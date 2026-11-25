Cantabria Quesera traslada su despensa al mapa vinícola nacional mediante una guía técnica de armonías para el consumo doméstico - Cantabria Quesera

(Información remitida por la empresa firmante)

Cantabria Quesera traslada su despensa al mapa vinícola nacional mediante una guía técnica de armonías para el consumo doméstico

Santander, 25 de noviembre de 2026.- El hábito de abrir una buena botella de vino en casa encuentra en los quesos de Cantabria un compañero de mesa por descubrir. Para ayudar al consumidor a acertar en la elección sin complicaciones técnicas, Cantabria Quesera propone una guía sencilla que conecta sus elaboraciones con las denominaciones vinícolas más habituales del país. La asociación facilita así las claves prácticas para armonizar la variedad láctea de la región —desde las pastas frescas y el queso de nata hasta los quesucos de Liébana o el Picón Bejes-Tresviso— con referencias tan cotidianas como un albariño, un verdejo, un rioja o un vino generoso, trasladando el criterio de cata a cualquier reunión doméstica.



Un aliado para cada copa

Las pastas frescas y los quesos lácticos de corte pasiego, caracterizados por su textura blanda y una acidez limpia, encuentran su mejor contrapunto en blancos jóvenes de marcada vivacidad. Vinos de denominaciones como Rías Baixas (albariño) o Rueda (verdejo) limpian el paladar de la grasa láctea residual mediante su frescura cítrica y notas herbáceas, respetando la delicadeza del producto sin enmascararlo.



Por su parte, la untuosidad y las notas dulces de la DOP Queso Nata Cantabria, junto a los formatos tiernos y semicurados de vaca, exigen evitar tintos astringentes que rompan su textura mantecosa. En este tramo, el carbónico fino de los espumosos tradicionales (cava o corpinnat brut nature con crianza) y la densidad glicérica de los blancos con crianza sobre lías, como los godellos gallegos o bercianos, aportan el volumen necesario para acompañar la grasa sin saturar.



En el territorio de las piezas semicuradas amparadas bajo la DOP Quesucos de Liébana, la estructura de los blancos de Rioja fermentados en barrica o la fruta directa de tintos fluidos de garnacha (Gredos o Calatayud) arropan la pasta sin la pesadez de una madera invasiva. Frente a ellos, las versiones de quesucos ahumados encuentran su encaje natural en tintos atlánticos y frescos de mencía, cuya acidez viva y fondo balsámico compensan los matices a leña sin generar sequedad en boca.



Para los quesos de larga maduración y pastas firmes de oveja y cabra de pasto de montaña, la concentración proteica sí permite dar paso a tintos con empaque como crianzas y reservas de tempranillo de zonas como Ribera del Duero o Rioja. Finalmente, la contundencia de las pastas azules de cueva, encabezadas por la DOP Picón Bejes-Tresviso, descarta el tinto convencional por el choque amargo entre sal y tanino, y exige la alianza con vinos generosos como el contraste dulce y denso de un Pedro Ximénez o la complejidad seca y punzante de un Palo Cortado o un Oloroso viejo de Jerez.



Cantabria Quesera

Detrás de esta guía de maridaje para descubrir los quesos de Cantabria junto a los vinos favoritos, se encuentra Cantabria Quesera, una comunidad de queserías que nació en 2022 con la visión de unir a los productores artesanales de la región y que agrupa a El Carmen Lácteos, Granja Quesería Cudaña, La Jarradilla, Quesería Tresgallo, La Pasiega de Peña Pelada, Quesos de Ruesga (La Estela y Peña Quebrada), Queso Las Garmillas, La Lleldiría, Río Deva, Quesoba, Granja Quesería El Pendo, Quesería Artesanal Siete Villas, Quesería Javier Campo, Quesería Río Corvera, Quesería Tasugueras, Quesería El Bardal y Queserías Lebanes.

Contacto

Nombre contacto: Paloma Fernández Rodilla

Descripción contacto: Oficina Agroalimentaria – CEOE CEPYME Cantabria

Teléfono de contacto: 942 365 365



