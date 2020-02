COMUNICADO: Canopy Growth publica los resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio 2020 (7)

Publicado 17/02/2020 23:40:58 CET

EBITDA ajustado(1)Medida no sujeta a las NIIF Trimestre finalizado a (En miles de dólares CDN) 31 de 31 de diciembre de diciembre de 2019 2018 --- --- EBITDA ajustado(1)Conciliación --- Pérdidas derivadas de las operaciones - según lo comunicado $ (171.520) $ (157.241) --- Contabilidad del valor razonable según las NIIF relativa a los activos biológicos y a las existencias Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos 60.546 28.105 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos (78.964) (22.267) (18.418) 5.838 Gasto de remuneración basado en acciones (por estados de flujos de efectivo) 61.679 64.179 Costes relacionados con la adquisición 3.256 4.520 Depreciación y amortización (por estados de flujos de efectivo) 33.342 7.890 98.277 76.589 EBITDA ajustado $ (91.661) $ (74.814) --- Nueve meses finalizados el (En miles de dólares CDN) 31 de 31 de diciembre de diciembre de 2019 2018 --- --- EBITDA ajustado(1)Conciliación --- Pérdidas derivadas de las operaciones - según lo comunicado $ (560.456) $ (402.575) --- Contabilidad del valor razonable según las NIIF relativa a los activos biológicos y a las existencias Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos 175.765 105.989 Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos (300.303) (90.500) (124.538) 15.489 Gasto de remuneración basado en acciones (por estados de flujos de efectivo) 241.922 194.686 Costes relacionados con la adquisición 19.000 9.606 Depreciación y amortización (por estados de flujos de efectivo) 84.606 23.572 345.528 227.864 EBITDA ajustado $ (339.466) $ (159.222) ---

(1)El EBITDA ajustado se refiere a las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones, del gasto de remuneración basado en acciones, de cambios del valor razonable y otras partidas no monetarias, y ajustado ulteriormente para eliminar los costes relacionados con la adquisición.

Contactos: Kyna Boyce Relaciones con los Medios media@canopygrowth.com[mailto:media@canopygrowth.com] 613-485-2480

Judy Hong Vicepresidenta de Relaciones con los Inversores (EE. UU.) Judy.hong@canopygrowth.com[mailto:Judy.hong@canopygrowth.com]

Tyler Burns Vicepresidente de Relaciones con los Inversores (Canadá) Tyler.burns@canopygrowth.com[mailto:Tyler.burns@canopygrowth.com] 855-558-9333 ext. 122

Sitio Web: canopygrowth.com/