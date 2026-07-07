Cancelar las deudas y salir de ASNEF es cada vez más accesible con la Ley de Segunda Oportunidad - Marta Valls Guiu

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de julio.- Resuelve Mi Deuda, despacho especializado en Ley de Segunda Oportunidad, explica cómo el mecanismo permite empezar de cero y recuperar la vida financiera al salir de los ficheros de morosidad. El número de personas físicas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad en España no ha dejado de crecer en la última década. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los concursos han pasado de apenas 1.589 en 2007 a más de 57.500 en 2024, con un protagonismo cada vez mayor de casos particulares.

Para la fundadora y responsable legal de Resuelve Mi Deuda, Marta Valls Guiu, el crecimiento del uso de la LSO responde a un cambio real en el acceso a la justicia: "Hace unos años la Ley de Segunda Oportunidad era una gran desconocida, incluso entre quienes más la necesitaban. Hoy cada vez más personas descubren este camino legal para cancelar sus deudas, y eso ha democratizado el acceso a la Ley".

¿Qué deudas se cancelan y cómo se recupera la solvencia frente a ASNEF?

Uno de los puntos donde persiste más confusión es qué deudas se pueden borrar realmente con la LSO. El mecanismo permite exonerar préstamos personales, deudas de tarjetas de crédito, descubiertos bancarios o créditos rápidos, así como parte de la deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, en determinados casos.

Quedan fuera de la cancelación con la Segunda Oportunidad las pensiones alimenticias y, salvo excepciones muy concretas, la hipoteca sobre la vivienda habitual cuando se opta por conservarla.

Marta Valls Guiu subraya la conexión directa entre la exoneración de la deuda y la salida de los ficheros de morosidad: "En cuanto el juez dicta el auto de exoneración, el acreedor está obligado a comunicar la baja a ASNEF, y lo mismo ocurre con la CIRBE del Banco de España. Es el paso que de verdad cambia la vida de nuestros clientes, porque les permite recuperar su estabilidad financiera, y alquilar una vivienda, contratar suministros o acceder a un préstamo con normalidad".

Valls Guiu recuerda que el proceso, aunque parece complejo sobre el papel, sigue en la práctica un recorrido claro: estudio gratuito de la situación económica y del listado de acreedores, recopilación de la documentación, presentación de la solicitud y finalmente, la sentencia de exoneración, que en los casos sin complicaciones suele resolverse en pocas semanas.

La LSO es hoy más accesible que nunca

La LSO es un mecanismo legal aprobado en 2015, que hoy es mucho más utilizado que en sus primeros años. Y una de las principales razones es la digitalización de buena parte de los trámites judiciales y la consolidación de criterios más uniformes tras casi una década de jurisprudencia.

También ha ayudado a su expansión, la simplificación introducida por la reforma concursal de 2022, que eliminó la fase extrajudicial de mediación como paso obligatorio. Todas estas características han reducido los plazos y la incertidumbre para el deudor.

A todo esto se suma un mayor conocimiento social de la Ley, que ha dejado de percibirse como un recurso extremo para entenderse como lo que realmente es: una herramienta legal pensada para el deudor de buena fe.

Para Marta Valls Guiu, este momento sitúa a los despachos especializados ante una gran responsabilidad: "Cuantas más personas conocen la Ley, más importante es que reciban un asesoramiento riguroso desde el primer momento, porque no todos los casos son iguales y un mal planteamiento inicial puede complicar innecesariamente el procedimiento. Nuestro objetivo en Resuelve Mi Deuda es que la LSO deje de ser un proceso incierto y se convierta en un camino accesible para cualquier persona que reúna los requisitos".

Resuelve Mi Deuda es un despacho especializado en Derecho Concursal y Segunda Oportunidad con sede en Barcelona, que ha ayudado a más de 600 personas a cancelar sus deudas por la vía legal.

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