La canadiense Molly Carlson se convierte en la primera mujer en saltar desde un iceberg aislado en Terranova

(Información remitida por la empresa firmante)

La atleta de Red Bull Molly Carlson (Canadá) realizó un salto hacia atrás desde una altura de aproximadamente 15 metros en Twillingate, Terranova, tras meses de entrenamiento con el escalador en hielo Will Gadd (Canadá).

TWILLINGATE, NL, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La atleta de Red Bull y clavadista Molly Carlson (Canadá) se convirtió en la primera mujer en realizar un salto desde un iceberg aislado el 11 de junio de 2026. Molly Carlson llevó a cabo un salto hacia atrás desde una altura de aproximadamente 15 metros frente a la costa de Twillingate, en Terranova (Canadá), como parte del proyecto 'Red Bull Iceberg Dive'. Este salto fue, hasta la fecha, el salto hacia atrás de mayor altura realizado por Carlson.

Cada año, miles de icebergs van a la deriva desde el norte hacia la costa de Terranova. El equipo de apoyo de Red Bull Iceberg Dive, que contó con la participación de Ocean Quest Adventures y Crosby Marine Film Services, aportó décadas de experiencia en escalada en hielo, seguridad marítima y saltos desde acantilados. El equipo de apoyo subrayó que los icebergs pueden volcar, desprender bloques de hielo o desplazarse en cualquier momento, por lo que los visitantes deben mantener una distancia de seguridad.

Carlson se preparó durante varios meses junto a Will Gadd (Canadá), atleta de Red Bull y escalador en hielo con más de 30 años de experiencia, quien cuenta con títulos tanto en la Copa del Mundo como en los Winter X Games. Gadd proporcionó a Carlson una base en escalada en hielo en Canmore, Alberta. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de trajes de neopreno y entrenamientos en aguas frías en Montreal, Quebec, lugar de residencia de Carlson. Gadd actuó como guía y mentor de Carlson durante todo el proceso de preparación y el desarrollo del desafío.

En Twillingate, el equipo tuvo que lidiar con un oleaje impredecible, el movimiento de los icebergs y unas condiciones meteorológicas cambiantes. Carlson y Gadd ascendieron hasta la cima del iceberg utilizando un sistema de anclaje temporal instalado por Gadd. A continuación, Carlson realizó un salto hacia atrás desde el iceberg hacia el agua.

"El "Red Bull Iceberg Dive" ha sido un sueño desde hace mucho tiempo y es, con diferencia, la experiencia más alocada y una de las más aterradoras que he vivido jamás. Sin embargo, la valentía no consiste en eliminar el miedo, sino en no permitir que sea él quien decida de qué eres capaz", afirmó Carlson.

La atleta de Red Bull, Molly Carlson, obtuvo el segundo puesto en las Red Bull Cliff Diving World Series de 2026. El documental sobre el Red Bull Iceberg Dive está disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vPUn6QzJzO4&t=2s Más para medios > https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-21531 Contacto para medios: service@redbullcontentpool.com

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