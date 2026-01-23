CANEUS y el Gobierno de Maharashtra anuncian asociación en el FEM de Davos

(Información remitida por la empresa firmante)

Para establecer el primer instituto global de capacitación y aceleración de la innovación Mid-TRL del mundo para la tecnología aeroespacial, espacial, energética y avanzada

DAVOS, Suiza, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CANEUS International, en asociación con el Gobierno de Maharashtra (India), anunció hoy planes para establecer el primer Instituto Mid-TRL (Nivel de preparación tecnológica 4-6) del mundo en Mumbai, Región Metropolitana (MMR), en línea con el tema del Foro Económico Mundial para 2026 de implementar la innovación a escala y de manera responsable.

El MoU se firmó en presencia del Ministro Principal de Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, y del Dr. Milind Pimprikar de CANEUS en el FEM de Davos. El instituto propuesto se centrará en la innovación, la aceleración y la capacitación de Mid-TRL en tecnologías de vanguardia: aeroespacial, espacial, energética y avanzada. CANEUS International, con sede en Canadá, es la primera organización global de su tipo que acelera sistemas de próxima generación desde 2000.

El honorable ministro principal de Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, reafirmó en esta ocasión el firme compromiso del estado con la comunidad inversora mundial. Destacó que "Maharashtra está bien equipado y se enorgullece de asociarse con CANEUS para ser pionero en la creación de centros de innovación en sectores dinámicos y tecnologías de vanguardia. El estado se enorgullece de asociarse con este prestigioso instituto cerca de Bombay, la capital comercial de la India, la cuarta economía más grande del mundo, lo que se ajusta perfectamente a las aspiraciones de Maharashtra de ampliar su ecosistema de innovación a nivel mundial".

Según el Dr. Milind Pimprikar, presidente de CANEUS International, "este instituto salvará el 'valle de la muerte' impulsando las innovaciones Mid-TRL mediante la creación rápida de prototipos, la integración de sistemas, la validación y las pruebas de vuelo/campo, llevando los avances del laboratorio a la cualificación y la producción temprana para su despliegue en el mundo real y la competitividad global".

El instituto, que ocupará una superficie de más de 930.000 metros cuadrados, se desarrollará en colaboración con fabricantes de equipos originales, proveedores de primer nivel, organismos reguladores, instituciones de investigación y centros de excelencia. Se trata de una iniciativa revolucionaria que servirá como un potente imán para atraer a la India a grandes conglomerados empresariales internacionales.

El Dr. Pimprikar expresó su agradecimiento al dinámico equipo del Gobierno de Maharashtra por su excepcional apoyo y compromiso. Maharashtra ya se erige como un destino líder para las inversiones, con una de las puntuaciones más altas en la clasificación 'Ease of Doing Business' (Facilidad para hacer negocios) de la India en cuanto a entradas de inversión extranjera directa.

El instituto se concibe como un catalizador clave para la visión Viksit Maharashtra 2047 y su ambición de convertirse en una economía de un billón de dólares, en consonancia con los objetivos prospectivos de MIISP 2025 (Política de Industrias, Inversiones y Servicios de Maharashtra).

La asociación se alinea firmemente con el creciente énfasis del Gobierno de Maharashtra en la capacitación alineada con la industria a través de la colaboración público-privada, la creación de programas de formación impulsados por la demanda, el fortalecimiento de la capacidad institucional y la creación de vías de acceso al mercado laboral que apoyen directamente a los sectores emergentes y estratégicos.

