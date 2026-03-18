Cango Inc. publica sus resultados financieros no auditados del cuarto trimestre y ejercicio completo de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

DALLAS, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), una empresa líder en la minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, anunció sus resultados financieros no auditados para el cuarto trimestre y el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Aspectos financieros y operativos destacados

Los ingresos totales ascendieron a 688,1 millones de dólares durante el año completo, incluyendo 179,5 millones de dólares en el cuarto trimestre. Los ingresos provenientes de la minería de bitcoins fueron de 675,5 millones de dólares durante el año, incluyendo 172,4 millones de dólares en el cuarto trimestre. El EBITDA ajustado para el año fue de 24,5 millones de dólares, mientras que en el cuarto trimestre se registró una pérdida de EBITDA ajustado de 156,3 millones de dólares.

Se minaron un total de 6.594,6 bitcoins durante el año, con un promedio de 18,07 bitcoins por día, de los cuales 1.718,3 bitcoins se minaron en el cuarto trimestre (con un promedio de 18,68 bitcoins por día). El coste promedio de minería, excluyendo la depreciación de la maquinaria, fue de 79.707 dólares por bitcoin durante el año y de 84.552 dólares en el cuarto trimestre. Los costes totales fueron de 97.272 dólares por bitcoin durante el año y de 106.251 dólares en el cuarto trimestre. Desde su entrada en el sector, la empresa había minado 7.528,4 Bitcoins hasta diciembre de 2025.

La empresa finalizó su programa de ADR y pasó a cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) para mejorar la transparencia y alinearse con su enfoque estratégico, lo que podría ampliar su base de inversores.

Paul Yu, consejero delegado, afirmó: "2025 marcó nuestro año inaugural como mineros de Bitcoin, caracterizado por una ejecución ágil. Iniciamos una reestructuración integral de activos y establecimos una red de minería distribuida globalmente. Al comenzar 2026, fortalecimos proactivamente nuestro balance y optimizamos nuestra flota de minería para mejorar la eficiencia y la resiliencia de costes. Simultáneamente, estamos avanzando en nuestra transformación para convertirnos en proveedores de infraestructura de IA. A través de EcoHash, aprovechamos nuestra experiencia en computación escalable y redes energéticas para ofrecer soluciones de inferencia de IA flexibles y rentables. Con las primeras modernizaciones de las instalaciones en marcha y el producto listo para su implementación, estamos en posición de ejecutar con enfoque y disciplina estratégica en esta nueva era".

Michael Zhang, director financiero, declaró: "En 2025, Cango registró un crecimiento significativo de los ingresos gracias a la ampliación de nuestras operaciones de minería de Bitcoin. La pérdida neta de las operaciones continuas, de 452,8 millones de dólares estadounidenses, se debió principalmente a costes de transformación no recurrentes y a ajustes de valor razonable derivados del mercado. Nuestra estrategia financiera se centró en fortalecer el balance para reducir el apalancamiento mediante una política de tesorería de Bitcoin ajustada y la gestión de la liquidez, al tiempo que asegurábamos una nueva inyección de capital para proporcionar la flexibilidad necesaria para afrontar la volatilidad e invertir en áreas de alto potencial como la infraestructura de IA".

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E-mail: ir@cangoonline.com

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