Canopy Growth informa de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021 (5)

CANOPY GROWTH CORPORATION BALANCES CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado) ) 30 septiembre 31 marzo 2020 2020 ACTIVOS Activos actuales: Efectivo y equivalentes de efectivo $673.287 $1.303.176 Inversiones a corto plazo 1.048.921 673.323 Inversiones restringidas a corto plazo 14.332 21.539 Importes por cobrar, netos 79.668 90.155 Inventario 398.454 391.086 Gastos prepagados y otros activos 77.227 85.094 Total activos actuales 2.291.889 2.564.373 Inversiones en métodos de capital 25.663 65.843 Otros activos financieros 381.878 249.253 Propiedad, planta y equipo 1.495.143 1.524.803 Activos intangibles 437.344 476.366 Fondos 1.933.476 1.954.471 Otros activos 8.337 22.636 Total activos $6.573.730 $6.857.745 PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Cuentas por pagar $81.064 $123.393 Otros gastos y pasivos acumulados 83.064 64.994 Parte actual de la deuda a largo plazo 13.272 16.393 Otros pasivos 147.060 215.809 Pasivos corrientes totales 324.460 420.589 Deuda a largo plazo 520.424 449.022 Pasivos por impuestos diferidos 39.569 47.113 Responsabilidad derivada del Acuerdo de Acreage 147.000 250.000 Garantía derivada 221.948 322.491 Otros pasivos 167.267 190.660 Total pasivos 1.420.668 1.679.875 Compromisos y contingencias Interés no controlado canjeable 83.900 69.750 Patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation: Acciones comunes $nil valor de par; Autorizado -número ilimitado de acciones; 6.745.255 6.373.544 Emitido - 372.046.111 acciones y 350.112.927 acciones, respectivamente Capital desembolsado adicional 2.533.112 2.615.155 Otros ingresos integrales acumulados 103.306 220.899 Déficit (4.463.798) (4.323.236) Total patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation 4.917.875 4.886.362 Intereses no controlados 151.287 221.758 Patrimonio total de los accionistas 5.069.162 5.108.120 Pasivos y patrimonio totales de los accionistas $6.573.730 $6.857.745

CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE OPERACIONES (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado) Tres meses finalizados Seis meses finalizados 30 de septiembre 30 de septiembre 2020 2019 2020 2019 Ingresos $150.828 $85.621 $269.916 $189.012 Impuestos especiales 15.562 9.008 24.234 21.917 Ingresos netos 135.266 76.613 245.682 167.095 Coste de bienes vendidos 109.186 72.970 213.107 145.162 Margen bruto 26.080 3.643 32.575 21.933 Gastos operativos: Gastos de venta, generales y administrativos 147.253 181.601 282.645 327.248 Compensación basada en acciones 21.984 92.881 52.669 180.243 Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados 94.745 94.745 Deterioro de activos y costes de reestructuración 46.363 59.157 Total gastos operativos 310.345 274.482 489.216 507.491 Pérdida operativa (284.265) (270.839) (456.641) (485.558) Pérdida por inversiones en métodos de capital (32.991) (2.171) (40.180) (4.004) Otros ingresos (gastos), netos 221.256 509.893 269.461 542.661 Pérdida antes de impuestos sobre la renta (96.000) 236.883 (227.360) 53.099 Recuperación del impuesto sobre la renta (gastos) (552) 5.767 2.486 (4.500) Ingresos netos (pérdidas) (96.552) 242.650 (224.874) 48.599 Pérdida neta atribuible a intereses no controlados (64.491) (16.268) (84.312) (24.450) e intereses no controlados canjeables Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a Canopy Growth Corporation $(32.061) $258.918 $(140.562) $73.049 Ganancias básicas (pérdidas) por acción $(0,09) $0,75 $(0,38) $0,21 Promedio básico de acciones comunes ponderadas en circulación 371.520.534 347.226.921 367.663.135 346.028.903 Ganancias por acción diluidas (pérdida) $(0,09) $0,25 $(0,38) $0,19 Promedio ponderado diluido de acciones comunes en circulación 371.520.534 380.323.118 367.663,135 382.765.533

