Canopy Growth informa de los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021 (3)

-- Los ingresos médicos canadienses aumentaron un 19% con respecto al primer trimestre de 2020. El aumento interanual debido principalmente al trimestre del año anterior se vio afectado por la transición de los clientes médicos a la tienda online Spectrum Therapeutics y el suministro limitado de productos médicos de cannabis medicinal, así como un mayor tamaño promedio de la cesta que vimos en el primer trimestre de 2021. -- Las ventas netas de B2C recreativos disminuyeron un 12% durante el período comparativo debido principalmente al entorno operativo restringido de cannabis minorista en respuesta a la pandemia de COVID-19, incluyendo el cierre completo de nuestra tienda corporativa durante el primer semestre de 2021, y al reabrir con click & collect/recogida en la acera y horas reducidas. -- Las ventas netas de B2B recreativos disminuyeron un 10% desde el primer trimestre de 2020 principalmente como resultado del aumento de la competencia, lo que aumentó la cuota de mercado de las flores secas, parcialmente compensada por los nuevos productos de cannabis 2.0 y las disposiciones reducidas para los rendimientos.

-- Los ingresos de C(3) en el primer trimestre de 2021 aumentaron un 75% con respecto al primer trimestre de 2020 debido al reconocimiento de una cuarta parte de los ingresos en el primer trimestre de 2021 (en comparación con aproximadamente dos meses de ingresos en el primer trimestre de 2020 tras la adquisición de C(3) por la compañía en abril de 2019) y el crecimiento del mercado de Dronabinol en Alemania. Los ingresos de C(3) aumentaron un 17% sobre una base orgánica, ajustado para el momento de las adquisiciones. -- Las ventas de flores secas en Alemania crecieron un 181% en el primer trimestre de 2021 con respecto al primer trimestre de 2020 debido al aumento de la oferta y la demanda de pacientes.

-- Los ingresos por vaporizadores de S&B en el primer trimestre de 2021 aumentaron 74% con respecto al primer trimestre de 2020, beneficiándose de una mayor distribución en los Estados Unidos y de una cartera de productos más amplia. -- Las ventas de This Works en el primer trimestre de 2021 aumentaron 160% con respecto al primer trimestre de 2020 debido en parte al reconocimiento de una cuarta parte de los ingresos en el primer trimestre de 2021 (en comparación con menos de un mes de ingresos en el primer trimestre de 2020 tras la adquisición de This Works por la compañía en mayo de 2020). Las ventas de This Works disminuyeron un 13% sobre una base orgánica, principalmente debido al cierre de las tiendas minoristas como resultado de la pandemia de COVID-19.

Los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021 y del primer trimestre fiscal de 2020 presentados en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos.

Medidas no GAAP

EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta notificada, ajustada para excluir la recuperación del impuesto sobre la renta (gasto); otros ingresos (gastos), netos; pérdidas en las inversiones en métodos de capital; gastos de compensación basados en acciones; gastos de depreciación y amortización; deterioro de activos y costes de reestructuración; y cargos relacionados con el flujo de inventario en la mejora de las combinaciones de negocios, y se ajustaron aún más para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP utilizadas por la administración que no están definidas por los GAAP de los Estados Unidos y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto excluyendo los cargos relacionados con el flujo a través de la mejora del inventario asociada a las combinaciones de negocios. El porcentaje de margen bruto ajustado se calcula como margen bruto ajustado dividido por ingresos netos. La conciliación de margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa.

El flujo de caja libre es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos compras y depósitos en propiedad, planta y equipo. La conciliación de Flujo de Efectivo Libre se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una destacada compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel, así como dispositivos médicos por medio de la filial de la compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics está orgullosamente dedicada a formar a profesionales de la salud, llevando a cabo una investigación clínica robusta y mejorando el conocimiento del público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable y de vanguardia y al desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende un rango de productos de espectro completo que utilizan el sistema Spectrum de clasificación de color codificado así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La compañía opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidas pancartas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis globalmente reconocida que ha construido una base de seguidores amplia y fiel centrándose en productos de calidad y fuertes relaciones con el cliente.

