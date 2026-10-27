Del Cantábrico al Mediterráneo; dos lugares más cerca de lo que uno se imagina - Fundació Visit València

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

Mucho antes de que existieran los vuelos directos, el País Vasco y València ya estaban conectados por mar. Una relación histórica que la Fundació Visit València recupera como punto de partida para descubrir los vínculos entre ambos territorios. Hace más de cinco siglos, naves procedentes de puertos como Bilbao, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio o Zumaia comerciaban habitualmente con la costa valenciana, hasta el punto de que, en 1504, diez patrones de naves constituyeron un consulado vasco en València.

En la actualidad, aquella distancia que se recorría por mar se ha reducido a poco más de una hora de avión. Y ambos territorios continúan teniendo más cosas en común de las que parece: lenguas propias, una marcada personalidad cultural, una estrecha relación con el mar y una gastronomía en la que el producto ocupa un lugar protagonista.

Cambian los ingredientes y las recetas, pero lo que permanece es la importancia del producto, el mercado como punto de encuentro y de esa costumbre compartida de reunirse alrededor de una mesa y hacer de la gastronomía mucho más que una comida.

Cuando el verano termina en el norte, todavía continúa en el Mediterráneo

También hay diferencias, y una de ellas se hace especialmente evidente cuando el calendario avanza hacia el invierno: el clima.

Cuando el otoño comienza a dar paso al frío, los días se acortan en el norte y las temperaturas invitan a cambiar de estación. En València, el Mediterráneo suaviza el invierno: en diciembre, la media de las temperaturas máximas ronda los 17 ºC, un clima que todavía permite buscar el sol, sentarse en una terraza o pasear junto al mar.

Para quienes quieren hacer una pausa en el frío del norte, basta con cambiar de escenario. Desde Bilbao, el Mediterráneo está mucho más cerca de lo que parece. Un vuelo directo desde Bilbao permite cambiar el Cantábrico por València en aproximadamente una hora y cuarto.

Y una vez allí, empieza el viaje. Esta ruta de tres días es solo una propuesta para acercarse a algunas de las muchas caras de la capital del Turia: producto y vida urbana, naturaleza y arroz, Mediterráneo, cultura y arquitectura. Un punto de partida para seguir disfrutando del buen tiempo y descubrir una ciudad que siempre deja razones para querer volver.

Día 1. Mercado, producto y terrazas en Ciutat Vella

La primera jornada empieza en uno de los lugares que mejor permiten entender la cultura gastronómica valenciana y donde la ciudad muestra su carácter más cotidiano: el Mercat Central.

Entre frutas y verduras de la huerta, pescados, carnes, salazones y productos de proximidad, sus puestos muestran una cultura culinaria que al visitante vasco le resultará familiar: aquí, como en el norte, el buen producto es el punto de partida.

Desde allí, la ruta continúa a pie por Ciutat Vella, entre plazas, calles históricas y algunos de los rincones más reconocibles del centro. Y como el buen tiempo acompaña, el recorrido invita a detenerse en una terraza para tomar un aperitivo y disfrutar de ese ritmo mediterráneo que prolonga la vida al aire libre.

Después llega el momento de sentarse a comer y descubrir la cocina mediterránea y comprobar otra de las similitudes entre ambas tierras: una forma de entender la gastronomía que trasciende el propio plato.

Día 2. De los arrozales de la Albufera a la playa

El segundo día cambia por completo de paisaje. A pocos kilómetros de la ciudad, la Albufera descubre otra València: arrozales, barracas, embarcaciones y una enorme laguna separada del Mediterráneo por una estrecha franja de tierra. Aquí, paisaje, gastronomía y tradición avanzan de la mano.

Este entorno está íntimamente ligado al origen de la paella y a la cultura del arroz valenciano. La propuesta pasa por acercarse hasta El Palmar para sentarse ante una paella cocinada a leña en uno de los paisajes que ayudan a entender la importancia del arroz en la identidad valenciana.

También aquí aparece un vínculo con el País Vasco: hay platos que son mucho más que una receta. Vascos y valencianos saben que algunas elaboraciones llevan consigo técnicas, costumbres y hasta discusiones que forman parte de su identidad gastronómica.

Después de comer, cambio de escenario. De los arrozales a la costa para pasear junto al Mediterráneo y aprovechar las horas de sol que todavía acompañan cuando el invierno ya se acerca.

Día 3. La València del futuro antes de regresar a Bilbao

El tercer día muestra otra cara de la ciudad con una visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències, uno de los escenarios más reconocibles de la València actual.

Levantada sobre el antiguo cauce del Turia, este complejo se extiende durante aproximadamente dos kilómetros y reúne espacios dedicados a la ciencia, la cultura y la naturaleza, como el Hemisfèric, el Oceanogràfic o el Museu de les Ciències.

Es el contrapunto a los mercados históricos, las calles de Ciutat Vella y los arrozales de la jornada anterior: una València contemporánea que convive con la tradición.

Tres días son solo una forma de empezar. El recorrido deja una certeza: València y el País Vasco quizá no sean tan distintos como parecen. Dos territorios con personalidad propia, una relación intensa con el mar y muchas similitudes alrededor de la mesa.

Y, sobre todo, ahora es todavía más fácil cambiar el Cantábrico por el Mediterráneo.

Bilbao y València, ahora más cerca: una nueva conexión directa cada día

Viajar entre ambas ciudades, va a ser más sencillo a partir del 14 de diciembre. A los vuelos de Vueling, Volotea y Air Nostrum se suma ahora la conexión directa diaria de Wizz Air entre Bilbao y València, con un tiempo de vuelo de poco más de 1 hora. Una nueva opción para cambiar el norte por el Mediterráneo, disfrutar de su gastronomía, su cultura, su clima y su luz y encontrar siempre una buena razón para no quererse ir. O para querer regresar.

València espera a sus visitantes. Las agencias Halcón Viajes y B travel ofrecen propuestas para disfrutarla de diferentes maneras: desde una escapada hasta unas vacaciones más largas, porque cada viaje puede descubrir una València diferente.

Euskadi y València tienen más cosas en común de lo que parece. Y ahora están un poco más cerca.

El verano no se acaba. Cambia de sitio.

Para obtener más información, consultar aquí.

Contacto

Emisor: Fundació Visit València

Contacto: Fundació Visit València

Número de contacto: +34963390390