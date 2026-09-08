Canadian Energy Metals producirá alúmina de grado metalúrgico a partir de un recurso distinto a la bauxita (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Canadian Energy Metals logra demostrar la viabilidad de producir alúmina de grado metalúrgico a partir de un recurso distinto a la bauxita y comienza su estudio de prefactibilidad

CALGARY, AB, 8 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Canadian Energy Metals Corp. (la "Compañía" o "CEM") anuncia nuevos resultados positivos de sus esfuerzos continuos para recuperar metales estratégicos y críticos de las lutitas negras descubiertas en su proyecto Thor, ubicado en el noreste de Saskatchewan, junto a la ciudad de Tisdale.

CEM ha demostrado la viabilidad de un proceso para producir alúmina de grado metalúrgico ("SGA"), la principal materia prima utilizada en la producción de aluminio. Las pruebas del proceso, que transforma la boehmita obtenida a partir de precursores asociados con alúmina de alta pureza ("HPA") y alúmina de grado químico ("CGA"), han dado como resultado muestras que alcanzan la misma pureza y especificaciones que la SGA producida mediante el proceso Bayer de refinación de bauxita, el estándar actual de la industria.

Además, la Compañía confirma el inicio formal de su Estudio de Prefactibilidad ("EPF"). Un EPF proporciona una evaluación económica y de ingeniería sólida que define las rutas de extracción, refinación y fundición de CEM; aumenta la confianza en los recursos; establece los costes preliminares de capital y operación; evalúa las opciones de logística, infraestructura y mercado; y determina si el proyecto es técnica, económica y comercialmente viable para avanzar a un Estudio de Factibilidad ("EF") completo.

"Los procesos que hemos desarrollado en los últimos dos años con nuestros socios de ingeniería líderes están impulsando rápidamente el primer proyecto de aluminio totalmente integrado de Norteamérica", declaró Christopher Hopkins, presidente y consejero delegado de CEM. "Estamos orgullosos de este logro y estamos acelerando el estudio de prefactibilidad".

En enero de 2026, CEM anunció una prueba de concepto para la recuperación de HPA y CGA de las lutitas negras del Proyecto Thor. La Evaluación Económica Preliminar ("PEA") de la compañía se presentó en SEDAR+ en mayo de 2026 y evaluó la viabilidad económica potencial de producir productos de alúmina de alta pureza y potencialmente de alto valor a partir de las lutitas descubiertas.

Este hito de prueba de concepto de SGA amplía la posible vía de desarrollo de productos para el Proyecto Thor y respalda el objetivo más amplio de CEM de promover una fuente nacional de productos de alúmina y metales críticos estratégicos.

La posible interrupción de la cadena de suministro representa un riesgo elevado para la economía global. La capacidad de CEM para establecer un suministro seguro en Norteamérica, desde la extracción de recursos hasta el procesamiento y la entrega a los clientes, es un factor diferenciador clave y fundamental para su propuesta estratégica y de valor.

CEM continúa con el trabajo técnico en apoyo del estudio de prefactibilidad y la optimización de procesos mediante esfuerzos piloto avanzados, y está ampliando las actividades de exploración para detectar potencial adicional de metales críticos en todos sus derechos mineros.

Acerca de Canadian Energy Metals Corp.

CEM es una empresa privada con una participación del 100 % libre de cargas en el Proyecto Thor en Saskatchewan. El principal objetivo de la empresa es el desarrollo de su recurso de alúmina y los metales estratégicos y críticos asociados a las lutitas negras del Proyecto Thor. La empresa se centra en demostrar las vías técnicas y económicas para el posible desarrollo de una cadena de suministro integrada de alúmina y aluminio en Norteamérica.

Persona cualificada

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa fue revisada y aprobada por Gary Billingsley, P.Eng, P.Geo, CPA (Ret.), director de Operaciones de la Compañía, una "persona cualificada" según el Instrumento Nacional 43-101 - Normas de Divulgación para Proyectos Minerales (NI 43-101). Billingsley no es independiente de la Compañía.

Declaraciones cautelares

El Estudio Económico Preliminar (PEA) al que se hace referencia en este comunicado de prensa es de carácter preliminar y se basa únicamente en los Recursos Minerales Medidos e Indicados. El PEA no incluye ningún Recurso Mineral Inferido. Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica demostrada. El análisis económico presentado en el PEA tiene como objetivo proporcionar únicamente una revisión conceptual inicial del potencial del proyecto. No existe certeza de que los resultados o la viabilidad económica del PEA se materialicen, y los resultados reales pueden variar sustancialmente. Se advierte a los inversionistas que no deben asumir que la totalidad o parte de los Recursos Minerales Medidos e Indicados se convertirán en Reservas Minerales mediante estudios de ingeniería más avanzados.

Los resultados de la prueba de concepto de SGA descritos en este comunicado de prensa se basan en ensayos metalúrgicos. Dichos ensayos no son necesariamente indicativos de los resultados que se puedan obtener a escala piloto o comercial, y no existe garantía de que el proceso descrito resulte técnica o económicamente viable a escala comercial. Las comparaciones de las muestras del producto de la Compañía con la alúmina de grado de fundición producida mediante el Proceso Bayer se basan en resultados analíticos preliminares y no constituyen una cualificación o certificación del producto por parte de ningún comprador u organismo de normalización.

Se recomienda a los lectores que consulten el texto completo del informe técnico relativo al PEA, elaborado de conformidad con la norma NI 43-101, que está disponible en el perfil de la empresa en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva según lo estipulado en las leyes de valores canadienses aplicables. La información prospectiva incluye, entre otros, declaraciones sobre la posible recuperación de SGA, HPA y CGA de las lutitas negras del Proyecto Thor; la posible viabilidad técnica y económica del Proyecto Thor; la finalización y los resultados de un Estudio de Prefactibilidad; la optimización de procesos; y el posible desarrollo de una oportunidad integrada de producción de alúmina y aluminio en Norteamérica. La información prospectiva también incluye declaraciones sobre la comparabilidad de las muestras de productos de la Compañía con la alúmina de grado de fundición producida comercialmente y la posibilidad de replicar los resultados de las pruebas a escala de laboratorio a escala piloto o comercial. La información prospectiva se basa en supuestos considerados razonables por la gerencia a la fecha de este comunicado y está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Estos riesgos incluyen, entre otros, los riesgos inherentes a las pruebas metalúrgicas, la estimación de recursos minerales, la estimación de costos de capital y operativos, los precios de las materias primas y los mercados de productos, el financiamiento, los permisos y las aprobaciones regulatorias. Se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en la información prospectiva. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar dicha información, salvo que así lo exija la ley aplicable.

Para obtener más información, consulte: https://www.youtube.com/watch?v=eukX3OOQttE.

www.CanadianEnergyMetals.com

Para consultas de prensa, póngase en contacto con: Christopher Hopkins, presidente y consejero delegado, Media@canadianenergymetals.com, Sitio web: www.CanadianEnergyMetals.com; Para consultas de inversores y otras consultas, póngase en contacto con: Relaciones con los inversores, info@canadianenergymetals.com, Sitio web: www.CanadianEnergyMetals.com

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