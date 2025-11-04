Cancelar tarjetas, préstamos e hipotecas gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2025.-

El sobreendeudamiento afecta cada vez a más particulares y autónomos, especialmente por el uso continuado de tarjetas de crédito, microcréditos o préstamos personales con intereses elevados. En este contexto, la Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una vía legal eficaz para cancelar este tipo de deudas.

Aunque su aplicación a las hipotecas exige una valoración individual, esta normativa ofrece herramientas específicas para aliviar la carga financiera y renegociar condiciones, solicitar quitas o incluso recurrir a soluciones como la dación en pago, siempre que las circunstancias del caso lo permitan.

Cancelación de deudas bancarias y productos financieros abusivos

El marco legal permite a personas físicas en situación de insolvencia solicitar la cancelación de deudas vinculadas a préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos al consumo o líneas de financiación con intereses considerados abusivos. En este sentido, es posible reclamar judicialmente la nulidad de contratos que contengan cláusulas abusivas, como intereses usurarios, falta de transparencia o condiciones impuestas sin el debido consentimiento.

Además, se contempla la posibilidad de reclamar judicialmente los importes cobrados en exceso a causa de este tipo de prácticas. Repara tu Deuda Abogados está especializado en este tipo de procedimientos.

Opciones legales para aliviar la carga hipotecaria

En el caso de las hipotecas, la Ley de la Segunda Oportunidad no contempla su cancelación automática, dado su carácter de deuda garantizada, pero sí puede facilitar soluciones viables. Según el equipo legal de Repara tu Deuda Abogados, existen diferentes fórmulas para actuar, como la renegociación con la entidad financiera, la solicitud de una dación en pago, la venta de la propiedad o incluso la reclamación por la existencia de cláusulas abusivas.

Estas cláusulas pueden ser cláusulas suelo, de vencimiento anticipado o de gastos hipotecarios. Asimismo, quienes se enfrentan a procesos de ejecución hipotecaria o embargo de vivienda disponen de herramientas legales para oponerse o solicitar su suspensión, especialmente en situaciones de vulnerabilidad económica o irregularidades contractuales.

Las opiniones sobre Repara tu Deuda reflejan, en muchos casos, la utilidad de contar con un equipo especializado para afrontar procesos complejos como estos. El despacho proporciona asesoramiento personalizado para cada situación, lo que permite evaluar con claridad las opciones reales de éxito y avanzar hacia una recuperación financiera sostenible.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es