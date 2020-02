COMUNICADO: Canopy Growth publica los resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio 2020 (1)

Publicado 17/02/2020 23:40:06 CET

La empresa ha generado 124 millones de dólares de ingresos netos, por encima de los 76 millones de dólares del T2 de 2020 Sin incluir los costes de reestructuración de la cartera del T2 de 2020, los ingresos netos han crecido un 13% Se ha logrado un margen bruto del 34% Los gastos de explotación totales disminuyeron en un 14% en comparación con el trimestre anterior La pérdida del EBITDA ajustado desciende a 92 millones de dólares

SMITHS FALLS, Ontario, 17 de febrero de 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Sociedad") ha anunciado hoy sus resultados financieros del tercer trimestre finalizado a 31 de diciembre de 2019. Toda la información financiera del presente comunicado de prensa se expresa en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Resumen financiero del tercer trimestre del ejercicio 2020 Ingresos Ingresos Margen EBITDA Flujo de caja brutos(1) netos bruto(2) ajustado(3) libre4 Declarado 135,6$ 123,8$ 34% (91,7)$ (359,6)$ --- % de variación frente al 2T de 2020 15% 62% NS 41% 16% --- % de variación frente al 3T de 2019 39% 49% 800 p. b. -23% -20% ---

(1) No incluye el efecto de los ajustes de otros ingresos del T2 de 2020, que representan la determinación de rendimientos y ajustes de precios de la Sociedad. (2)El margen bruto tiene lugar antes de los efectos del valor razonable en el coste de las ventas, y constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF". (3)El EBITDA ajustado constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF". 4 El flujo de caja libre se define como el flujo de caja operativo menos los gastos de capital, y constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF".

Aspectos financieros corporativos destacados del tercer trimestre del ejercicio 2020

-- Ingresos: Los ingresos netos declarados aumentaron en un 62% con respecto al T2 de 2020, o un 13% si no se incluye el efecto de los gastos de reestructuración de cartera. Los ingresos brutos B2B con fines recreativos aumentaron en un 8% con respecto al trimestre anterior, debido, en parte, a las más de 140 tiendas que se activaron en el trimestre y al aumento de las ventas de flor seca prémium y de canutos antes de liar. Las empresas que adquirimos, como Storz & Bickel y This Works también tuvieron un buen desempeño, lo que contribuyó al crecimiento orgánico de este trimestre. -- Margen bruto: El margen bruto antes de los efectos del valor razonable era del 34%. El comportamiento del margen bruto del trimestre se vio beneficiado por unos menores costes del período debido a una mayor utilización de instalaciones -- Gastos de explotación: Loas gastos de explotación totales disminuyeron en un 14% frente al T2 de 2020, lo que se debe principalmente a una reducción de 20 millones de dólares de los gastos generales y administrativos, y al descenso de más de 31 millones de la remuneración basada en acciones frente al trimestre anterior -- EBITDA ajustado: Pérdida del EBITDA ajustado de 92 millones de dólares, una pérdida de 64 millones de dólares menos que el T2 de 2020, impulsada por mayores ventas, mejores márgenes brutos y menores gastos de explotación -- Situación de tesorería: El saldo de efectivo bruto era de 2,3 mil millones de dólares, por debajo de los 2,7 mil millones de dólares del T2 de 2020, lo que refleja la pérdida del EBITDA, las inversiones de capital y las fusiones y adquisiciones

Aspectos operativos y comerciales destacados del tercer trimestre del ejercicio 2020

-- Se mantiene la cuota de mercado líder en el comercio minorista, con una estimación del 22% del mercado canadiense con fines recreativos, ya que asistimos a una fuerte demanda tanto de la flor seca prémium y económica como en los canutos liados -- Continúan las ganancias de cuotas de mercado y el aumento en el número de pacientes, a más de 76.700, en el mercado del cannabis medicinal canadiense -- Se nombra consejero delegado al Sr. David Klein -- Se realizan los primeros envíos de bombones comestibles mezclados con cannabis y de baterías JUJU Power 510 en diciembre de 2019 -- Storz & Bickel amplió su línea de productos con el lanzamiento del vaporizador Crafty+ en noviembre de 2019 -- Se anunció la línea inicial de First & Free de productos CBD derivados del cáñamo y se dio inicio a las ventas a través de Internet en www.firstandfree.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2720478-1&h=4003833795&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2720478-1%26h%3D167629 453%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.firstandfree.com%252F%26a%3Dwww.firstan dfree.com&a=www.firstandfree.com], un trimestre antes del objetivo marcado para el T4 de 2020

"En el T3, trabajamos en todo Canadá, en nuestros mercados internacionales y en nuestras adquisiciones estratégicas, con el fin de impulsar el crecimiento de los ingresos", afirmó el Sr. David Klein, consejero delegado. "Tenemos mucho por hacer. Estamos deseosos de capitalizar la oportunidad de lograr una posición inexpugnable centrándonos estrictamente en el consumidor y en los mercados críticos".

"En el tercer trimestre, hemos logrado una mejora significativa en términos brutos, provocada por mayores ingresos y por una mayor capacidad de utilización. Se prevé que las acciones adoptadas anteriormente este año reduzcan significativamente la remuneración basada en acciones del ejercicio 2021, y hemos comenzado a implementar controles de costes más estrictos en toda la organización", afirmó el Sr. Mike Lee, vicepresidente ejecutivo y director financiero. "Hemos planificado la adopción de otras medidas para reducir nuestros costes y reestructurar nuestro negocio a fin de garantizar que podamos generar un margen y una generación de tesorería saludables en los próximos años".

