Canopy Growth informa de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021 (2)

-- Fortalecimiento del posicionamiento competitivo en el mercado recreativo de Canadá: -- Nuestra cuota de mercado recreativo en Canadá (que abarca British Columbia, Ontario, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador) aumentó al 15,5% durante el segundo trimestre de 2021, hasta 200 bps frente al primer trimestre de 2021, según nuestra herramienta de seguimiento de la cuota de mercado interna. En particular, nuestra cuota de mercado creció 190 bps en Ontario y 140 bps en British Columbia, mientras que disminuyó en 40 bps en Alberta en el segundo trimestre de 2021 frente al primer trimestre de 2021. -- Aumentamos nuestra cuota de mercado en la categoría de flores en 320 bps durante el segundo trimestre de 2021 frente al primer trimestre de 2021. Twd. continuó impulsando las ganancias de cuota de mercado en el segmento de las flores de valor creciente, ya que la cuota de mercado de la flor de valor vendida en Ontario se duplicó con creces al 13,7 %. -- Establecimiento de una posición de liderazgo en el segmento de bebidas infundidas con cannabis durante el segundo trimestre de 2021, con una cuota del 54% en dólares con cinco bebidas de cannabis Ready-to-Drink ("RTD") THC bajo las marcas Tweed, Houseplant y DeepSpace en el mercado recreativo canadiense. Lanzamos bebidas Quatreau RTD CBD en todo Canadá en el trimestre actual. Hasta la fecha, más de 2,0 millones de unidades de bebidas se han enviado desde finales de marzo de 2020. -- Abrió nueve tiendas minoristas en Alberta durante el segundo trimestre de 2021, siendo el número total de tiendas que llevan los galardonados banners minoristas Tweed y Tokyo Smoke de la compañía en Canadá de 48 (32 de propiedad corporativa) al final del segundo trimestre de 2021. Una tienda minorista adicional abrió en Alberta en octubre de 2020 -- Intensificación de las actividades en el mercado estadounidense para impulsar el crecimiento acelerado de los ingresos: -- Lanzamiento de pastas, aceite y geles blandos CBD de salud y bienestar de la marca Martha Stewart en septiembre de 2020. El lanzamiento generó importantes medios ganados, lo que ya está impulsando la fuerte demanda de los consumidores. Los productos de Martha Stewart CBD ahora se están expandiendo a tiendas físicas, y se espera que se añada un número significativo de tiendas en los próximos meses. -- BioSteel firmó acuerdos de distribución con las principales empresas de distribución de bebidas, Reyes Beer Division y Manhattan Beer, junto con varias otras asociaciones a través de la red de distribución de Constellation Brands. Estos acuerdos de distribución llevarán a los consumidores las bebidas de hidratación deportiva listas para beber y llenas de electrolitos de BioSteel, cubriendo el 100% del mercado estadounidense a través de la red de entrega directa en tienda (DSD) a principios de 2021. BioSteel está actualmente en discusión con una serie de grandes cuentas nacionales y espera tener productos en la estantería de alimentos / fármacos / masa, así como el canal Convenience & Gas en el transcurso del año calendario 2021. -- Los productos vaporizadores Storz & Bickel (S&B) continuaron experimentando un fuerte crecimiento impulsado tanto por las ganancias de distribución como por los nuevos pedidos de los nuevos distribuidores estadounidenses. Hemos añadido un cambio adicional para mantenerse al día con la demanda y planeamos triplicar la capacidad de producción para el próximo verano. -- This Works fortaleció los canales de venta de comercio electrónico directos (TW.com, shopcanopy.com) y de terceros y lanzó el desinfectante de manos StressCheck en EE. UU. con líneas de productos adicionales y una distribución ampliada esperada en los próximos meses. -- La Compañía y Acreage Holdings, Inc. ("Acreage") implementó un acuerdo modificado entre las dos empresas. El acuerdo modificado reduce la obligación de compra total para Canopy y proporciona flexibilidad a la mayoría o propiedad total de Acreage tras la ocurrencia (o renuncia por parte de la Compañía) de cambios en las leyes federales en los Estados Unidos para permitir el cultivo general, distribución y posesión de marihuana (como se define en la legislación pertinente) o para eliminar la regulación de tales actividades de las leyes federales de Estados Unidos. Las compañías anunciaron planes iniciales para que Acreage lanzara bebidas con infusión de THC en los estados de California e Illinois en el verano de 2021. -- Continuar evaluando el impacto de la pandemia de COVID-19, centrándose en la salud y seguridad de nuestros empleados, la continuidad del negocio y el apoyo a nuestras comunidades.

Revisión Financiera y Operativa del Segundo Trimestre Fiscal de 2021

Ingresos por Canal

(en millones de dólares canadienses, sin auditar) 2T 2021 2T 2020 vs. 2T 2020 Ingresos netos recreativos canadienses -Negocio a negocio(1) $42,2 $8,8 380% -Negocio a consumidor $18,7 $13,1 43% --- $60,9 $21,9 178% Ingresos netos médicos canadienses(2) $13,9 $13,0 7% Ingresos médicos internacionales $17,5 $18, 11 Nov. (3%) - --- $31,4 $31,1 1% Ingresos netos de cannabis $92,3 $53,0 74% Todos los demás ingresos $43,0 $23,6 82% --- Ingresos netos $135,3 $76,6 77% ---

(1) Refleja impuestos especiales de 14,2 millones de dólares y otros ajustes de ingresos de 3,8 millones de dólares para el segundo trimestre de 2021 (2T 2020 - 7,8 millones de dólares y 32,7 millones de dólares, respectivamente). (2) Refleja impuestos especiales de 1,4 millones de dólares (2T 2020 - 1,2 millones de dólares).

Ingresos por Forma

(en millones de dólares canadienses, sin auditar) 2T 2021 2T 2020 vs. 2T 2020 Ingresos netos recreativos canadienses -Cogollo seco(1) $63,9 $59,0 8% -Aceites y cápsulas blandas(1) $7,0 $3,4 106% -productos Cannabis 2.0(2) $8,0 $- NM -Ajustes otros ingresos(3) $(3,8) $(32,7) 88% -Impuestos especiales $(14,2) $(7,8) (82%) --- $60,9 $21,9 178% Ingresos netos médicos globales -Cogollo seco $9,0 $9,6 (6%) -Aceites y cápsulas blandas $23,1 $22,7 2% -Productos Cannabis 2.0(2) $0,7 $- NM -Impuestos especiales $(1,4) $(1,2) (17%) --- $31,4 $31,1 1% Ingresos netos de cannabis $92,3 $53,0 74% Todos los demás ingresos $43,0 $23,6 82% --- Ingresos netos $135,3 $76,6 77% ---

(1) Excluye el impacto de ajustes de otros ingresos. (2) Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/vapeo) (3) Ajustes de otros ingresos representan la determinación de la Compañía de rendimientos y ajustes de precios, y se relacionan con el canal de negocio a negocio recreativo canadiense.

Cannabis canadiense

-- Las ventas netas de B2B de recreativos aumentaron un 2% con respecto al segundo trimestre de 2020, ajustando por un cargo de 32,7 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020 por devoluciones, provisiones de devolución y asignaciones de precios relacionadas principalmente con la reestructuración de la cartera de softgel & aceite de la Compañía. Las ventas netas de B2B de recreativos aumentaron un 21% en comparación con el primer trimestre de 2021 impulsadas por las aperturas de tiendas en todo Canadá y el mejor rendimiento de la cuota de mercado. -- Las ventas netas de B2C de recreativos aumentaron 43% durante el período comparativo debido principalmente a un aumento en el número de tiendas corporativas y productos de cannabis 1.0 (flor seca, aceites y geles blandos) y productos de cannabis 2.0 que impulsan el aumento del tráfico peatonal. Las ventas netas de B2C de recreativos esencialmente se duplicaron frente al primer trimestre de 2021 a medida que las operaciones de la tienda volvieron al nivel pre-COVID y abrimos tiendas adicionales en Alberta. -- Los ingresos netos médicos canadienses aumentaron un 7% con respecto al segundo trimestre de 2020 impulsado principalmente por un mayor tamaño promedio de la cesta que vimos en el segundo trimestre de 2021.

Cannabis internacional

-- Los ingresos de C3 en el segundo trimestre de 2021 disminuyeron un 3% con respecto al segundo trimestre de 2020 debido a un problema de suministro de envases con uno de los distribuidores, que desde entonces se ha resuelto. -- Las ventas de flores secas en Alemania disminuyeron un 5% en el segundo trimestre de 2021 con respecto al segundo trimestre de 2020, impulsadas por un crecimiento más lento del mercado e intensificación de la competencia en segmentos de flores y extractos.

Negocio estratégico

(CONTINUA)