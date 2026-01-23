Guerreros maya en el estadio Santiago Bernabéu. - Cecubo-Miraveo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Cancún, la puerta de entrada al Mundial', una campaña con la que Cancún ha conquistado FITUR

La iniciativa posiciona al destino mexicano como ubicación estratégica para aficionados europeos que quieran vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026

Turismo de Cancún ha presentado hoy en FITUR, la Feria Internacional de Turismo más importante de España, su campaña 'Cancún, la puerta de entrada al Mundial', una estrategia diseñada para posicionar al destino caribeño como el punto de acceso ideal para los aficionados europeos que deseen vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026.



El eje central de la presentación ha sido el espectacular vídeo grabado esta semana en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu y en lugares emblemáticos de Madrid, que muestra un flashmob protagonizado por guerreros mayas que conecta el antiguo juego de pelota maya con el fútbol moderno en una acción sin precedentes.



Del juego de pelota maya al fútbol contemporáneo

El vídeo, que ha generado gran expectación durante su grabación en la calle, muestra la transición fluida entre el juego de pelota maya, considerado el deporte de equipo más antiguo de la historia con más de 3,000 años de antigüedad, y un partido de fútbol con jóvenes futbolistas mexicanos. Esta representación visual simboliza la fusión entre la rica herencia cultural maya y la pasión por el fútbol que une a millones de personas en todo el mundo.



"La conexión entre el juego de pelota maya y el fútbol moderno va más allá de lo deportivo: ambos representan la pasión, el trabajo en equipo y la celebración colectiva", explicó Mara Lezama, gobernadora constitucional de Quintana Roo. "Cancún es el destino perfecto para que los aficionados a este deporte puedan experimentar esta conexión histórica mientras disfrutan del evento deportivo más importante del planeta", detalló Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Cancún.



Cancún, ubicación estratégica para el Mundial 2026

La campaña pone el foco en las ventajas competitivas de Cancún como base para vivir el Mundial. El destino ofrece conexiones aéreas directas con las principales ciudades europeas y estadounidenses, garantizando una excelente accesibilidad, además de proximidad a los estadios sede del torneo. Su infraestructura hotelera de categoría internacional, servicios turísticos consolidados y amplia experiencia en la organización de grandes eventos posicionan a Cancún como el lugar ideal para los visitantes del Mundial.



"Cancún no es solo un destino de sol y playa, es la puerta de entrada a una experiencia integral que combina deporte, cultura milenaria y entretenimiento de primer nivel", destacó Juan Pablo de Zulueta, secretario municipal de Turismo de Cancún. "Queremos que los aficionados europeos descubran que pueden vivir el Mundial desde un paraíso caribeño con toda la comodidad y servicios que esperan, mientras se sumergen en la fascinante herencia de la civilización maya", añadió.



FITUR como plataforma estratégica

La presentación en FITUR ha facilitado a Turismo de Cancún llegar directamente a profesionales del sector turístico europeo, touroperadores y medios de comunicación especializados, consolidando la estrategia de posicionamiento del destino de cara al evento deportivo más importante del planeta.



El flashmob grabado en Madrid forma parte de una estrategia diseñada para destacar la riqueza de Cancún y su capacidad para recibir a visitantes internacionales durante eventos deportivos, ofreciendo grandes experiencias.





