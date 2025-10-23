Canet d’en Berenguer, referente del turismo sostenible con el Congreso y Lab de Innovación Turística - OPEN-IDEAS

El municipio valenciano reunirá los días 5 y 6 de noviembre a expertos, administraciones y empresas en un gran foro que abordará el impacto del cambio climático, la gestión del litoral y las nuevas oportunidades del turismo sostenible.

(Información remitida por la empresa firmante)

Canet d’en Berenguer (Valencia), 21 de octubre de 2025. Canet d’en Berenguer se convertirá los próximos 5 y 6 de noviembre en el epicentro del turismo sostenible en España, al acoger en el Hotel AGH Canet el Congreso de Turismo Sostenible & Lab de Innovación Turística, un encuentro de alto nivel que reunirá a más de 40 ponentes y representantes institucionales para reflexionar sobre los grandes retos y diseñar el futuro del sector: el cambio climático, la sostenibilidad del litoral, la inteligencia artificial aplicada al turismo y la construcción de un modelo responsable.

El congreso dará comienzo con la Apertura Institucional a cargo de Pere Antoni Jordà, alcalde de Canet d’en Berenguer, y la ponencia inaugural “El reto climático y el turismo” de Leonard Pera (CEO de Open-Ideas).

Dos días para inspirar el futuro del turismo

El congreso, organizado por el Ajuntament de Canet d’en Berenguer con la colaboración de Open-Ideas y Esatur, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Canet, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – NextGenerationEU.

Durante dos intensas jornadas, Canet se transformará en un espacio de conocimiento y cocreación. El miércoles 5 de noviembre se celebrará el Congreso de Turismo Sostenible, con mesas redondas sobre Turismo Azul, Nuevas experiencias turísticas o La revolución de los datos y la inteligencia artificial.

Entre los participantes figuran nombres destacados como Darío Moreno (alcalde de Sagunto), Roger Cerdà (alcalde de Xàtiva), Vicent Grimalt (alcalde de Dénia), Mario Villar (Diputado en las Cortes Valencianas), representantes de la Diputación de Barcelona y de Cáceres además de expertos de empresas tecnológicas y de sostenibilidad especializadas en turismo.

El jueves 6 de noviembre, el protagonismo será para el Lab de Innovación Turística, un auténtico laboratorio de ideas que abordará los grandes desafíos de la transición ecológica y digital. La jornada comenzará con la ponencia magistral de Antonio García Celda, director general de València Capital Verde Europea 2024, y continuará con debates sobre Innovación para proteger el litoral, Competitividad y desarrollo y Turismo responsable.

Participarán, entre otros, César Ramos Esteban (diputado en el Congreso y portavoz de Transportes), Robert Raga (alcalde de Riba-roja de Túria), Juan Antonio de la Morena (presidente ADI Sierra Oeste de Madrid), o María Antonia Fuentes (Mancomunidad del Levante Almeriense).

Todos los detalles del programa y las biografías de los ponentes pueden consultarse en la web oficial: Congreso de Turismo Sostenible | Canet d'en Berenguer

Este Lab de Innovación Turística convertirá a Canet en un espacio de reflexión y cocreación entre destinos, donde representantes públicos, expertos y empresas compartirán soluciones reales ante los desafíos de la transición ecológica y digital que han vivido en sus destinos.

El Lab se plantea como un espacio de diálogo abierto entre administraciones, empresas tecnológicas y destinos turísticos, con el objetivo de impulsar proyectos colaborativos que integren sostenibilidad, innovación y desarrollo local.

Canet: sostenibilidad, litoral y compromiso

El Plan de Sostenibilidad Turística de Canet d’en Berenguer, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, ha situado al municipio como modelo de gestión turística sostenible en la Comunitat Valenciana. Canet combina su potente atractivo costero con un firme compromiso medioambiental, visible en proyectos pioneros como la gestión inteligente de boyas marinas, la monitorización del litoral o la protección del cordón dunar, ejemplo de integración entre turismo y conservación natural.

Durante el congreso se realizará precisamente una visita guiada al Cordón Dunar de Canet, donde los participantes conocerán de primera mano este espacio natural protegido que simboliza la unión entre sostenibilidad y territorio.

“Canet quiere ser un destino que inspire, un lugar donde se comparten soluciones reales ante los retos del cambio climático. Este congreso demuestra que los municipios también somos protagonistas del cambio hacia un turismo más humano, más inteligente y sostenible”, ha destacado Pere Antoni Jordà, alcalde de Canet d’en Berenguer.

Por su parte, Leonard Pera, CEO de Open-Ideas, ha subrayado que “La sostenibilidad no es una tendencia, sino una estrategia de competitividad. Este Lab de Innovación pretende conectar ideas, proyectos y territorios que ya están transformando el turismo español”.

Una cita clave para el ecosistema turístico sostenible

Organizado por el Ajuntament de Canet d’en Berenguer, con la colaboración de Open-Ideas y Esatur, el congreso contará con una amplia representación institucional, empresarial y académica. Consolidando el encuentro como una plataforma de conocimiento y encuentro que impulsa la transición del turismo hacia un modelo más equilibrado, innovador y sostenible.

Contacto Emisor: Open-Ideas

Contacto: Open-Ideas

Número de contacto: 623 03 53 92