COMUNICADO: Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 (3)

Revisión financiera y operacional del cuarto trimestre y año fiscal 2020

(en millones de dólares canadienses, sin auditar) Q4 2020 vs. Q3 2020 vs. Q4 2019 FY2020 vs. FY2019 --- Ingresos recreativos canadienses - Empresa a empresa $36, 1 Jun. (31%) - (36%) $157,3 34% - Empresa a consumidor $13,1 (14%) 12% $52,0 125% --- Ingresos recreativos canadienses $49,8 (28%) (28%) $209,3 49% --- Ingresos médicos canadienses $14,9 1% 29% $56,8 (17%) --- Ingresos médicos internacionales $20,7 11% 1051% $68,0 574% --- El resto de otros ingresos $29,7 (11%) 23% $105,5 210% --- Impuestos indirectos $(7,2) (39%) (42%) $(40,8) 51% --- Ingresos netos $107,9 (13%) 15% $398,8 76% --- (en millones de dólares canadienses, sin auditar) 4T 2020 vs. 3T 2020 vs. 4T 2019 FY2020 vs. FY2019 --- Ingresos recreativos canadienses - Dry bud(1) $48,9 (29%) 51% $238,1 188% - Aceites, softgels y productos de Cannabis 2.0(2) $6,3 34% (83%) $22,7 -61% - Otros ajustes de ingresos(3) $(5,4) 2% NM $(51,5) NM --- Ingresos médicos globales - Dry bud $9,8 7% 34% $35,8 -30% - Aceites y softgels $25,8 6% 329% $89,0 224% --- Resto de ingresos $29,7 (11%) 23% $105,5 210% --- Impuestos indirectos4 $(7,2) (39%) (42%) $(40,8) 51% --- Ingresos netos $107,9 (13%) 15% $398,8 76% ---

(1) Excluye el impacto de otros ajustes de ingresos. (2) Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/ vapeos) (3) Otros ajustes de ingresos representan la determinación de la Compañía de retornos y ajustes de precios y se refieren al canal recreativo canadiense de empresa a empresa. 4 Los impuestos indirectos se presentan netos del impacto de otros ajustes de ingresos.

Cannabis canadiense

-- Las ventas B2B recreativas en el cuarto trimestre de 2020 se redujeron un 31% desde el tercer trimestre de 2020 ya que el crecimiento en softgels, aceite y productos de Cannabis 2.0 fue más que compensado por un descenso general en juntas florales y juntas pre-roll. -- Las ventas B2C recreativas en el cuarto trimestre de 2020 se redujeron un 14% desde el trimestre anterior debido al descenso en la demanda estacional de pico y el cierre de tiendas minoristas de propiedad corporativa a finales de trimestre en respuesta al COVID-19. -- Las ventas médicas en el cuarto trimestre de 2020 permanecieron consistentes trimestre a trimestre (tercer trimestre de 2020 frente al cuarto trimestre de 2020).

Cannabis internacional

-- Los ingresos C3 en el cuarto trimestre de 2020 aumentaron un 10% en comparación con el tercer trimestre de 2020. -- Las ventas de cannabis en Alemania aumentaron un 14% en el cuarto trimestre de 2020 en comparación con el tercer trimestre de 2020, beneficiándose del suministro mejorado y mayor demanda. -- Los ingresos internacionales de cannabis supusieron un 24% de los ingresos de cannabis totales en el cuarto trimestre de 2020.

Adquisiciones estratégicas

-- Las ventas de This Works en el cuarto trimestre de 2020 fueron consistentes con el temporalmente sólido tercer trimestre de 2020. -- Los ingresos del vaporizador Storz & Bickel ("S&B") se redujeron en el tercer trimestre de 2020 debido al descenso temporal. -- Los ingresos de BioSteel Sports Nutrition se redujeron un 20% en el tercer trimestre de 2020 debido a un descenso temporal esperado y reducción de distribución de terceros y comercio minorista en respuesta al COVID-19.

Informe financiero de GAAP de EE. UU.

Con efectividad a partir del 1 de abril de 2020, Canopy Growth se considera un emisor nacional estadounidense y deberá preparar sus declaraciones financieras de acuerdo con los GAAP estadounidenses. Por consiguiente, nuestras declaraciones financieras auditadas consolidadas para el año terminado el 31 de marzo de 2020, incluyendo todas las cifras comparativas, se han reafirmado de acuerdo con estos estándares.

Como parte de esta transición, Canopy Growth también necesitará un informe de certificación de auditor bajo la Sección 404(b) de la Sarbanes-Oxley Act en conexión con su informe anual en Modelo 10-K para presentar a la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC").

Medidas no GAAP

El EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta reportada, ajustada para excluir la recuperación (gasto) de impuestos sobre la renta, otros ingresos (gastos), neto, y pérdida en inversiones de método de participación, gasto de compensación basado en acciones, gasto de depreciación y amortización, deterioro de activos y costes de reestructuración, reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendido y cargas relativas al flujo de aumento de inventario en combinaciones empresariales, y más ajustados para eliminar los costes de adquisición. La reconciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado y se explicó en el informe anual de la Compañía en el módulo 10-K que se presentará a la SEC.

El margen bruto ajustado es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto, excluyendo reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos y cargas relativas al flujo de aumento de inventario asociados con las combinaciones empresariales. La reconciliación del margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado.

El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento. La reconciliación del flujo de efectivo libre se presenta dentro de este comunicado y se explica en el informe anual de la compañía en Modelo 10-k que se presentará a la SEC.

Los siguientes planes se explican en este comunicado:

