Canarias consolida un festival internacional donde deporte, cultura, familia y naturaleza se dan la mano

Marc Paré , campeón masculino - Tourism Makers Spain SL

(Información remitida por la empresa firmante)

El Wind&Waves Festival reúne en El Médano, Tenerife, a campeones mundiales, jóvenes deportistas y familias en torno a una propuesta que combina competición de élite, cultura del mar, sostenibilidad y ocio saludable

Canarias, 10 de agosto de 2026.- Deporte de máximo nivel, cultura, naturaleza y experiencias para compartir en familia. El Wind&Waves Festival 2026 consolida en Tenerife un concepto que trasciende la competición para convertirse en un punto de encuentro internacional en torno al mar, la convivencia y los valores del deporte. El W&WF ha culminado este nueve de agosto, tras diez intensas jornadas, con récord de participantes, entre pruebas deportivas y actividades paralelas programadas.



En el agua, la celebración del Campeonato del Mundo Open de la PWA/WWT ha reunido en la playa de El Cabezo, en El Médano, a algunos de los mejores riders del planeta, con dos grandes protagonistas: Marc Paré y Sarah-Quita Offringa.



El español Marc Paré firmó un histórico tercer triunfo consecutivo en Tenerife, tras sus victorias de 2024 y 2025. El catalán completó un campeonato perfecto, ganando las cuatro mangas disputadas y alcanzando en la final 36,63 puntos, la mejor puntuación de toda la competición. Paré se impuso al alemán Philip Köster, segundo; al español Marino Gil, tercero; y al austríaco Lennart Neubauer, cuarto.



En categoría femenina, la arubense Sarah-Quita Offringa, una de las grandes leyendas del windsurf mundial con 29 títulos mundiales, revalidó su victoria en Tenerife. Offringa se proclamó campeona por delante de la alemana Lina Erpenstein, la grancanaria Alexia Kiefer Quintana, tercera y única española en la final, y la polaca Justyna Sniady.



La presencia de figuras internacionales junto a deportistas españoles y jóvenes promesas convierte además el campeonato en un espacio de inspiración y convivencia entre generaciones y nacionalidades.



Porque el espectáculo continúa fuera del agua. Bajo el concepto 'Family Welcome', el Wind&Waves Festival amplía la experiencia deportiva con una programación para todas las edades que incorpora actividades infantiles, talleres de sostenibilidad, propuestas gastronómicas, conciertos, sesiones de DJ y diferentes experiencias y acciones de sensibilización ambiental.



Familias, aficionados, visitantes y deportistas profesionales comparten así una misma cultura del mar, en un ambiente que combina deporte, salud, música y naturaleza. Los más jóvenes pueden acercarse a sus referentes y descubrir valores como el esfuerzo, el respeto, la convivencia y el cuidado del entorno.



El Wind&Waves proyecta así desde Canarias un modelo de festival contemporáneo: alta competición internacional, cultura, música, educación ambiental y ocio activo. Un encuentro donde campeones mundiales y deportistas locales comparten espacio con familias, visitantes y un público diverso y alternativo.



El Médano Wind&Waves Festival cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Islas Canarias Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, mediante Tenerife Despierta Emociones; y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Contacto

Nombre contacto: David Pérez

Descripción contacto: TOURISM MAKERS SPAIN SL

Teléfono de contacto: 660588841