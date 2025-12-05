(Información remitida por la empresa firmante)
- Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin para noviembre de 2025
DALLAS, 5 de diciembre 2025/PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") publicó hoy su actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para noviembre de 2025.
Actualización de la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para noviembre de 2025
Nota: Cango mantiene Bitcoin a largo plazo y actualmente no tiene intención de vender ninguna de sus tenencias de Bitcoin.
Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: "Noviembre marcó el primer año de nuestra transformación estratégica, y fue un mes que demostró tanto nuestro progreso como nuestra dirección. Desde que ampliamos nuestra tasa de hash desplegada de 32 EH/s a 50 EH/s a principios de este año, hemos optimizado constantemente nuestras operaciones para alcanzar niveles promedio de tasa de hash operativa de alrededor del 90 %, y cerramos el mes con 6.959,3 BTC en cartera. También completamos nuestra transición a la Bolsa de Valores de Nueva York tras la finalización de nuestro programa de ADR, lo que nos permitió la propiedad directa de acciones y abrió un nuevo capítulo de visibilidad y alineación en el mercado estadounidense. Estos logros fortalecen nuestra base e impulsan nuestra visión a largo plazo de evolucionar de un minero líder de Bitcoin a una red global de computación de IA distribuida impulsada por energía verde".
Acerca de Cango Inc.
Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente a la minería de Bitcoin, con operaciones estratégicamente desplegadas en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental. La compañía ingresó al mercado de los criptoactivos en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso de diversificar su cartera de negocios. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de coches usados en línea a través de AutoCango.com, lo que facilita a sus clientes globales el acceso a un inventario de vehículos de alta calidad procedente de China. Para más información, visite www.cangoonline.com.
