ASIC de alto rendimiento, investigación y desarrollo de chips, producción de equipos informáticos y servicios de software. Canaan cuenta con amplia experiencia en diseño de chips y producción optimizada en el campo de los ASIC. En 2013, bajo el liderazgo de Nangeng Zhang, fundador y consejero delegado, el equipo fundador de Canaan envió a sus clientes el primer lote mundial de máquinas de minería con tecnología ASIC en la historia de Bitcoin, bajo la marca Avalon.

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