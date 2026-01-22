Candidiasis intestinal; cómo revertir el desequilibrio intestinal causado por la Cándida - umebir

Madrid, 22 de enero.- La cándida no debería formar parte de la microbiota humana habitual. Esta afirmación, respaldada por la medicina funcional y por el análisis avanzado del ADN microbiano, tal como defiende el equipo clínico de UMEBIR, referente internacional en el tratamiento de la candidiasis intestinal, es clave para comprender por qué su presencia debe interpretarse como un desequilibrio y no como una condición “normal” del organismo. Es decir, no forma parte natural ni deseable de la microbiota humana, aunque en estos tiempos sea común encontrarla debido a múltiples factores dietéticos, farmacológicos y de estilo de vida.

Candidiasis intestinal: qué es y por qué no es microbiota habitual

La microbiota intestinal sana está compuesta principalmente por bacterias beneficiosas, además de virus y otros microorganismos en equilibrio. La Cándida, un hongo oportunista, no forma parte de ese ecosistema saludable de base del intestino, si de otras partes del organismo. Sin embargo, debido al estilo de vida moderno y a la dieta occidentalizada —rica en azúcares, ultraprocesados, alcohol y pobre en fibra—, hoy es habitual encontrar Cándida en análisis de microbiota de muchos pacientes.

Este hallazgo frecuente ha llevado a una peligrosa normalización del problema. Que sea común no significa que sea fisiológico muchos exámenes lo encontramos como patobiontes oportunista, es decir esperando la oportunidad para transformarse en infección, y en muchos, ya se encuentra en rango de infección

Lo que revelan los estudios de ADN microbiano

En miles de estudios de ADN de microbiota intestinal, realizados mediante técnicas de secuenciación avanzada, se observa un dato contundente: existen numerosos pacientes completamente sanos en los que no se detecta ningún rastro de ADN de Cándida.

Este hecho confirma que la presencia de este hongo no es imprescindible ni deseable en el intestino humano. Por el contrario, su proliferación suele estar asociada a síntomas digestivos, inflamación crónica, fatiga, alteraciones del sistema inmune y dificultades metabólicas.

Dieta occidental y disbiosis: el caldo de cultivo perfecto

La expansión de la candidiasis intestinal está íntimamente ligada a:

Consumo excesivo de azúcares simples y harinas refinadas

Uso repetido de antibióticos y fármacos antiácidos

Estrés crónico y falta de sueño

Déficits nutricionales persistentes

Estos factores favorecen la disbiosis intestinal, creando un entorno ideal para el crecimiento descontrolado de Cándida.

UMEBIR: un referente internacional en el abordaje de la candidiasis

En este contexto, UMEBIR se ha consolidado como un referente internacional en el diagnóstico y tratamiento funcional de la candidiasis intestinal. Su enfoque se basa en ciencia, análisis objetivo de la microbiota y protocolos personalizados.

UMEBIR ha desarrollado un protocolo anti cándida único, diseñado específicamente para:

Reducir la sobrepoblación de Cándida

Restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal

Reforzar la barrera intestinal y el sistema inmunológico

Abordar las causas profundas del desequilibrio, no solo los síntomas

Pasar de valores de infección a valores de patobiontes, y en algunos casos incluso negativizarla en exámenes de microbiota

Liderazgo médico: Dr. Fernando Ruger Viarengo

Este innovador enfoque está dirigido por el Dr. Fernando Ruger Viarengo, experto internacional en microbiota y medicina funcional. Su trabajo se centra en integrar la evidencia científica más actual con la práctica clínica avanzada, ofreciendo soluciones reales a trastornos intestinales complejos como la candidiasis.

Conclusión

La cándida intestinal no es parte de la microbiota habitual, aunque la dieta y el estilo de vida modernos hayan favorecido su expansión. La evidencia obtenida a partir de miles de estudios de ADN demuestra que un intestino sano puede —y debe— estar libre de Cándida.

Gracias a protocolos especializados como el de UMEBIR, liderados por referentes internacionales como el Dr. Fernando Ruger Viarengo, hoy es posible controlar la candidiasis intestinal de forma eficaz, segura y basada en ciencia, devolviendo al organismo su equilibrio natural.

