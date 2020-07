Canada Nickel lanza NetZero Metals Inc. (1)

-Canada Nickel lanza NetZero Metals Inc. de propiedad total para desarrollar la producción de níquel, cobalto y hierro sin carbono

TORONTO, 27 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" o la "compañía") se complace anunciar que ha creado una filial de su propiedad, NetZero Metals, para comenzar la investigación y el desarrollo de una instalación de procesamiento que se ubicaría en la región de Timmins, Ontario, con el objetivo de utilizar las tecnologías existentes para producir productos de níquel, cobalto y hierro sin carbono.

La compañía ha solicitado marcas comerciales para los términos NetZero Nickel(TM), NetZero Cobalt(TM), y NetZero Iron(TM) en Estados Unidos, Canadá y otras jurisdicciones relacionadas con la producción de productos de níquel, cobalto y hierro de carbono cero.

"La industria de vehículos eléctricos y muchos otros sectores de consumo necesitan metal de carbono cero esta década, no en un marco de tiempo nebuloso de 2050 contemplado por muchas otras empresas de recursos", comentó Mark Selby, presidente y consejero delegado de Canada Nickel.

"Como resultado de las ventajas únicas de la región de Timmins con su proximidad a la hidroelectricidad de carbono cero y nuestro proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford, compuesto en gran parte de roca serpentina que absorbe naturalmente el CO(2) cuando se expone al aire, Canada Nickel tiene el potencial de desarrollar productos de cero carbono que nuestros clientes esperan del sector minero. Con el níquel como metal preferido para impulsar la revolución de las energías limpias, nuestro compromiso con la producción neta de cero carbono es el paso correcto para el medio ambiente, para los consumidores y para nuestros inversores".

La roca serpentina, la roca anfitriona que comprende más del 90 por ciento de la masa del recurso en el Proyecto de sulfuro de níquel-cobalto de Crawford(1), ha tenido numerosos estudios completados que señalan que la roca absorbe naturalmente el dióxido de carbono (CO(2)) cuando se expone al aire a través de un proceso natural de carbonización mineral espontánea.

La industria del níquel se enfrenta a una serie de desafíos, ya que el enfoque de procesamiento actual de los minerales de laterita y sulfuro genera una huella ambiental significativa en forma de emisiones de SO(2) y CO(2). Estos desafíos medioambientales sólo empeorarán dado el perfil de suministro de la industria con la mayor parte del reciente crecimiento de la oferta de níquel y la principal fuente de crecimiento de la producción de níquel en Indonesia, que, según fuentes de la industria, utiliza 25-30 toneladas de carbón para producir cada tonelada de níquel, que combinado con otras fuentes de CO(2), genera casi aproximadamente 90 toneladas de emisiones de alcance 1 y 2 de CO(2) por tonelada de níquel producido. (véase la figura 1).

Para una batería de vehículo eléctrico que contenía 50 kg de níquel de esta fuente, representaría aproximadamente 4 toneladas de emisiones de CO(2) para ese vehículo. Otras fuentes de crecimiento de la oferta de níquel que tienen problemas adicionales de huella ambiental son los proyectos HPAL en Indonesia que están considerando tecnologías como la descarga en aguas profundas que darían lugar a una descarga oceánica de aproximadamente 100 toneladas de material por tonelada de níquel.

Tecnologías clave que se están explorando para desarrollar una operación de huella de carbono cero

Canada Nickel explorará el uso de varias alternativas para lograr sus objetivos de NetZero en cada etapa del proceso minero: Minería, Molienda y Procesamiento.

Minería

La mayor tecnología única para reducir la huella de carbono de las actividades mineras es la utilización de palas de cuerda eléctrica y camiones de carro que utilizan electricidad, en lugar de combustible diesel, como fuente de energía siempre que sea posible. Dada la proximidad a la capacidad de generación hidroeléctrica de cero carbono, el uso de electricidad en lugar del combustible diesel tiene el potencial de reducir significativamente las emisiones de carbono.

La deposición de rocas de desecho y residuos durante el proceso de minería también expondrá la roca serpentina al aire que proporciona la posibilidad de que este material absorba el CO(2) a través de la carbonatación mineral natural y compense cualquier emisión de CO(2) del proyecto. La cantidad exacta y la velocidad a la que se puede absorber el CO(2) de los materiales extraídos en Crawford se analizarán durante las próximas fases de trabajo.

Molienda

Tradicionalmente, el procesamiento a gran escala de los metales de sulfuro de grado inferior utiliza una cantidad significativa de electricidad. Una vez más, la proximidad local a la hidroeléctrica proporciona el potencial de minimizar las emisiones de carbono para esta etapa de producción.

NetZero Metals - Procesamiento de concentrado de níquel-cobalto

Los procesos existentes para procesar concentrados de níquel y cobalto para eliminar el azufre, el hierro y otras impurezas han dado lugar a la generación de cantidades significativas de CO(2), SO(2), y otras impurezas para un número de productores en todo el mundo.

Canada Nickel explorará el potencial para producir productos de níquel y cobalto a partir de procesos pirometalúrgicos existentes, como el tostado, tostado de sulfatación, y la reducción utilizando hornos de arco eléctrico (utilizando gas natural en lugar de coque o carbón como un reductor) con los offgases capturados y redirigidos para permitir que el CO(2) sea capturado por la roca de desecho y residuos del proyecto de sulfuro de níquel-cobalto de Crawford(1.) La compañía también examinará los procesos hidrometalúrgicos existentes para producir níquel y productos de cobalto como el Albion u otros procesos similares, que generan gases mínimos para producir productos de níquel y cobalto. Los gases se capturarán y tratarán de nuevo para garantizar que se minimicen las emisiones de CO(2) y SO(2).

NetZero Metals - Procesamiento de concentrado de magnetita

La compañía explorará el potencial para la producción de productos de hierro utilizando procesos de hierro reducido directo (DRI) existentes o la reducción en hornos de arco eléctrico utilizando gas natural y luego redirigidos para permitir que el CO(2) sea capturado por la roca de desecho y residuos del depósito.

Siguientes etapas

La compañía anunciará algunos cambios clave de liderazgo a nivel de la Junta Directiva para ayudar a guiar a la compañía en este importante esfuerzo. El enfoque de NetZero se incorporará al trabajo realizado para la ingeniería de la Evaluación Económica Preliminar que se ha anunciado previamente y actualmente en curso. Se anunciarán estudios específicos para analizar la cantidad y el momento de la absorción de CO(2) por la roca anfitriona en Crawford y el diseño del proceso para el procesamiento posterior de materiales de níquel y cobalto y concentrado de magnetita y se pondrá en marcha durante el resto del año.

(1 )El Proyecto de Sulfuro de Níquel-Cobalto Crawford es un proyecto de exploración y desarrollo en etapa temprana. No hay garantía de que el proyecto alcance una etapa avanzada de desarrollo o producción. La viabilidad económica y técnica del Proyecto de Sulfuro de Níquel-Cobalto Crawford de la compañía no se ha establecido en ningún nivel de confianza respaldado por un PEA, PFS o FS, y como tal actualmente no hay evidencia que respalde que el proyecto resultaría en una huella "neta de cero carbono". La compañía actualmente está planeando completar un PEA para finales de 2020.

Acerca de Canada Nickel Company

(CONTINUA)