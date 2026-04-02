(Información remitida por la empresa firmante)

- Cango Inc. completa una inversión estratégica de 65 millones de dólares y obtiene financiación mediante pagarés convertibles por valor de 10 millones de dólares para fortalecer su posición financiera e impulsar la expansión en inteligencia artificial y energía

DALLAS, 2 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), una empresa líder en minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, anunció hoy dos importantes transacciones de capital: el cierre de una inversión estratégica de 65 millones de dólares estadounidenses por parte de miembros de la dirección de la empresa y la firma de un acuerdo de financiación mediante pagarés convertibles de 10 millones de dólares estadounidenses con DL Holdings Group Limited (HKEX: 1709) ("DL Holdings"), un grupo de servicios financieros que cotiza en la bolsa de Hong Kong. La empresa y DL Holdings también han suscrito un memorando de entendimiento ("MOU") que establece un marco de cooperación estratégica.

Cierre de una inversión estratégica de 65 millones de dólares estadounidenses

De conformidad con los acuerdos de inversión definitivos anunciados previamente el 12 de febrero de 2026, la compañía emitió y vendió un total de 49.242.424 acciones ordinarias Clase A a dos entidades, cada una propiedad exclusiva de Xin Jin, presidente del Consejo de Administración de la compañía, y de Chang-Wei Chiu, consejero de la compañía, respectivamente. La transacción se cerró el 31 de marzo de 2026, generando ingresos netos equivalentes a 65 millones de dólares estadounidenses, liquidados en USDT, lo que refuerza la estructura de capital de la compañía y refleja la confianza de la dirección en su estrategia.

Financiación mediante pagarés convertibles por valor de 10 millones de dólares estadounidenses y alianza estratégica con DL Holdings

La compañía celebró un acuerdo de compra de valores con DL Holdings. De conformidad con dicho acuerdo, la compañía emitió y vendió a DL Holdings un pagaré convertible por 10.000.000 dólares estadounidenses y una opción de compra para adquirir hasta 370.370 acciones ordinarias Clase A a un precio de ejercicio de 2,70 dólares estadounidenses por acción. Los fondos se destinarán a adquisiciones estratégicas y a la expansión en el ámbito de la inteligencia artificial y la infraestructura informática.

El pagaré vence el 1 de abril de 2028, no devenga intereses (salvo en caso de impago) y es convertible a 1,62 dólares estadounidenses por acción a partir del 1 de abril de 2027. La opción de compra es ejercitable de inmediato y vence el 1 de abril de 2028.

Además, la compañía firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con DL Holdings, en el que se describe un marco de cooperación estratégica propuesto. En virtud de dicho MOU, DL Holdings ha manifestado su intención de realizar una o más inversiones estratégicas junto con la compañía, con un valor potencial total de hasta 10 millones de dólares estadounidenses. Las inversiones previstas tienen como objetivo respaldar las iniciativas de la compañía en el ámbito de la minería de criptomonedas y la inteligencia artificial.

Estas transacciones son pasos clave en la ejecución de la estrategia financiera previamente divulgada por la compañía de cara a 2026: fortalecer su balance, reducir el apalancamiento y asegurar la liquidez para su transición hacia la infraestructura de IA.

Contacto: ir@cangoonline.com

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