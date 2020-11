Canopy Growth informa de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021 (6)

CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (en miles de dólares canadienses, no auditado) Seis meses finalizados 30 de septiembre 2020 2019 Flujos de efectivo de las actividades operativas : Pérdida neta $(224.874) $48.599 Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas: Depreciación de propiedad, planta y equipo 36.373 29.813 Amortización de activos intangibles 29.432 15.955 Porcentaje de pérdida en inversiones en métodos de capital 40.180 4.004 Compensación basada en acciones 52.669 180.243 Deterioro de activos y costes de reestructuración 59.157 Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados 94.745 Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación) (2.486) 4.500 Moneda extranjera no efectivo (17.756) (1.463) Interés pagado (12.837) (12.750) Cambio en los activos y pasivos operativos, neto de los efectos de la compra de empresas: Importes por cobrar 1.498 11.390 Gastos prepagados y otros activos (6.604) (50.224) Inventario (23.500) (143.229) Responsabilidades por pagar y devengadas (11.408) 10.584 Otros, incluyendo ajustes de valor razonable no en efectivo (294.884) (469.507) Efectivo neto utilizado en las actividades operativas (280.295) (372.085) Flujos de efectivo de actividades de inversión : Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (90.195) (440.150) Compras de activos intangibles (7.604) (9.538) Ingresos por venta de activos intangibles 18.337 (Compras) redención de inversiones a corto plazo (367.779) 388.027 Inversiones en métodos de capital (4.719) Inversiones en otros activos financieros (7.526) (36.423) Inversiones en acuerdos con Acreage (49.849) (395.190) Préstamo avanzado a Acreage Hempco (66.995) Recuperación de importes relacionados con la financiación de construcción 10.000 Pago de pasivos relacionados con la adquisición (6.394) (21.447) Salida neta de efectivo en la adquisición de intereses no controlados (125) Salida neta de efectivo en la adquisición de filiales (416.028) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (568.130) (935.468) Flujos de efectivo de actividades de financiación: Pago de los costes de emisión de acciones (677) (129) Ingresos por emisión de acciones por Canopy Rivers 92 156 Ingresos del ejercicio de las opciones de acciones 10.756 36.023 Ingresos del ejercicio de garantías 244.990 446 Emisión de deuda a largo plazo 1.564 5.278 Reembolso de la deuda a largo plazo (5.920) (104.282) Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (utilizadas en) 250.805 (62.508) Efecto de los cambios en el tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (32.269) (8.305) Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (629.889) (1.378.366) Efectivo y equivalentes en efectivo, comienzo del período 1.303.176 2.480.830 Efectivo y equivalentes en efectivo, fin del período $673.287 $1.102,464 Reconciliación EBITDA (1) ajustado (medida no GAAP) Tres meses finalizados 30 septiembre ( en miles de dólares canadienses, no auditado ) 2020 2019 Ingresos netos (pérdida) $(96.552) $242.650 Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación) 552 (5.767) Otros gastos (ingresos), netos (221.256) (509.893) Pérdida de inversiones en métodos de capital 32.991 2.171 Compensación basada en acciones(2) 21.984 92.881 Costes relacionados con la adquisición 3.472 2.562 Depreciación y amortización(2) 31.758 25.016 Deterioro de activos y costes de reestructuración 46.363 Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados 94.745 Cargos relacionados con el flujo de inventario step-up en combinaciones de negocios 281 EBITDA(1) ajustado $(85.662) $(150,380) (1)EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Vea "medidas no GAAP". 2 De los Estados Consolidados Provisionales Condensados de Flujos de Efectivo. Reconciliación de flujo de caja libre (1) Tres meses finalizados 30 septiembre ( en miles de dólares canadienses, no auditado ) 2020 2019 Efectivo neto utilizado en actividades operativas $(161.749) $(213.795) Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (28.648) (228.326) Flujo de caja libre(1) $(190.397) $(442.121) (1)Flujo de caja libre es una medida no GAAP. Vea "medidas no GAAP".

